Tom Buhrow im journalist-Interview: "Keine Reform macht alle happy"

Bonn (ots)

WDR-Intendant Tom Buhrow spricht im Interview mit dem journalist über seinen Abschied als Intendant und die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit Blick auf die Diskussionen der Ministerpräsidenten zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagt Buhrow: "Keine Reform macht alle happy".

"Wir sollten nicht verbissen den Status quo verteidigen", sagt Buhrow im journalist. "Wir erfüllen einen Auftrag. Die Gesellschaft darf sagen, was sie will, aber auch, was sie nicht, anders oder zusätzlich will", so Buhrow. "Wenn der gesellschaftliche Auftrag an uns 'weniger' lautet, wird es 'weniger' geben."

In seinem Abschiedsinterview empfiehlt Buhrow, mehr auf das zu hören, was die Menschen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen. "Unsere Aufgabe besteht darin, die Konflikte mit Genres, Gewerken, Personal, Interessengruppen so zu managen, dass unser Auftraggeber davon profitiert, nämlich Publikum und Gesellschaft", so Buhrow im journalist. "Der größte Kulturwandel meiner Amtszeit besteht darin, nicht mehr nur auf unseren Anspruch, sondern auch auf den der Nutzerinnen und Nutzer zu blicken."

Ende des Jahres übernimmt Katrin Vernau den Intendanten-Posten von Tom Buhrow: "Ich übergebe meiner Nachfolgerin ein solides Haus." Buhrow selbst werde nach seinem Abschied erst einmal etwas Abstand brauchen, kündigt er im journalist-Interview an. "Wer wie ich nicht langsam ausrollt, sondern bis zum letzten Tag Vollgas fährt, braucht danach erstmal etwas Distanz. Den Rest wird die Zukunft zeigen."

Das komplette Interview mit Tom Buhrow lesen Sie in der November-Ausgabe des journalists, die heute erscheint, und auf www.journalist.de. Der journalist ist mit einer Druckauflage von 27.000 Exemplaren (IVW) das größte und wichtigste Magazin für Journalismus in Deutschland. Herausgeber ist der Deutsche Journalisten-Verband, Verlag: Journalismus3000 GmbH.

