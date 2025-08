BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie

BPI gründet Arbeitsgemeinschaft "Radiopharmaka"

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) gründete diese Woche die neue Facharbeitsgruppe Radiopharmaka. Damit erhalten Hersteller von Radiopharmaka ein spezialisiertes Forum innerhalb des Verbandes. "Radiopharmaka stehen für eine der dynamischsten Entwicklungen in der Onkologie. Gleichzeitig zeigt sich, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen in diesem innovativen Bereich weiterentwickelt werden können", sagt Dr. Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI). "Mit der Gründung der AG Radiopharmaka bündeln wir die Expertise von Unternehmen aus diesem hochspezialisierten Bereich unter dem Dach des BPI und bringen diese Perspektive in den fachlichen und politischen Dialog ein, um konstruktiv zur Weiterentwicklung des regulatorischen Umfelds beizutragen."

Dialog für Innovationen

Der Gründung geht ein intensiver einjähriger Vorbereitungsprozesses mit bereits beteiligten Unternehmen - unter anderem Curium, GE Healthcare, Novartis und Rotop - voraus. Zum neuen Vorsitzenden der AG wurde Magnus Fischer gewählt. Er ist Senior Manager Public Affairs Radioligand Therapies bei der Novartis Pharma GmbH.

"Hersteller von Radiopharmaka haben spezifische Herausforderungen", erläutert Fischer. Ein strukturierter Dialog mit politischen und regulatorischen Entscheidungsträgerinnen auf nationaler und europäischer Ebene ist deshalb essenziell. "Unser Ziel ist es, unsere Erfahrungen einzubringen und gemeinsam an tragfähigen Lösungen zu arbeiten, die medizinische Innovationen zum Wohl von Patientinnen und Patienten ermöglichen."

Schwerpunkte mit Weitblick

"Im ersten Schritt wollen wir auf die regulatorischen, wissenschaftlichen und versorgungspolitischen Besonderheiten von Radiopharmaka aufmerksam machen", ergänzt Fischer. "Wir möchten den konstruktiven Austausch fördern, ein gemeinsames Verständnis schaffen und die besonderen Anforderungen dieser Arzneimittelklasse sichtbar machen."

In diesem Jahr plant die AG bereits einen Thementag "Onkologie und Radiopharmaka", um den interdisziplinären Austausch zwischen Industrie, Wissenschaft, Politik und regulatorischen Behörden zu vertiefen.

Original-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell