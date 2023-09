Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.

Am 12. Oktober ist Welt-Rheuma-Tag

Wissen hilft: Besser leben mit Rheuma

Digitales Vortragsevent informiert rund um Rheuma

Bonn (ots)

Eine digitale Infoveranstaltung für Rheuma-Betroffene bietet die Deutsche Rheuma-Liga Hamburg in Kooperation mit dem Bundesverband der Deutschen Rheuma-Liga im Vorfeld zum Welt-Rheuma-Tag 2023 an. So startet am 7. Oktober ab 10 Uhr "Mehr Wissen über Rheuma" im Netz. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten zehn spannende Fachvorträge, gehalten von renommierten Expertinnen und Experten. Die Themen sind: rheumatische Krankheitsbilder, Therapiemöglichkeiten, aktueller Stand der Forschung und es gibt viele hilfreiche Tipps im Umgang mit der Erkrankung. In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus auf Fragestellungen zur Versorgungssituation von Betroffenen. Bei der Online-Veranstaltung können Zuschauende über einen Chat vorab und auch während der Vorträge Fragen stellen. Im Anschluss an den Event stehen alle aktuellen Vorträge und auch die der Vorjahre als Themenvideos online zur Verfügung. "Das Ziel der Rheuma-Liga ist: Menschen mit Rheuma sollen umfassend informiert sein, um bestmöglich mit ihrer Erkrankung leben zu können", erklärte Andreas Petersen, Geschäftsführer der Rheuma-Liga Hamburg. Die Kampagne wird vom Bundesministerium für Gesundheit unterstützt.

Seriöse Informationen sind wichtig

Neben Vortragsveranstaltungen zählen vor allem die mehr als 150 Publikationen, die Mitgliederzeitschrift "mobil" und der umfassende Internetauftritt zum Info-Angebot der Rheuma-Liga. Ebenfalls informiert der Selbsthilfeverband über reichweitenstarke Social-Media-Kanäle auf Facebook, Twitter, Instagram, Linked In und YouTube. Alle Infos zum Digitalevent und die Info-Angebote der Rheuma-Liga gibt es unter www.rheuma-liga.de

Rheuma

Rheuma ist der Oberbegriff für über 100 verschiedene Krankheiten, zum Beispiel rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie, Arthrose oder Osteoporose. Allein in Deutschland leiden schätzungsweise rund 17 Millionen Menschen an chronischen Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat.

Deutsche Rheuma-Liga

Die Deutsche Rheuma-Liga ist die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen. Sie informiert und berät Betroffene seit über 50 Jahren unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen, tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Seit nahezu ebenso langer Zeit hat die Rheuma-Liga getreu ihrem Motto "Gemeinsam mehr bewegen" auch immer für Bewegungsangebote für ihre rund 270.000 Mitglieder gesorgt, allen voran für das Funktionstraining.

Weiterführende Informationen:

"Mehr Wissen über das Rheuma" www.rheuma-liga-hamburg.de/livestream

Überblick über das Angebot der Deutschen Rheuma-Liga, ihrer Landes- und Mitgliedsverbände: www.rheuma-liga.de/angebote

Spenden für Menschen mit Rheuma www.rheuma-liga.de/spenden

Original-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.