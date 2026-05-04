Thüga AG

Anne Rethmann bis 2031 als Finanzvorständin der Thüga wiederbestellt

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München (ots)

Der Aufsichtsrat der Thüga Aktiengesellschaft hat Anne Rethmann erneut zur Finanzvorständin bestellt. Ihre neue Amtszeit läuft für weitere fünf Jahre bis 2031.

Anne Rethmann wurde 2024 erstmals in den Vorstand der Thüga berufen. In ihrer Funktion verantwortet sie die kaufmännische Steuerung des Konzerns und prägt die Weiterentwicklung der Thüga maßgeblich.

Ein besonderer Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Entwicklung neuer Finanzierungsansätze sowie der qualifizierten Finanzierungsberatung für die Thüga-Partnerunternehmen. Anne Rethmann leistet damit einen wesentlichen Beitrag dazu, kommunale Investitionen in die Energie- und Wärmewende wirtschaftlich darstellbar zu machen und in der Fläche umzusetzen. Außerdem treibt sie die Arbeit an der Unternehmensstrategie sowie deren Umsetzung mit großer Kraft, Klarheit und persönlicher Leidenschaft voran und setzt dabei wichtige Impulse.

Die Vorsitzende des Thüga-Aufsichtsrats Tanja Birkholz betont: "Anne Rethmann steht für eine hohe Umsetzungsorientierung mit Blick auf die strategische Ausrichtung der Thüga sowie für eine Kultur des Dialogs und des Miteinanders. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass sie in den kommenden Jahren weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens leisten wird."

Der Vorstandsvorsitzende der Thüga, Dr. Constantin H. Alsheimer, erklärt: "Anne Rethmann hat sich als kompetente und verlässliche Kollegin etabliert. Mit ihrer fachlichen Stärke und ihrem hohen Engagement leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Thüga. Ich freue mich, dass unsere Zusammenarbeit im Vorstand durch einen offenen und konstruktiven Austausch geprägt ist."

Anne Rethmann sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das erneut ausgesprochene Vertrauen und freue mich darauf, die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen fortzusetzen. Für unser gemeinsames Ziel, tragfähige finanzielle Lösungen für die Energie- und Wärmewende in den Kommunen sowie digitale Plattformen für unsere Partnerunternehmen zu entwickeln, werde ich mich weiterhin mit voller Kraft einsetzen."

Mit der Wiederbestellung setzt die Thüga bewusst auf Kontinuität im Vorstand und unterstreicht die Bedeutung langfristiger Verantwortung und verlässlicher Führung bei der Gestaltung der Energiezukunft in kommunaler Trägerschaft.

Über Thüga:

Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser.

Die Unternehmen der Thüga-Gruppe verantworten mit ihren Marken und Produkten den Markt vor Ort und sind Partner der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im Jahr 2025 erzielte die Thüga-Gruppe einen Umsatz von knapp 44,5 Milliarden Euro. Damit zählt sie deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern. Mit rund 28.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe drittgrößte Arbeitgeberin unter den deutschen Energieversorgern. Die Thüga-Gruppe ist bundesweit die Nummer 1 in der Wasserversorgung (über 1 Million Kunden), gehört zu den größten Wärmeversorgern in Deutschland (über 12.000 GWh p.a.) und ist mit über 13.000 Ladepunkten größte Betreiberin von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber hinaus ist die Thüga-Gruppe an Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt beteiligt - und gehört damit zu den führenden Ökostrom-Produzenten in Deutschland.

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