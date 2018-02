Die Laureus-Stiftung Sport for Good stellt die Weichen für bessere Perspektiven von Kindern

Ein Audio

laureus_2018-interview-thiemer.mp3

MP3 - 6,9 MB - 05:02 Download

Monaco (ots) - Der neue Slogan "Change the Game for Kids" steht für das gemeinsame Streben um bessere Chancen unabhängig von Kultur, Sprache und Glaube

EXKLUSIV-INTERVIEW MIT DR. JENS THIEMER (Vice President Marketing Mercedes-Benz Pkw und Global Trustee der internationalen Laureus Sport for Good-Stiftung)

Anmoderation:

Monaco steht zum Wochenbeginn ganz im Fokus des Sports: Zum 19. Mal werden die Laureus World Sports Awards verliehen, zum fünften Mal jetzt im kleinen Fürstentum. Viele Sportlegenden sind deshalb an die Côte d'Azur gekommen, aber auch Hollywoodstar Benedict Cumberbatch, der die Preisverleihung präsentieren wird oder die schottische Soul- und R&B-Sängerin Emeli Sandé. Die jährliche Gala hat aber nicht nur den Zweck, die weltweit besten Sportler des abgelaufenen Sportjahres auszuzeichnen, sie ist gleichzeitig das Schaufenster für die Laureus Sport for Good-Stiftung, die von Daimler und Richemont gegründet worden ist. Über die Awards, die Sport for Good Erfolge, neue Aufgaben und neue Angebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche haben wir uns mit Dr. Jens Thiemer unterhalten, Vice President Marketing Mercedes-Benz Pkw und Global Trustee der internationalen Laureus Sport for Good-Stiftung.

1. Herr Dr. Thiemer, die Laureus World Sports Awards finden dieses Jahr erneut in Monaco statt. Auf was freuen Sie sich persönlich am meisten? Ich freue mich zunächst einmal, dass die Awards jetzt zum zweiten Mal in Monaco stattfinden. Wir sind ja bekanntermaßen zurückgekehrt zu den Wurzeln. Monaco hat seine Attraktivität, wir sehen das auch an der Präsenz der Gäste. Jeder kommt gerne hierhin. Deshalb freue ich mich auf die Atmosphäre, die Präsenz von vielen Top-Stars und vor allem freue ich mich darauf, dass es wiedermal eine Gelegenheit ist, die Laureus-Idee - nämlich Gutes zu tun - auf die Weltbühne zu bringen. (0:29)

2. Roger Federer ist in diesem Jahr gleich zwei Mal nominiert. Was macht ihn zu einem richtigen Ausnahme-Sportler? Roger Federer ist natürlich eine großartige Persönlichkeit mit vielen Facetten. Er ist der Gentleman unter den Tennisspielern. Er hat Herz, er hat Nahbarkeit und er steht unserer Marke Mercedes sehr nah. Aber das soll hier heute gar nicht im Fokus stehen. Roger ist in seinen Leistungen des zurückliegenden Jahres herausragend gewesen, viele haben das in der Form nicht mehr erwartet. Ich würde mich sehr freuen, wenn er die Trophäe mit nach Hause nimmt in einer oder beiden Kategorien. Wir werden sehen. Ich freue mich, dass er physisch hier ist. Es ist immer eine Freude mit ihm zusammenzuarbeiten und daher ist das, in dieser innigen Verbundenheit zwischen der Marke Mercedes und Roger Federer, großartig ihn heute Abend hier zu erleben. (0:41)

3. Außerdem ist das Team Mercedes-AMG Petronas für einen Award nominiert. Drücken Sie Ihrem Team ganz besonders die Daumen? Alle Nominierten, nicht nur in dieser Kategorie als Team, haben sie es natürlich verdient, ganz oben aufs Treppchen gehoben zu werden. Wir werden sehen, wer es machen wird. Auch die Leistung des Formel1-Teams von Mercedes war im letzten Jahr mal wieder herausragend. Eine Teamleistung par excellence und in dem Kontext sage ich, ich würde mich freuen, aber ich stehe natürlich auch als Laureus-Vertreter für die Unabhängigkeit und deshalb werden wir mal sehen, wer es macht. (0:26)

4. Mercedes-Benz hat 2001 die Laureus Sport for Good Foundation Germany als erste nationale Laureus Stiftung gegründet. Die Stiftung hilft benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung. Wie sieht die Bilanz nach 17 Jahren aus? Ich würde mal sagen, Sport for Good war von Anfang an die wichtigste Idee, die hinter Laureus stand. Viele Menschen weltweit haben die Awards wahrgenommen und weniger die Projektarbeit. Aber es gab immer den großen Gedanken, der sich in den Worten manifestiert hat "Sport for Good". "Change the Game for Kids" ist unser Motto hier. Wir haben in den letzten Jahren beachtliche Summen einsammeln können, über 100 Million Euro Spendengelder. Wir haben über 120 Sport for Good-Projekte betreut. Es gibt viele tausend Kinder, die durch das Programm geführt werden konnten, in 40 Ländern. Diese Arbeit möchten wir gerne fortsetzen. (0:38)

