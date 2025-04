Plan International Deutschland e.V.

Caren Miosga wird Botschafterin für Plan International

Starke Stimme für Kinder weltweit: Moderatorin engagiert sich für Kinderrechtsorganisation

Hamburg (ots)

Ein starkes Signal in schwierigen Zeiten: Die Journalistin und TV-Moderatorin Caren Miosga wird Botschafterin für Plan International Deutschland. Mit der Kinderrechtsorganisation setzt sich Miosga dafür ein, dass Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt, besonders auch in Krisenregionen, ihre Rechte wahrnehmen können und die Chance haben, gesund und geschützt aufzuwachsen.

"In vielen Regionen haben sich die humanitären Krisen verschärft. Leidtragende sind vor allem die Kinder", sagt Caren Miosga. "Konflikte, Kriege und Katastrophen verursachen unfassbare Not und machen das Leben für die Menschen in den betroffenen Ländern unerträglich. Nur wenn Kinder und ihre Familien vor Ort Zugang zu humanitärer Hilfe erhalten, kann es nachhaltigen Schutz für sie geben. Gerne möchte ich den Mädchen und Jungen eine Stimme geben. Dafür setze ich mich als Botschafterin von Plan International ein."

Seit Anfang vergangenen Jahres führt Caren Miosga am Sonntagabend durch ihre eigene Gesprächssendung im Ersten und spricht mit ihren Gästen über die aktuellen Ereignisse in Gesellschaft und Politik. Davor war sie mehr als 15 Jahre Anchorwoman der ARD-"Tagesthemen". Caren Miosga zählt zu den bekanntesten und beliebtesten TV-Journalist:innen des Landes.

"Caren Miosgas ehrenamtliche Unterstützung als Botschafterin ist ein großer Glücksfall für die Rechte von Kindern", sagt Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland. "Wir freuen uns sehr, mit ihr eine so starke Fürsprecherin für die Belange von Mädchen und Jungen an unserer Seite zu haben. Caren Miosga genießt bei Menschen in Deutschland als zugleich kritische und zugewandte Journalistin sehr hohes Vertrauen. Mit ihrem Engagement wird sie zum Vorbild für alle, denen eine gute Zukunft für Kinder wichtig ist."

Plan International Deutschland stärkt die Rechte von Kindern und besonders Mädchen in rund 80 Ländern weltweit. Möglich wird die Arbeit durch die nachhaltige finanzielle Unterstützung von mehr als 400.000 Menschen in Deutschland, die sich als Pat:innen oder als Dauerspender:innen für Kinder einsetzen. Hinzu kommen zahlreiche Unternehmen und öffentliche Geber. Zu weiteren prominenten Unterstützer:innen von Plan International Deutschland zählen unter anderem Senta Berger, Marion Kracht und Ulrich Wickert.

