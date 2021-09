Bain & Company

Personalie bei Bain & Company

Bankenspezialist Roland Boekhout verstärkt Praxisgruppe Financial Services

München/Zürich (ots)

Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat mit Roland Boekhout einen weiteren hochkarätigen Branchenexperten gewonnen. Der Spitzenmanager unterstützt seit Mitte 2021 als External Advisor das Financial-Services-Team insbesondere in der DACH-Region, aber auch auf gesamteuropäischer Ebene. Mithilfe seiner fundierten Fachkenntnisse und Führungserfahrung wird Bain seine Vorreiterrolle in der Beratung von Banken weiter ausbauen.

"Roland Boekhout hatte bereits verschiedene Topmanagementfunktionen inne und hat in dieser Zeit den internationalen Bankensektor maßgeblich mitgestaltet", erklärt Bain-Partner Dr. Dirk Vater, Leiter der Praxisgruppe Financial Services in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA). "Für unser Team und unsere Kundenunternehmen werden sowohl seine fachlichen als auch seine persönlichen Kompetenzen daher eine große Bereicherung sein." Zu Boekhouts Schwerpunkten zählen das Universalbankengeschäft, Transformations- und Digitalisierungsprojekte, Unternehmensstrategie und -finanzierung sowie internationales Banking.

"Die digitale Transformation macht es den Banken möglich, ihr Geschäft einfacher und effektiver denn je zu gestalten", betont Boekhout. "Im Mittelpunkt ihrer transformativen Bemühungen muss aber in jedem Fall die Kundenloyalität stehen. Ist reine Effizienzsteigerung Haupttreiber des digitalen Wandels, verringern sich die Erfolgsaussichten deutlich." Darüber hinaus seien eine offene Denkweise und die Bereitschaft zu Veränderungen mitverantwortlich für eine gelungene strategische Neuausrichtung und die damit einhergehende verbesserte Wettbewerbsfähigkeit.

Boekhout bringt über 30 Jahre Erfahrung in der globalen Finanzbranche mit. Bis Ende 2020 zeichnete der 58-Jährige im Vorstand der Commerzbank AG für das Firmenkundensegment verantwortlich. Von 2017 bis 2019 war er Mitglied der Geschäftsleitung der internationalen ING Group und dort für das Benelux-Geschäft zuständig. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen innerhalb der ING inne und war von 2010 bis 2017 CEO bei der ING-DiBa AG sowie von 2008 bis 2010 CEO der ING Commercial Banking Central and Eastern Europe (CEE). Boekhout hat Betriebswirtschaftslehre an der Erasmus-Universität in Rotterdam studiert und das General-Management-Programm CEDEP - Executive Development - Fontainebleau absolviert.

