Made in Germany - Made by Vielfalt

Einfalt löst keine Probleme. Das wird man ja mal sagen dürfen.

"Made in Germany - Made by Vielfalt" startet Kampagne zu den Landtagswahlen

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Frankfurt a. M./Berlin/Magdeburg (ots)

Deutsche Familienunternehmen bringen ihre Botschaft zur Zukunft des Wirtschaftsstandorts wieder auf die Straße: "Made in Germany - Made by Vielfalt" startet heute seine neue Kampagne im Umfeld der Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Es ist die erste Kampagne, seit das Engagement mit der Gründung von Made by Vielfalt e.V. eine dauerhafte Struktur erhalten hat. Die Kampagne wird im öffentlichen Raum, online, in regionalen Medien, im Radio und im ÖPNV sichtbar und hörbar. Zum Start sind im Rahmen einer Medienpartnerschaft mit Ströer vier Plakatmotive auf Großflächen in Sachsen-Anhalt und Berlin zu sehen. Die komplette Kampagne wird auf Social Media begleitet.

Wer ab heute in Sachsen-Anhalt oder Berlin unterwegs ist, entdeckt auf Plakatgroßflächen vier zentrale Botschaften: "Einfalt löst keine Probleme, Vielfalt schon.", "Demokratie ist anstrengend, aber wirtschaftlich ein Erfolg.", "Manche suchen Fachkräfte, andere Schuldige." und "Europa ist unser Geschäftsmodell." Die Motive sollen zum Nachdenken anregen und Zusammenhänge sichtbar machen, die in politischen Debatten oft hinter einfachen Parolen verschwinden.

Wenn deutsche Unternehmen keine Fachkräfte finden, bleiben Stellen unbesetzt. Wenn Europa geschwächt wird, werden Märkte kleiner, Lieferketten komplizierter und Investitionen schwerer planbar. Wenn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unter Druck geraten, verlieren Unternehmen Vertrauen in stabile Regeln und verlässliche Rahmenbedingungen. Die Folgen zeigen sich nicht abstrakt, sondern vor Ort: bei Arbeitsplätzen, Ausbildungsmöglichkeiten, Investitionen und der wirtschaftlichen Entwicklung ganzer Regionen.

"Das hätte schwerwiegende Folgen für unser Land und die Menschen, die hier leben und ihr Geld verdienen. Und das wird man ja mal sagen dürfen", sagt Dr. Timm Mittelsten Scheid, Vorstandsvorsitzender von Made by Vielfalt e.V. "Familienunternehmen denken langfristig. Sie investieren, bilden aus, schaffen Arbeitsplätze und tragen Verantwortung in ihren Regionen. Dafür brauchen sie Fachkräfte, Vielfalt, Europa, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wer diese Grundlagen schwächt, gefährdet den Wohlstand vieler Menschen vor Ort."

Mit der Kampagne wollen die beteiligten Familienunternehmen deshalb gerade dort sichtbar werden, wo wirtschaftliche und politische Entscheidungen konkrete Auswirkungen auf den Alltag der Menschen haben. Bis zum 20. September wird "Made in Germany - Made by Vielfalt" mit unterschiedlichen Formaten aufmerksamkeitsstark sichtbar und hörbar sein: im öffentlichen Raum, im ÖPNV, im Radio, in regionalen Medien. Auf Social Media wird die Kampagne mit Eindrücken, Einordnungen und zusätzlichen Informationen verlängert.

Dabei geht es um sehr konkrete Zusammenhänge: Was bedeuten politische Forderungen für Arbeitsplätze, Ausbildung, Investitionen, Lieferketten und Standortentscheidungen? Und welche Folgen können sie damit für den Wohlstand der Menschen, die Entwicklung der Regionen und die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands haben?

Über "Made in Germany - Made by Vielfalt"

"Made in Germany - Made by Vielfalt" ist eine Initiative deutscher Familienunternehmen für Vielfalt, Toleranz, demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit und Europa - zentralen Voraussetzungen für langfristige wirtschaftliche Stärke und Wohlstand in Deutschland. Organisiert ist "Made in Germany - Made by Vielfalt" in einem gemeinnützigen, überparteilichen und unabhängigen Verein mit Bildungs-, Informations- und Aufklärungsauftrag. Made by Vielfalt e.V. ist ausdrücklich keine parteipolitische Organisation, sondern eine zivilgesellschaftliche Plattform für sachliche Einordnung, Austausch und öffentliche Information.

Weitere Informationen finden Sie auf www.madebyvielfalt.com sowie auf den Social-Media-Kanälen des Vereins: LinkedIn, Facebook, Instagram.

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