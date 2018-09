Claranet als "Accelerator" für Managed Cloud Services im Anbietervergleich von Crisp Research ausgezeichnet: Managed Public Cloud Provider 2018 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/21031 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet wurde vom unabhängigen IT-Research- und Beratungsunternehmen Crisp Research in der Vergleichsstudie "Vendor Universe Cloud Computing 2018" als "Accelerator" ausgezeichnet. Crisp Research bewertete Anbieter und Dienstleister in fünf relevanten Cloud-Märkten. Claranet wurde in den Managed Cloud-Marktsegmenten "Managed Kubernetes & Container Services", "Managed Public Cloud Provider" und "Managed Hybrid Cloud Provider" bewertet und in allen drei Segmenten im "Accelerator"-Quadranten positioniert. Die als "Accelerator" eingestuften Anbieter sind laut Crisp Research die wichtigsten Ansprechpartner ihres jeweiligen Marktumfeldes.

Claranet überzeugte Crisp Research "durch seine Kombination aus klarem Cloud- und Hyperscaler-Fokus mit Hybrid Cloud- und Kubernetes-Kompetenzen sowie durch seine enge Partnerschaft mit hohem Zertifizierungslevel, insbesondere bei AWS, Google und Kubernetes". Der Managed Service Provider sei innerhalb der letzten Monate "endgültig zur Managed Cloud-Elite aufgestiegen und einer der ganz wenigen Provider, denen es gelänge, Kompetenzen in allen wichtigen Managed Cloud-Disziplinen - also Kubernetes, Public und Hybrid - zu kombinieren und dennoch abgegrenzte Portfolios zu zeigen."

Den Analysten zufolge punktete Claranet mit überdurchschnittlichen Werten auf der Service-Ebene in den Kategorien "Product/Service Experience" und "Integration & Security". Auf der "Vendor Performance"-Ebene erzielte Claranet in allen drei Märkten Bestnoten in der Kategorie "Ecosystem". In den Marktsegmenten "Managed Kubernetes & Container Services" sowie "Managed Public Cloud" überzeugte das Unternehmen mit überdurchschnittlichen Leistungen unter anderem in den Bewertungskriterien "Customer Experience" und "Strategy" und im Marktsegment Public Cloud mit Bestwerten in der Kategorie "Agility".

"Die Auszeichnung als Accelerator in allen drei Managed Cloud-Disziplinen des diesjährigen Anbietervergleichs von Crisp Research bestärkt uns in unserer Cloud-Strategie und in den Investitionen zum Ausbau unserer Kompetenzen", kommentiert Olaf Fischer, Geschäftsführer bei Claranet Deutschland. "Unsere umfassenden Managed Cloud Services, unsere hohen Standards bei Sicherheit und Compliance, aber auch die große Kompetenz unserer Mitarbeiter sowie unsere Partnerschaften mit den Public Cloud-Anbietern sind wichtige Assets, um unsere Kunden bei der Reise in die Cloud zu begleiten. Wir gehören zu den wenigen Anbietern, die klassische Managed Hosting Services mit modernem, agilem IT-Betrieb in der Public Cloud und maximalen SLAs verbinden können. Die Auszeichnung als Accelerator ist eine wunderbare Motivation, diesen Weg konsequent weiterzugehen."

In seiner "Vendor Universe Cloud Computing" Studie bewertet Crisp Research jährlich die für den Cloud Markt relevanten Unternehmen. In der aktuellen Studie wurden Anbieter und Dienstleister in fünf Marktsegmenten analysiert. In die Analyse aufgenommen wurden nur Unternehmen, welche die zuvor definierten Auswahlkriterien erfüllten. Die Bewertungskriterien für die fünf Marktsegmente waren in die Hauptkategorien "Product/Service Value Creation" und "Vendor Performance" unterteilt. Die im Accelerator-Quadranten oben rechts positionierten Unternehmen verfügen laut Crisp Research über besonders attraktive Portfolios sowie eine effektive Strategie und Organisation. "Accelerator" gehören demnach auf die Short-List von Unternehmen für geplante Cloud-Projekte und sind die wichtigsten Ansprechpartner im jeweiligen Marktsegment.

Weitere Informationen über Claranet und zur Studie "Crisp Vendor Universe Cloud Computing 2018" gibt es unter www.claranet.de bzw. www.crisp-research.com/vendor-universe/cloud-computing.

Über Claranet:

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit ca. 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Claranet wurde in Gartners "Magic Quadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services" in Europa positioniert. Dies schließt an die Positionierung des Unternehmens als ein 'Leader' in Gartners Magic Quadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünf aufeinanderfolgenden Jahren an. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.

