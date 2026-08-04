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ERFOLGSKONZEPT Erfahrungen: Wie aus einer Geschäftsidee eine tragfähige Selbstständigkeit wurde

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Erkelenz (ots)

Wer aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen möchte, braucht mehr als eine gute Idee: Es geht um Orientierung, Förderung, Planung und die ersten Schritte in den Markt. Genau in dieser Situation kam Ibo mit seiner Idee für einen Hausmeister- und Gartenpflegeservice zu Nicolai Moll. Mit ERFOLGSKONZEPT zeigt der Gründer, worauf es ankommt, wenn aus beruflicher Unsicherheit ein konkreter Weg in die Selbstständigkeit werden soll.

Es gibt Phasen im Berufsleben, in denen nicht nur der nächste Job fehlt, sondern auch die Richtung. Für Ibo begann genau so eine Phase, als er kurzfristig arbeitslos wurde und gleichzeitig den Wunsch hatte, sich mit einem eigenen Hausmeister- und Gartenpflegeservice selbstständig zu machen. Die Idee war da, die Motivation ebenfalls – doch dazwischen standen viele Fragen, aus denen erst ein konkreter Gründungsweg werden musste. Für Nicolai Moll, Gründer von ERFOLGSKONZEPT, ist genau das ein typischer Punkt, an dem viele Gründerinnen und Gründer festhängen: „Viele Menschen haben eine gute Idee und den Willen, etwas daraus zu machen. Was ihnen fehlt, ist oft nicht die Motivation, sondern ein klarer Blick darauf, welche Schritte jetzt wirklich wichtig sind.“

Genau an dieser Stelle entscheidet sich, ob jemand weiter zweifelt oder endlich versteht, was als Nächstes zu tun ist. „Mein Ziel ist nicht, jemanden nur durch Unterlagen zu führen. Mein Ziel ist, dass jemand danach wirklich versteht, was er tut und am Markt bestehen kann“, sagt der Gründer. Deshalb setzt ERFOLGSKONZEPT nicht erst dort an, wo Businessplan oder Förderung auf dem Tisch liegen, sondern bereits bei der Frage, was Selbstständigkeit im Alltag wirklich bedeutet. Dass dieser Ansatz nicht nur für einzelne Gründungsideen gilt, zeigt sich auch in der Praxis: ERFOLGSKONZEPT begleitet Gründerinnen und Gründer aus ganz unterschiedlichen Bereichen – von handwerklichen Dienstleistungen wie Hausmeisterservice oder Innenausbau bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen im Online-Business, Social Media, Online-Marketing oder Projekten im Bereich Künstliche Intelligenz. Bei Ibo ging es deshalb nicht um ein fertiges Konzept von der Stange, sondern darum, aus einer praktischen Idee einen konkreten Plan zu machen. Aus der unsicheren Ausgangslage sollte kein Papier entstehen, das nur für einen Antrag funktioniert, sondern eine Grundlage, mit der Ibo seine nächsten Schritte wirklich gehen konnte.

Aus der Idee wird ein Gründungsplan: Warum Motivation allein nicht reicht

Bevor aus Ibos Vorhaben ein konkreter Plan werden konnte, musste zunächst sortiert werden, was überhaupt auf ihn zukommt. Denn eine Selbstständigkeit beginnt nicht erst mit der Anmeldung oder dem ersten Auftrag, sondern mit einem klaren Verständnis dafür, wie das eigene Angebot später im Alltag funktionieren soll. „Viele Gründer unterschätzen am Anfang, dass Selbstständigkeit nicht nur aus der eigentlichen Arbeit besteht. Sie müssen auch wissen, welche Pflichten auf sie zukommen, welche Kosten entstehen und wie sie ihre Leistung vernünftig kalkulieren“, erklärt Nicolai Moll. Genau deshalb standen im Coaching zunächst die Grundlagen im Mittelpunkt: Welche Ausgaben müssen eingeplant werden? Welche Einnahmen sind nötig? Wie lassen sich Preise so festlegen, dass die Arbeit fair bezahlt wird und das Geschäftsmodell trotzdem wirtschaftlich bleibt?

Gerade bei einem praktischen Angebot wie Hausmeisterservice und Gartenpflege sind solche Fragen entscheidend. Gute Arbeit ist wichtig, aber sie reicht nicht aus, wenn Preise, Angebote, Rechnungen und laufende Einnahmen nicht zusammenpassen. Deshalb arbeitete Nicolai Moll mit Ibo nicht nur an der Idee selbst, sondern auch an allem, was im Alltag eines Selbstständigen mitläuft. Dazu gehörte auch, dass Ibo seine eigenen Zahlen versteht, statt nur Unterlagen für einen Antrag auszufüllen. Auf dieser Basis erarbeiteten beide gemeinsam den Businessplan und den Finanzplan. Beide Dokumente sollten nicht nur formal funktionieren, sondern auch zu Ibos Branche, seinem regionalen Angebot und seiner geplanten Arbeitsweise passen. „Ich will nicht, dass jemand einen Businessplan abgibt, ohne zu verstehen, was darin steht. Wer seine eigenen Zahlen nicht versteht, kann sein Unternehmen nicht vernünftig führen“, sagt Nicolai Moll. Für Ibo wurde aus der Geschäftsidee dadurch Schritt für Schritt ein belastbarer Gründungsplan.

Förderung richtig einordnen: Warum fehlendes Wissen Chancen kosten kann

Neben der Vorbereitung auf die Selbstständigkeit spielte bei Ibo auch die Frage der Förderung eine wichtige Rolle. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie unter bestimmten Voraussetzungen Unterstützung für diesen Schritt erhalten können. Auch Ibo kannte weder den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, kurz AVGS, noch den Gründungszuschuss. „Viele erfahren erst viel zu spät, dass es solche Möglichkeiten überhaupt gibt. Dabei kann genau dieses Wissen darüber entscheiden, ob jemand seinen Schritt wirklich angeht oder weiter zögert“, sagt Nicolai Moll.

Der AVGS kann arbeitslosen, arbeitssuchenden oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen ein gefördertes Coaching ermöglichen, sofern die zuständige Stelle die Maßnahme bewilligt. Der Gründungszuschuss kann zusätzlich helfen, den Start in die Selbstständigkeit finanziell abzufedern, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Garantie gibt es dabei nicht, weil immer der Einzelfall geprüft werden muss. Für den Gründer von ERFOLGSKONZEPT gehört genau diese ehrliche Einordnung zur Begleitung dazu: nicht versprechen, was niemand sicher zusagen kann, sondern aufzeigen, welche Möglichkeiten bestehen und wie sie sinnvoll vorbereitet werden können.

Erste Kunden gewinnen statt nur planen: Warum Sichtbarkeit zum Geschäftsmodell passen muss

Mit Businessplan, Zahlen und Förderung war Ibos Gründung noch nicht automatisch am Markt angekommen. Entscheidend war nun die Frage, wie ein regionaler Hausmeister- und Gartenpflegeservice erste Kunden gewinnt. „Ein Plan ist wichtig, aber irgendwann muss die Idee raus in die Praxis. Gerade bei regionalen Dienstleistungen geht es darum, Vertrauen aufzubauen und sichtbar zu werden“, erklärt Nicolai Moll. Deshalb prüften beide gemeinsam, welche Art der Kundengewinnung zu Ibos Angebot passt. Eine große Online-Kampagne war für diesen Fall nicht der naheliegende erste Schritt. Sinnvoller waren persönliche Ansprache im Umfeld, Empfehlungen, Visitenkarten und Flyer in der Region.

Auch diese Materialien wurden gemeinsam erarbeitet, damit Ibo seine Leistungen verständlich vorstellen und vor Ort sichtbar machen konnte. Dabei ging es nicht darum, möglichst komplizierte Maßnahmen aufzubauen, sondern einen Weg zu finden, der zu seiner Zielgruppe, seinem Angebot und seinem Arbeitsalltag passt. Dass diese praktische Ausrichtung für Ibo schnell greifbar wurde, zeigte sich auch daran, dass Nicolai Moll selbst zu einem seiner ersten Kunden wurde. Weil Ibo in seiner Nähe wohnte, beauftragte er ihn mit Gartenpflegearbeiten. Daraus wurde kein theoretisches Beispiel, sondern ein echter Auftrag – und ein erster Schritt, der zeigte, dass Begleitung in der Gründungsphase nicht bei Unterlagen enden muss.

Was aus Ibo geworden ist: Warum die Umsetzung am Ende beim Gründer liegt

Heute ist Ibo mit seinem Hausmeister- und Gartenpflegeservice weiterhin selbstständig am Markt. Durch zuverlässige Arbeit, persönliche Empfehlungen und wiederkehrende Aufträge hat er sich in seiner Region ein stabiles Kundennetzwerk aufgebaut. In der Saison ist die Nachfrage inzwischen teilweise so hoch, dass er zusätzliche Unterstützung braucht, um alle Aufträge zu bewältigen. Nicolai Moll ist bis heute Kunde bei ihm und erlebt dadurch selbst, wie aus der damaligen Idee ein Angebot geworden ist, das wirklich Kunden findet. Wenn Ibo rückblickend sagt, dass er den Schritt ohne die Unterstützung wahrscheinlich nicht so gegangen wäre, ordnet der Gründer von ERFOLGSKONZEPT das bewusst bodenständig ein: „Ich habe ihm Klarheit und Struktur gegeben. Aber er ist derjenige, der jeden Tag rausgeht, seine Arbeit macht und sich seine Kunden verdient.“

Genau darin liegt für Nicolai Moll der Kern der ERFOLGSKONZEPT Erfahrungen: Das Coaching kann Orientierung geben, Fördermöglichkeiten erklären, Planung greifbar machen und erste Schritte begleiten – aber tragen muss die Selbstständigkeit am Ende der Gründer selbst.

Sie haben eine Geschäftsidee, wissen aber noch nicht, wie daraus ein tragfähiger Weg in die Selbstständigkeit werden kann? Dann melden Sie sich jetzt bei Nicolai Moll und dem Team von ERFOLGSKONZEPT und lassen Sie prüfen, welche Unterstützung, Fördermöglichkeiten und nächsten Schritte in Ihrer Situation sinnvoll sein können.

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