5. Es gibt auch 17 Projekte der Laureus Sport for Good-Stiftung in Deutschland und Österreich. Dass es in zwei so reichen Ländern auch Projekte geben muss, überrascht viele. Warum sind auch hier Laureus-Projekte nötig? Wir sind bei Laureus überzeugt, dass Sport eine großartige Möglichkeit darstellt, Kinder und Erwachsene zu fördern. Gewalt, Diskriminierung, Benachteiligung gibt es nicht nur in Ländern, an die wir vielleicht als allererstes denken, sondern es gibt sie auch in wohlhabenden Ländern wie Deutschland oder Österreich. Kinder, die in ihrem Leben täglich diesen Dingen ausgesetzt sind. Es handelt sich hierbei einfach um eine weltweite Thematik, wo wir Kinder unterstützen wollen, mit der Kraft des Sports, Möglichkeiten zu finden, Leben zu verändern. (0:33)

6. Wie wichtig für die Projektarbeit sind die ehemaligen Sportlegenden, die ehemaligen Spitzensportler, die heute bei Laureus als Academy-Mitglieder oder Botschafter aktiv sind? Wir haben viele hundert Laureus-Botschafter weltweit, die über die Länder verteilt sind. Wir haben bekanntermaßen die Laureus Academy-Mitglieder und diese Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, spielen bei der Projektarbeit eine wirklich anfassbare Rolle, wenn nicht, neben den Projektleitern, die wichtigste Rolle, weil sie natürlich den Fokus der Öffentlichkeit auf die Projektarbeit legen und ihre persönlichen Erfahrungen einbringen können. (0:28)

7. Warum ist es für Mercedes-Benz so wichtig, seit 17 Jahren Laureus als starker Partner zu unterstützen? Für Mercedes-Benz ist Laureus eindeutig die wichtigste soziale Bühne, das wichtigste Engagement. Wir verbinden hier verschiedene Themen miteinander. Sport mobilisiert bekanntermaßen, wir sind auch eine Sportmarke und Sport hat immer schon die Kraft gehabt, die Gemeinschaft, die Gesellschaft zu beeinflussen. Deshalb ist es für uns das Thema, über das wir hier für Kinder und Jugendliche unterstützende Arbeit leisten können. Wir haben Mentorenships bei uns in der Firma vergeben, die bis zum Board-Level gehen. Wir haben viele Freiwillige, die sich für Laureus persönlich einsetzen. Man merkt: Die Idee lebt und hat Kraft. (0'38)

8. Mercedes-Benz hat für Laureus den Slogan "Change the Game for Kids" ins Leben gerufen. Was verbirgt sich dahinter? Der Bedarf, letztendlich 100 Millionen von Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt haben einfach ein schlechtes Los gezogen, wenn man so will. Sie werden in Armut geboren, wachsen sozial benachteiligt auf, haben kaum Zugang zu Bildung oder zu Beschäftigung. Wir wollen als Laureus dazu beitragen, diese Ungleichheiten ein Stück weit zu beseitigen, Kindern eine echte Chance zu geben und sich in ihrem Leben zu beweisen. Dafür gibt es kein Universalkonzept, das wissen wir alle, aber die Laureus Sport for Good-Projekte können hier helfen, Weichen zu stellen, Perspektiven aufzuzeigen. Und wir sehen tolle Beispiele innerhalb der Laureus-Familie, wo dieser Claim es jetzt versucht auf den Punkt zu bringen. Der Laureus kann ein Game Changer sein und wir möchten alle einfach diese Lebenssituation für die Kinder ein Stück weit verändern. (0'50)

Abmoderation:

Dr. Jens Thiemer, verantwortlich bei Mercedes-Benz für die Laureus Sport for Good-Stiftung, im Interview. Heute Abend (Dienstag 27.02.) werden in Monaco die Laureus World Sports Awards verliehen. Nominiert sind unter anderem Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Roger Federer oder Rafael Nadal. In der Kategorie "Team of the Year" macht sich das Team von Mercedes-AMG Petronas Motorsport berechtigte Hoffnung auf die begehrte Auszeichnung.

Pressekontakt:

Ansprechpartner:

Mercedes-Benz: Henning Busch, 0711 1758240

Mercedes-Benz: Claudia Merzbach, 0711 17 95379

Mercedes-Benz: Jan Weber, 0711 1759299

all4radio: Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0

Original-Content von: Laureus Sports Awards, übermittelt durch news aktuell