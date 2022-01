Bain & Company

Mit "Jumpstart" auf der Überholspur

Exklusive Bain-Karriereveranstaltung für Frauen

München/Zürich

Bereits zum dritten Mal findet am 17. und 18. Februar 2022 das Recruiting-Event "Jumpstart your Internship" von Bain & Company statt. Die Karriereveranstaltung für Frauen zeichnet sich insbesondere durch den integrierten Auswahltag aus, an dem sich den Kandidatinnen die Gelegenheit bietet, ein Praktikumsangebot für das Jahr 2022 zu erhalten. Darüber hinaus erwartet sie ein Design-Thinking-Workshop im Bain Digital Discovery Hub, in dessen Verlauf sie die verschiedenen Facetten des agilen Projektmanagements kennenlernen und das Zusammenspiel von Strategie und Innovation erleben. Während des gesamten Events können sich die Teilnehmerinnen über die Karrieremöglichkeiten bei Bain informieren und ihr persönliches Netzwerk erweitern. "Jumpstart" richtet sich an Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester und Doktorandinnen aller Fachrichtungen.

"Agilität, Dynamik und Scharfsinnigkeit sind in disruptiven Zeiten wegweisend und gehören deshalb auch zu den wesentlichen Eigenschaften unserer Consultants", erklärt Bain-Partnerin Mareike Steingröver, die das Women@Bain-Netzwerk in der DACH-Region leitet. "Ambitionierten Frauen bietet 'Jumpstart' die Chance, eine vielseitige internationale Beratungslaufbahn zu starten."

Bewerbungen noch bis zum 16. Januar 2022 möglich

Am ersten Veranstaltungstag dreht sich alles um den internationalen Digital Discovery Hub am Bain-Standort Berlin. "Die digitale Transformation steht mittlerweile bei den meisten Unternehmen ganz oben auf der Agenda", stellt Marcus Wacker, Vice President Product Design des Advanced Digital and Product Teams (ADAPT) von Bain, fest. "Branchenpioniere aller Fachbereiche konzipieren in unserem Digital Discovery Hub gemeinsam mit unseren Kundenunternehmen digitale Produkte sowie Strategien für Innovations- und Transformationsprozesse."

Am Auswahltag können die Teilnehmerinnen im Rahmen von Interviews ihre Kompetenzen unter Beweis stellen und sich einen Praktikumsplatz sichern. "Ein Praktikum bei Bain bedeutet, Teil eines außergewöhnlichen Teams zu sein und ebenso anspruchsvolle wie abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuüben", betont Steingröver. "Eine persönliche Mentorin steht jeder Praktikantin mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt sie bei ihrem Einstieg in die Berufswelt."

Noch bis zum 16. Januar 2022 können sich Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester sowie Doktorandinnen sämtlicher Fachrichtungen bewerben. Alle weiteren Informationen und Ansprechpersonen gibt es unter www.joinbain.de/jumpstart/.

