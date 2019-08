Thüga AG

THEE und CEE Group wollen gemeinsam Solarprojekte mit rund 500 MW ohne Förderung umsetzen

Hamburg (ots)

Die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE) und die CEE Group (CEE), beide aus Hamburg, haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um gemeinsam große Freiflächen-Solaranlagen in Deutschland ohne Förderung zu realisieren und zu betreiben. Die Stärken und Erfahrungen von beiden Parteien sollen dabei genutzt werden, um Synergien zu schaffen.

Die THEE ist die Entwicklungs- und Investitionsplattform der Thüga-Gruppe im Bereich der Erneuerbaren Energien. Die THEE hat Zugriff auf geeignete Freiflächen in mehreren deutschen Bundesländern und bringt planerische und energiewirtschaftliche Kompetenz sowie Betreiber-Know-How in die Kooperation ein. Die Thüga-Gruppe, das größte Netzwerk kommunaler Stadtwerke in Deutschland, steht als Partner für den Abschluss langfristiger Stromabnahmeverträge zur Verfügung.

Thomas Walther, Geschäftsführer der THEE: "Solarenergie ist aufgrund der mittlerweile sehr günstigen Gestehungskosten die Technologie der Wahl, wenn es darum geht, erste förderfreie Großprojekte in Deutschland mit langfristigen Stromabnahmeverträgen umzusetzen. Dass wir in diesem Zusammenhang mit der CEE einen kapitalstarken und im Bereich von großen Freiflächen-Solaranlagen sehr erfahrenen Partner gefunden haben, freut uns sehr."

Klaus-Peter Lehmann, Geschäftsführer der Projektentwicklungsgesellschaft der THEE ergänzt: "Unser Entwicklungsportfolio wird gespeist durch Projekte von Kooperationspartnern, aber auch eigenen Projektansätzen, die wir beispielsweise an den Standorten unserer Windparks sowie entlang unserer bestehenden Kabeltrassen vorantreiben."

Die CEE ist einer der bedeutendsten deutschen Investoren im Bereich der Erneuerbaren Energien und investiert vorwiegend in Wind- und Solaranlagen in Kontinentaleuropa. CEE hat langjährige Erfahrung im Erwerb, dem Betrieb, der Instandhaltung und dem Repowering von großen Freiflächen-Solarparks in verschiedenen Märkten. Neben ihrer bedeutenden Markstellung beim Einkauf von PV-Modulen und Wechselrichtern wird CEE Kapital, Finanzierungskompetenz sowie internationales Markt- und Transaktions-Know-How in die Partnerschaft einbringen.

Dr. Björn Keßel, Director of Business Development bei der CEE kommentierte: "Im Hinblick auf die Energiewende ist es bemerkenswert, dass große Freiflächen-Solarparks in Deutschland mittlerweile ohne staatliche Förderung durch langfristige Stromabnahmeverträge, so genannten Power Purchase Agreements, betrieben werden können. Wir freuen uns sehr, mit der THEE einen starken Partner aus der Energiewirtschaft mit komplementären Stärken gefunden zu haben, der insbesondere Projektentwicklungskompetenz und den Zugang zu Stromabnahmeverträgen mitbringt."

Dr. Keßel führte weiterhin aus: "Als bedeutender europäischer Asset Manager hat CEE wertvolle Erfahrungen im Betrieb und der Optimierung von großen Solar-Freiflächenanlagen gesammelt und dabei eine effiziente Betriebsführungsstrategie entwickelt, wodurch die Performance über die gesamte Dauer des Anlagenbetriebs optimiert werden kann."

In den kommenden Jahren planen THEE und CEE mehrere Freiflächen-Solaranlagen in der Größenordnung von insgesamt rund 500 MW in Deutschland gemeinsam zu realisieren und zu betreiben. Entsprechende Projekte unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg befinden sich bereits in der Entwicklung und sollen ab 2020 schrittweise realisiert werden.

Über die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE):

Die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE) mit Sitz in Hamburg ist ein Gemeinschaftsunternehmen mehrerer Gesellschaften der Thüga-Gruppe. Alle Unternehmen sind als Minderheitsgesellschafter an der THEE beteiligt. Eine Beteiligung an der THEE steht grundsätzlich allen Unternehmen der Thüga-Gruppe offen. THEE investiert in Projekte zur regenerativen Energieerzeugung mit Fokus auf Deutschland. Ziel von THEE ist die Bündelung von Know-how und Kapital, um so in den nächsten Jahren die eigene Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen auszubauen.

www.ee.thuega.de

Über die CEE Group (CEE):

Die CEE Group mit Hauptsitz in Hamburg ist eine auf Sachinvestitionen spezialisierte Private Equity-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,4 Milliarden Euro. CEE investiert in Energieerzeugungsprojekte im Wind- und Solarbereich. Die Investoren der CEE Group sind institutionelle Investoren mit langfristigem Interesse an Investitionen in erneuerbare Energien. Die CEE Group ist ein Unternehmen von Brookfield Asset Management.

www.cee-group.de

Pressekontakt:

Pressekontakt Thüga Erneuerbare Energien:

Dennis Sahl

Dennis.Sahl@thuega.de

Tel. +49 (0) 89-38197-1504



Kontakt CEE Group:

Dr. Björn Keßel

Director Business Development

Tel: +49 (0)40 688 788-63

E-Mail: kessel@cee-group.de

Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell