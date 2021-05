LOTTO Bayern

Jeden Monat 5.000 Euro, 10 Jahre lang: Sieger-Chance-Rente geht nach Augsburg

München (ots)

Eine noch unbekannte Person aus Augsburg kann sich nicht nur auf steigende Temperaturen freuen, sondern auch auf einen verlässlich steigenden Kontostand.

In den nächsten zehn Jahren erhält sie jeden Monat 5.000 Euro überwiesen, weil sie an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance mit der am Samstag gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 840827 teilnahm. Mit ihrem Spielauftrag hatte sie auch an der internationalen Lotterie Eurojackpot und der Soziallotterie GlücksSpirale teilgenommen und dafür insgesamt 18,50 Euro investiert.

Voraussetzung für die monatlichen Rentenzahlungen ist allerdings, dass der/ die Gewinner/in den Gewinn bei LOTTO Bayern bis Ende 2024 geltend macht, da der Spielauftrag anonym abgegeben wurde.

Zwei weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen am 29. Mai nach Rheinland-Pfalz und Memmingen.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell