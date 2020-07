Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Noel Martin gestorben

Birmingham/Potsdam (ots)

Noel Martin, der am 16. Juni 1996 Opfer eines rassistischen Anschlags im brandenburgischen Mahlow wurde, ist am heutigen Dienstag in seiner Heimatstadt Birmingham gestorben.

Das hat die rbb-Fernsehsendung Brandenburg aktuell von seiner Pflegerin erfahren. Noel Martin wurde 60 Jahre alt.

Der britische Bauunternehmer war seit dem Anschlag von Rechtsextremisten vom Kopf abwärts querschnittsgelähmt.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Brandenburg aktuell

Chef vom Dienst

Tel.: +49 (0)30 979 93-22 410

brandenburg-aktuell@rbb-online.de

Ihr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell