BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Arbeitssicherheit: Licht im Betrieb richtig einsetzen

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Gutes Licht ist entscheidend für sicheres und gesundes Arbeiten. Die BG ETEM hat Tipps für optimale Beleuchtung.

Passende Beleuchtung steigert die Sicherheit von Beschäftigten. Unternehmen sollten sich deshalb intensiv mit ihrem betrieblichen Beleuchtungskonzept auseinandersetzen und bei Verunreinigungen oder Schäden an Leuchten und Fenstern schnell Abhilfe schaffen, erklärt die BG ETEM.

Denn ob in der Industriehalle, im Büro oder an Maschinenarbeitsplätzen - unzureichende Beleuchtung kann zu Fehlern und Unfällen führen. "80 Prozent unserer Sinneswahrnehmungen erfolgen über das Sehen. Ist das Licht zu schwach oder blendet, sehen die Beschäftigten zu wenig und werden auch schneller müde und unaufmerksam", sagt Dr. Sylvia Hubalek, Aufsichtsperson der BG ETEM und Expertin für Beleuchtung.

Wichtig sind ausreichende Helligkeit, eine gleichmäßige Ausleuchtung und die Vermeidung von Blendung oder störenden Schatten. Besonders bei wechselnden Sehaufgaben sollte die Beleuchtung flexibel anpassbar sein, empfiehlt Hubalek.

Einfluss auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit

Eine gut abgestimmte Beleuchtung kann Sehen erleichtern, Ermüdung verringern, Konzentration und Wohlbefinden steigern. Besonders wichtig: Arbeitgeber sollten regelmäßig prüfen, ob die Beleuchtung im Betrieb noch den Anforderungen entspricht und sie gegebenenfalls anpassen. "Tageslicht am Arbeitsplatz ist ideal, doch wenn es fehlt, können künstliche Lichtquellen mit veränderlicher Farbtemperatur, Helligkeit und Abstrahlcharakteristik helfen", sagt Hubalek.

Empfehlung: Tageslicht tanken

Auch abseits von Betriebsstätten spielen Licht und Beleuchtung eine wichtige Rolle für Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Menschen: Es steuert den menschlichen Biorhythmus. Licht beeinflusst die Produktion von Melatonin, einem Hormon der Dunkelheit. Bei Helligkeit wird die Ausschüttung gehemmt, bei Dunkelheit steigt sie an und sorgt dafür, dass Menschen gut einschlafen können.

Zu wenig Licht wiederum kann zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und sogar saisonalen Depressionen führen. "Deshalb ist es gerade in der dunklen Jahreszeit wichtig, Zeit draußen zu verbringen, solange es hell ist - auch, wenn die Sonne gar nicht scheint", sagt Hubalek.

Ihre Empfehlung: Drei Mal am Tag 15 Minuten nach draußen gehen. Auch hierzu können Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren: etwa mit einem attraktiv gestalteten Bereich im Freien, an dem Beschäftigte gern Zeit verbringen, um frische Luft und Tageslicht zu tanken - sei es in der Mittagspause oder beim Kaffee.

Podcast gibt Praxistipps

In der neuen Folge des Podcasts "Ganz sicher" gibt die BG ETEM wertvolle Hinweise zur optimalen Beleuchtung am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Moderatorin Kathrin Degenhardt spricht mit Dr. Sylvia Hubalek über Anforderungen, typische Fehler und Lösungen für eine sichere und gesundheitsfördernde Lichtgestaltung.

Podcast anhören und mehr Informationen

Der Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher zu finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge Einleuchtend: warum Licht so wichtig ist geht es hier.

Hintergrund BG ETEM

Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

Original-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell