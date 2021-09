Bain & Company

Fertigungsspezialist Thomas Frost wird Expert Partner

München/Zürich (ots)

In den Praxisgruppen Performance Improvement, Industriegüter und -dienstleistungen sowie Konsumgüter verstärkt Dr.-Ing. Thomas Frost seit dem 1. September 2021 das Führungsteam der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company. Vom Standort Berlin aus berät er als Expert Partner Kundenunternehmen vor allem in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA).

Frost bringt insgesamt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fertigungsoptimierung mit - und das branchenübergreifend. Dabei hatte er sechs Jahre Linienverantwortung in der Produktion. Zudem ist er bereits seit über zwölf Jahren in der Beratung tätig. Besondere Expertise hat er in der Gestaltung und Implementierung von Produktionssystemen und darüber hinaus in den Bereichen Lean Management, Lieferketten- und Fabrikoptimierung, Fertigungsnetzwerke sowie Instandhaltungssysteme.

"Thomas Frost verfügt über ein außergewöhnliches Fachwissen und jede Menge Branchenerfahrung", betont Dr. Jörg Gnamm, Bain-Partner und Co-Leiter der Praxisgruppe Performance Improvement in der EMEA-Region. "Er ist nicht nur ein versierter Strategieberater, sondern kennt die Industrieseite auch aus langjähriger eigener Praxis als Fertigungs- und Produktionsingenieur. Von seinem Engagement werden unsere Kundenunternehmen bei der Lösung ihrer aktuellen Herausforderungen daher in hohem Maße profitieren."

Zuletzt war Frost Partner & Associate Director bei der Boston Consulting Group, wo er den Praxisgruppen Industriegüter und Operations angehörte. Vor seinem Einstieg in die Beratung war der 48-Jährige bei Procter & Gamble als Experte in den Bereichen Fertigung und Produktionssysteme tätig, zudem leitete er unter anderem auf globaler Ebene die Autonome Instandhaltung bei verschiedenen Marken des Konzerns. Frost hat Maschinenbau an der Technischen Universität Berlin studiert. Während seiner Promotion forschte er zu Fertigungsprozessen und arbeitete gemeinsam mit Industriepartnern an Projekten zur Fertigungsoptimierung.

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheiderinnen und Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 63 Büros in 38 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.

