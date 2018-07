Claranet übernimmt NotSoSecure und baut so seine Fähigkeiten im Bereich Security und seine Präsenz in neuen Märkten aus

Frankfurt/Main (ots) - Der Managed Service Provider Claranet hat heute die Übernahme des Ethical Hacking Training und Penetration Testing-Spezialisten NotSoSecure bekannt gegeben. Dieser jüngste Schritt folgt auf die Akquisition des Security Solution Providers SEC-1 mit Sitz in UK im vergangenen Jahr und die Eröffnung eines neuen Security Operations Centre von Claranet in Portugal. In Kombination mit den in anderen Claranet Ländern bestehenden Fähigkeiten im Bereich Security veranschaulichen diese Zugänge, in welch beträchtlichem Umfang Claranet in die Entwicklung einer weltweit führenden Rolle im Bereich Security Services investiert.

NotSoSecure hat sich auf Penetration Testing für Netzwerke, Web- und mobile Applikationen spezialisiert und ist einer der größten Anbieter von Ethical Hacking Training auf den weltweit gefeierten Black Hat-Konferenzen, dessen Expertise in der Cyber-Security-Branche hohes Ansehen genießt. Das in Cambridge, UK, gegründete Unternehmen unterhält heute Niederlassungen in San Francisco und Indien und unterstützt Kunden auf der ganzen Welt.

NotSoSecure ist für eine Reihe international renommierter Unternehmen und Organisationen tätig, zu denen Regierungsbehörden, im FTSE 250 und unter Fortune 500 gelistete Unternehmen zählen. Das Unternehmen fokussiert sich auf das Wachstum seines US-Geschäfts und will mit der Unterstützung von Claranet seine Präsenz in diesem Markt stärken und seine Aktivitäten in Australien und Asien ausbauen.

Die Gründer des Unternehmens, Dan Haagman und Sumit (Sid) Siddharth, bleiben dem Unternehmen treu, um diese ehrgeizigen internationalen Wachstumspläne zu unterstützen, und werden auch künftig in führender Funktion tätig sein, während Claranet seine Cyber-Security-Services in den kommenden Jahren weiter ausbaut.

Charles Nasser, Gründer und CEO von Claranet, erklärt: "Die Übernahme von NotSoSecure ist als Teil der Umsetzung unserer Vision zu verstehen, Security Services und die Expertise weiterzuentwickeln, die wir unseren Kunden anbieten können, und Zugang zu neuen globalen Märkten wie die USA und Australien zu gewinnen. NotSoSecure weist eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz auf und genießt weltweit einen glänzenden Ruf, was an der führenden Rolle abzulesen ist, die das Unternehmen bei Trainings auf den Black Hat-Konferenzen spielt. Wir sind daher der festen Überzeugung, dass die Kunden in beträchtlichem Maß von dieser Erweiterung der Claranet Gruppe profitieren werden."

"NotSoSecures passioniertes Streben nach Exzellenz und der Wille, in Sachen Cybersicherheit hinsichtlich Training und Innovation in der ersten Reihe zu stehen, waren bei dieser Übernahme entscheidende Faktoren. Die ehrgeizigen Wachstumsziele des Unternehmens passen sehr gut zu den unsrigen, weshalb wir uns auf die positiven Auswirkungen auf den Erfolg der gesamten Claranet Gruppe freuen", fügt er hinzu.

In seinen Erläuterungen zur Akquisition erklärt Sumit (Sid) Siddharth, Mitbegründer und CTO von NotSoSecure: "Seit der Gründung unseres Unternehmens hat die Gefahr von Cyberattacken weltweit exponentiell zugenommen. Dieser Entwicklung steht jedoch kein entsprechender Anstieg in Sachen Training und Kenntnissen gegenüber, was zur Folge hat, dass es im Bereich Cybersicherheit heute weltweit an Fähigkeiten mangelt. Unsere starke Präsenz auf Black Hat- und anderen führenden Konferenzen bedeutet auch, dass wir in den USA alleine durch Mundpropaganda eine Menge Neugeschäft hinzugewinnen, wobei ich jedoch den Eindruck habe, dass wir bisher erst an der Oberfläche gekratzt haben. Mit der Unterstützung und Erfahrung von Claranet, in neuen Bereichen Fuß zu fassen, finden wir uns in einer starken Position wieder, was den Ausbau unseres Service-Portfolios und das Gewinnen neuer Marktanteile in dieser rasch wachsenden und sich schnell entwickelnden Branche betrifft."

"Wir freuen uns, unsere Expertise als spezialisierter Anbieter von praxisbezogenem Training und Penetration Testing in das Service-Portfolio von Claranet einbringen zu können und unsere Reichweite zu vergrößern, damit Unternehmen ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und für ihre Sicherheit sorgen können."

Über Claranet:

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit über 2.000 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen.

Claranet wurde in Gartners "Magic Quadrant 2018" für "Data Centre Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services" in Europa positioniert. Dies schließt an die Positionierung des Unternehmens - als eines von insgesamt fünf - als ein 'Leader' in Gartners Magic Quadrant für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa in fünf aufeinanderfolgenden Jahren - von 2013 bis 2017 - an.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.

Über NotSoSecure:

NotSoSecure ist einer der größten Anbieter von Ethical Hacking Training auf den global gefeierten Black Hat-Konferenzen und eines der weltweit am meisten respektierten Penetration Testing Unternehmen in den Bereichen Web- und mobile Applikationen sowie Netzwerk-Sicherheit mit Niederlassungen in UK, den USA, Indien und Australien. Zu den Kunden von NotSoSecure gehören im FTSE 250 und unter Fortune 500 gelistete Unternehmen, führende Finanzinstitute in London und New York und einige der größten Einzelhandelsunternehmen in den USA und in UK.

NotSoSecure wurde gegründet von Dan Haagman und Sumit (Sid) Siddharth.

