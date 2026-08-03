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Immer mehr Kinder werden kurzsichtig: Hamburger Augenärzte veröffentlichen neuen Familienratgeber

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Deutschland (ots)

Neues Buch zeigt, wie Eltern die Sehentwicklung ihrer Kinder im digitalen Alltag gezielt fördern können.

Smartphones, Tablets und digitale Medien sind längst fester Bestandteil des Alltags vieler Kinder. Gleichzeitig verbringen sie immer weniger Zeit im Freien. Augenärzte beobachten deshalb seit Jahren eine deutliche Zunahme der Kurzsichtigkeit im Kindesalter. Laut einer vielzitierten Prognose des Fachjournals Opthalmology wird bis 2050 etwa jeder zweite Mensch kurzsichtig sein. Mit ihrem neuen Ratgeber „Kinderaugen stark machen – Augengesundheit für Kinder: Übungen & Tipps gegen Kurzsichtigkeit" zeigen die Hamburger Augenärzte Priv.-Doz. Dr. med. Tim Schultz, FEBO und Dr. med. Merita Schojai-Schultz, wie Eltern die Sehentwicklung ihrer Kinder mit einfachen Maßnahmen im Alltag unterstützen können. Das Buch erscheint am 18. September 2026 im Gräfe und Unzer Verlag und enthält zusätzlich das herausnehmbare Kinderbuch „Mission Superblick".

Eltern als "Seh-Coaches"

Ein zentrales Motiv des Buches: Eltern sollen nicht erst reagieren, wenn Probleme auftreten, sondern den Alltag so gestalten, dass sich die Augen ihrer Kinder gesund entwickeln können. Dr. Tim Schultz, Spezialist für Refraktive Chirurgie und Augenlasern in Hamburg , Mitgründer des AugenCentrums am Rothenbaum, erlebt in seiner täglichen Praxis, dass Kurzsichtigkeit bereits im Grundschulalter zunehmend zum Thema wird. „Viele Eltern gehen davon aus, dass Kurzsichtigkeit ausschließlich genetisch bedingt ist. Tatsächlich beeinflussen auch Alltagsgewohnheiten wie Aufenthalte im Freien oder intensive Bildschirmnutzung die Entwicklung der Augen. Unser Buch zeigt, welche Maßnahmen Familien selbst umsetzen können", so Schultz.

Zeit im Freien als wirksamster Schutz

Das Buch legt besonders viel Gewicht auf den Aufenthalt im Freien, da dieser nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand als die wirksamste natürliche Maßnahme gilt, um der Entwicklung einer Kurzsichtigkeit vorzubeugen. Schon 30 bis 60 Minuten zusätzlich pro Tag im Freien können das Risiko messbar senken, zwei Stunden gelten als optimales Ziel. Entscheidend ist dabei weniger die Bewegung selbst als das natürliche Tageslicht. „Viele Familien kommen erst zu uns, wenn die Sehschwäche bereits deutlich fortgeschritten ist. Dabei kann oft schon mit kleinen Veränderungen im Alltag viel erreicht werden – mehr Zeit draußen wirkt nachweislich stärker vorbeugend als jede Bildschirmpause allein“, sagt Dr. Schultz.

Von der Früherkennung bis zur modernen Myopiekontrolle

Ein Kapitel widmet sich gezielt der Früherkennung, denn Kinder bemerken häufig selbst nicht, dass sie schlecht sehen. Das Buch beschreibt typische Warnzeichen wie das Zusammenkneifen der Augen, sehr nahes Lesen, wiederkehrende Kopfschmerzen oder eine auffällige Kopfhaltung, auf die Eltern achten sollten. Zugleich wird deutlich gemacht, dass einfache Tests zu Hause eine augenärztliche Untersuchung nicht ersetzen können. Darüber hinaus stellt der Ratgeber moderne medizinische Möglichkeiten der Myopiekontrolle vor: niedrig dosiertes Atropin, spezielle Myopie-Brillengläser und Kontaktlinsen. Mit diesen lässt sich das Fortschreiten einer Kurzsichtigkeit heute wirksam verlangsamen.

Ergänzend enthält das Buch praktische Alltagstipps und Challenges, etwa zur Balance zwischen Bildschirmzeit und Zeit im Freien, kreative Spiele und Rezepte sowie das herausnehmbare Kinderbuch „Mission Superblick”, das Kinder altersgerecht an das Thema heranführt. Grundlage ist die langjährige Praxiserfahrung von Dr. Schultz mit jungen Patienten in der Kinderaugenheilkunde und Sehschule des AugenCentrums am Rothenbaum in Hamburg. Die wissenschaftlichen Hintergründe dazu hat Dr. Schultz in einem Beitrag zur Kurzsichtigkeit bei Kindern zusammengefasst.

Mit der Veröffentlichung möchten die Autoren Eltern frühzeitig über die Bedeutung gesunder Sehgewohnheiten informieren. Sie zeigen, wie sich die Augenentwicklung von Kindern bereits durch kleine Veränderungen im Alltag positiv unterstützen lässt.

Buchinformation

Titel: „Kinderaugen stark machen – Augengesundheit für Kinder: Übungen & Tipps gegen Kurzsichtigkeit"

Autoren: Priv.-Doz. Dr. med. Tim Schultz, FEBO, und Dr. med. Merita Schojai-Schultz

Verlag: Gräfe und Unzer Verlag

Erscheinungstermin: 18. September 2026

Umfang: 160 Seiten, inklusive Kinderbuch „Mission Superblick"

Link: thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076898845

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