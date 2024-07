Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.

Bewegerinnen und Beweger 2024

Einsendeschluss am 31. Juli

Renommierte Jury besetzt mit Rheuma-Influencern, Medizinern und Medien-Experten

5.000 Euro Preisgeld für insgesamt zwei Kategorien ausgelobt

Live-Preisverleihung am 8. November

Der Influencer- und Medienpreis der Deutschen Rheuma-Liga "Die Bewegerinnen und Beweger" wird 2024 zum zweiten Mal verliehen. Er folgte 2022 auf den 1998 ins Leben gerufenen Hertha-Seebass-Medienpreis. Die Frist für Einreichungen durch Autorinnen und Autoren endet in 20 Tagen am 31. Juli 2024. Der Preis wird für redaktionelle Texte zu Rheuma-Themen sowie Beiträge von Rheuma-Influencerinnen und -Influencern mit eigenen Kanälen ausgelobt. Sie müssen in deutscher Sprache zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Juli 2024 veröffentlicht worden sein.

Aufklärung über eine unsichtbare Krankheit

"Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Dass Medienschaffende sowie Influencerinnen und Influencer über den Alltag von Menschen mit Rheuma aufklären, ist sehr wichtig für mehr Aufmerksamkeit für eine zumeist unsichtbare Krankheit. Die Geschichten der Betroffenen müssen erzählt werden", sagt Mara Kaldeweide, Jurysprecherin und Vorstandsmitglied der Deutschen Rheuma-Liga.

Preisverleihung am 8. November

Im September werden die Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben, geehrt werden sie am 8. November 2024 auf einer Preisverleihung in Berlin. Die Sponsoren der Preisverleihung sind Pfizer Pharma GmbH und AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. Als Preisgeld sind für zwei Kategorien mit jeweils 2.500 Euro ausgelobt. Der diesjährige Preis ist der im März diesen Jahres erstorbenen, langjährigen Vizepräsidentin und Jurysprecherin Marion Rink gewidmet.

Deutsche Rheuma-Liga

Die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsbereich informiert und berät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Der Verband mit rund 270.000 Mitgliedern tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.

Hintergrundinformationen:

Alle Informationen zur Ausschreibung gibt es unter: www.rheuma-liga.de/bewegerinnen

Alles zum Thema Rheuma finden Sie unter: www.rheuma-liga.de

