El Gouna

El Gouna unterstützt deutsche Reisende: Neues Sonderangebot für ägyptischen Urlaubsort am Roten Meer

München (ots)

Die ägyptische Stadt El Gouna am Roten Meer bietet Reisenden, die sich nach einem Sommer voller Sonne, Strand und Spaß sehnen, ein neues Sonderangebot an. Dieses umfasst unter anderem 30 Prozent Rabatt auf Hotelzimmer mit kostenloser Stornierung bis drei Tage vor Anreise. Adrenalinjunkies und Wasserratten können sich besonders über 20 Prozent Rabatt auf verschiedene Aktivitäten über und unter dem Roten Meer wie Lagunentouren, Schnorchel-Ausflüge, U-Boot-Fahrten oder Wassersport freuen. Gäste, die sich stilvoll in der Stadt fortbewegen möchten, können einen Rabatt von 20 Prozent auf Sixt-Privattransporte genießen. Das Angebot gilt für Buchungen direkt über die Website von El Gouna für Aufenthalte vom 4. Juni bis 31. August.

Sonnenanbeter, die sich zusätzlich für ein All-Inclusive-Paket im Club Paradisio, Sultan Bey oder Ancient Sands Golf Resort entscheiden, profitieren zudem von kostenlosen Transfers vom und zum Flughafen Hurghada, sowie zwei Bar-Hopping-Tickets pro Zimmer und Aufenthalt.

Neben diesem Sonderangebot bietet El Gouna mit dem Dine-Around-Programm einen kulinarischen Hochgenuss für Feinschmecker. Gäste der teilnehmenden Hotels und Restaurants, die All-Inclusive, Voll- oder Halbpension gebucht haben, können von diesem Programm profitieren. Im Rahmen dieses besonderen Gourmet-Erlebnisses können sich Foodies durch die verschiedenen Angebote der Restaurants El Gounas testen. Die Anzahl der Essen richtet sich nach der Aufenthaltsdauer - bei einem Aufenthalt von vier Nächten ist ein Essen inklusive, bei einer Woche sind es drei und bei einem Aufenthalt von mehr als acht Nächten vier.

"Mit unserem Sonderangebot möchten wir deutsche Reisende unterstützen und ihnen helfen, ihren Traum vom Sommerurlaub zu verwirklichen. Wir möchten den vielen Urlaubern zeigen, dass El Gouna diesen Sommer mit allem Komfort, den sie sich wünschen, auf sie wartet. Wir sind bereit, sie mit unserem Sonderangebot willkommen zu heißen und eine sorglose Reise zu ermöglichen. Jetzt ist die perfekte Zeit, um einen Sommerurlaub in El Gouna zu buchen", erklärt Shafayat Miah, Chief E-Commerce Officer bei Orascom Hotels Management.

El Gouna ist ein ganzjähriges Urlaubsziel mit makellosen Stränden, erstklassigen Resorts und einer reichen Kulturszene. Die Stadt am Roten Meer liegt 25 Kilometer von Hurghada entfernt und ist vom internationalen Flughafen Hurghada in nur 40 Minuten zu erreichen. Zahlreiche Fluggesellschaften wie Air Cairo, Condor und Ryanair fliegen den ägyptischen Flughafen von Deutschland aus in rund vier Stunden an.

