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Ein Spieltag, zwei Medienwelten: ARD MEDIA und DAZN starten Bundesliga-Kooperation

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Frankfurt/Ismaning (ots)

Audio und Bewegtbild aus einem Guss: Werbungtreibende können den Bundesliga-Samstag erstmals über beide Gattungen hinweg verlängern und zusätzliche Zielgruppen erreichen.

ARD MEDIA und DAZN starten zur Hinrunde der Fußball-Bundesliga 2026/27 eine gemeinsame Vermarktungspartnerschaft. Im Mittelpunkt steht das Umfeld der Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag: DAZN bringt die Bewegtbild-Perspektive ein, ARD MEDIA die nationale Audio-Vermarktung mit der Kombi ARD MEDIA Bundesliga-Konferenz. Es ist die erste Public-Private-Kooperation dieser Art im Premium-Segment Fußball, die auf beiden Seiten auf bereits etablierte, reichweitenstarke Produkte zurückgreifen kann.

Ein Umfeld, zwei Gattungen, kaum Überschneidung

Beide Partner vermarkten dasselbe hochwertige Umfeld - die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag - in unterschiedlichen Mediengattungen. Der entscheidende Mehrwert für den Werbemarkt liegt in der Struktur der erreichten Menschen: Die Zielgruppenprofile ähneln sich, die konkret erreichten Personen unterscheiden sich jedoch deutlich. Bewegtbild erreicht vor allem die NutzerInnen zu Hause am Bildschirm und tendenziell jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, Audio erreicht die Menschen unterwegs, im Auto oder parallel zu anderen Tätigkeiten in der Freizeit. Die Überschneidungen zwischen beiden Umfeldern sind minimal.

Für Werbungtreibende, die in beiden Umfeldern präsent sind, bedeutet das eine spürbare Verlängerung und Optimierung der Nettoreichweite innerhalb ein und desselben Spieltags-Moments - ohne Streuverluste durch doppelte Kontakte. Die ARD MEDIA Bundesliga-Konferenz im Radio erreicht dabei über fünf Millionen Hörerinnen und Hörer (Nettoreichweite 16 bis 18 Uhr) und zählt damit zu den reichweitenstärksten Bundesliga-Umfeldern im deutschen Audiomarkt. Auf DAZN verfolgen durchschnittlich rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag. Gemeinsam schaffen beide Angebote ein komplementäres Reichweitenumfeld mit hoher Effizienz für Werbungtreibende.

Argumentation über Umfeldqualität - keine konditionelle Verknüpfung

Im Mittelpunkt der Kooperation steht der gemeinsame Mehrwert für Werbungtreibende: zwei starke Bundesliga-Umfelder, die sich in ihrer Reichweite wirkungsvoll ergänzen. Die jeweiligen Angebote bleiben eigenständig und werden wie gewohnt direkt bei ARD MEDIA beziehungsweise DAZN gebucht. Preise und Konditionen liegen weiterhin in der Verantwortung des jeweiligen Vermarkters.

Ralf Hape, CEO ARD MEDIA: "Werbungtreibende denken längst nicht mehr in einzelnen Gattungen, sondern in Reichweite, Wirkung und relevanten Momenten. Genau dort setzt unsere Partnerschaft mit DAZN an. Der Bundesliga-Samstag verbindet Millionen Menschen durch dieselbe Leidenschaft, aber in unterschiedlichen Nutzungssituationen. Wenn wir Bewegtbild und Audio intelligent zusammendenken, erreichen Marken zusätzliche Menschen rund um denselben starken Live-Moment. Genau solche Kooperationen braucht ein moderner Werbemarkt. Für mich zeigt das auch, wie selbstverständlich Public-Private-Zusammenarbeit funktionieren kann, wenn sie konsequent vom Markt und vom Nutzen für Werbungtreibende her gedacht wird."

Haruka Gruber, SVP Media Central EU bei DAZN: "Die Bundesliga am Samstagnachmittag ist einer der stärksten Live-Momente im deutschen Sportmarkt. Mit DAZN erreichen Werbepartner Fans in einem hochemotionalisierten Bewegtbild-Umfeld. Gemeinsam mit ARD MEDIA können wir diesen Moment nun erstmals über Audio und Bewegtbild hinweg verlängern und Marken die Möglichkeit geben, den Bundesliga-Samstagnachmittag über unterschiedliche Nutzungssituationen hinweg zu besetzen. Die geringe Überschneidung der erreichten Nutzerinnen und Nutzer schafft dabei einen echten Effizienz- und Reichweitengewinn für Werbetreibende."

Verfügbarkeit

Die Partnerschaft startet mit der Hinrunde der Fußball-Bundesliga 2026/27. Buchungen sind ab sofort über ARD MEDIA und DAZN möglich.

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Bereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Digital erweitert wird das Audio-Portfolio durch konvergent-programmatische Buchungsmöglichkeiten.

DAZN ist die globale Destination für Sport und Entertainment und entwickelt eine ultimative Plattform, auf der Fans erstklassigen Sport-Content live und auf Abruf streamen können, und darüber hinaus u.a. auch auf integrierte Merchandising-, Gaming-, Wett- und Ticketing-Angebote zugreifen können.

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