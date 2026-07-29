Kalyon Immobilien GmbH

Kalyon Immobilien GmbH: Warum viele Anleger bei Immobilien scheitern – und wie ein strukturierter Ansatz den Unterschied macht

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Frankfurt am Main (ots)

Gut verdienende Anleger haben längst verstanden, dass Vermögensaufbau mehr braucht als Sparbuch und ETF. Doch beim Thema Immobilien entsteht oft Unsicherheit. Zwischen Finanzierung, Sanierung und Vermietung wirkt der Einstieg komplex und schwer greifbar. Genau hier entscheidet sich, ob aus einer Idee ein durchdachtes Investment wird oder ein Risiko, das man nicht vollständig überblickt.

Mit wachsendem Einkommen verändert sich der Blick auf das eigene Geld. Was früher ausreichte, um Rücklagen zu bilden, wird heute zunehmend hinterfragt. Viele Angestellte, Führungskräfte und Unternehmer haben bereits in Aktien oder ETFs investiert und stoßen dabei an Grenzen, wenn es um steuerliche Gestaltung, planbare Entwicklung und den Einsatz von Fremdkapital geht. Immobilien erscheinen als naheliegende Ergänzung, gleichzeitig aber auch als komplexes Vorhaben: Kaufpreis, Finanzierung, Notartermin, Sanierung und Vermietung greifen ineinander. Hinzu kommt ein Markt, der für Außenstehende schwer zu durchschauen ist – insbesondere dann, wenn nicht klar ist, ob ein Objekt direkt vom Entwickler stammt oder über mehrere Vertriebsstufen verkauft wird, bei denen zusätzliche Kosten im Kaufpreis stecken können. „Viele Anleger scheitern nicht am grundsätzlichen Interesse an Immobilien. Sie scheitern an fehlender Marktkenntnis, falschen Angeboten, unklarer Abwicklung und fehlender Verantwortung nach dem Verkauf – und merken das oft erst dann, wenn es zu spät ist“, erklärt Etem Kalyon, Geschäftsführer der Kalyon Immobilien GmbH.

„Deshalb braucht es einen Ansatz, der diese Struktur von Anfang an sichtbar macht und verständlich aufbereitet“, führt Etem Kalyon aus. Der Gründer der Kalyon Immobilien GmbH bringt dafür nicht nur praktische Erfahrung aus der Immobilienentwicklung mit, sondern auch einen analytischen Hintergrund aus der Mathematik und Physik sowie dem Investmentbanking und dem Private-Equity-Umfeld. Bevor er sich auf Immobilien spezialisierte, war Etem Kalyon im Finanzumfeld tätig und beschäftigte sich mit der strukturierten Bewertung und Entwicklung von Investments. Der Wechsel in die Immobilienpraxis war für ihn ein bewusster Schritt: weg von rein theoretischen Modellen, hin zu konkreten Projekten, die sich tatsächlich umsetzen lassen. Genau diese Denkweise überträgt er heute auf Immobilien. Nicht das einzelne Objekt steht im Mittelpunkt, sondern das Zusammenspiel aller Faktoren, die über den Erfolg einer Kapitalanlage entscheiden.

Direkter Zugang statt Vertriebsstruktur: Wo viele Investments ansetzen – und wo sie scheitern

Für viele Anleger beginnt das eigentliche Problem nicht mit der Entscheidung für eine Immobilie, sondern mit der Umsetzung. Was zunächst logisch erscheint – Vermögen aufbauen, steuerlich optimieren, langfristig profitieren – wird in der Praxis schnell unübersichtlich. Wer ist tatsächlich der Anbieter? Wer entwickelt das Objekt? Und wie viele Parteien verdienen am Kauf mit? Gerade diese Fragen sind entscheidend, werden aber häufig zu spät gestellt. In vielen Fällen sind mehrere Parteien am Verkauf beteiligt – mit jeweils eigenen Interessen und Margen. Die Folge: Kosten werden indirekt im Kaufpreis abgebildet, ohne dass für Anleger klar erkennbar ist, wie sich dieser zusammensetzt.

„Viele schauen sich Lage, Zustand und Preis an, aber nicht, wie das Investment wirklich aufgebaut ist. Und genau das fällt ihnen später auf die Füße“, erklärt Etem Kalyon. Genau an diesem Punkt setzt die Kalyon Immobilien GmbH an. Statt Immobilien lediglich zu vermitteln, übernimmt das Unternehmen selbst die Rolle des Entwicklers: Es kauft sanierungsbedürftige Wohnungen an, erstellt ein klares Konzept zur Aufbereitung und macht sie anschließend für Anleger nutzbar – ohne zusätzliche Vertriebsstufen. Dabei beschränkt sich das Unternehmen nicht auf einzelne Wohnungen, sondern arbeitet auch mit größeren Beständen wie Mehrfamilienhäusern oder Portfolios und entwickelt diese je nach Strategie weiter, von der Sanierung über die Vermietung bis hin zu einem späteren Verkauf einzelner Einheiten oder ganzer Objekte. Dadurch wird nachvollziehbarer, wie sich Preis, Sanierung und Vermietbarkeit zueinander verhalten. Gleichzeitig bleibt entscheidend: Auch ein direkter Zugang ersetzt keine sorgfältige Prüfung. Erst wenn alle Bausteine eines Investments wirklich zusammenpassen, entsteht daraus eine tragfähige Kapitalanlage.

Vom Einzelprojekt zum Prozess: Wie Kapitalanlageimmobilien praktisch umgesetzt werden

Der eigentliche Mehrwert entsteht in der Umsetzung. „Eine Immobilie funktioniert nur dann als Kapitalanlage, wenn alle Prozesse ineinandergreifen – nicht, wenn sie isoliert geplant werden“, erklärt Etem Kalyon. Aus diesem Grund strukturiert das Team der Kalyon Immobilien GmbH den gesamten Ablauf so, dass Anleger nicht jede Phase eigenständig koordinieren müssen. Von der Finanzierung über die Sanierungsplanung bis hin zur initialen Vermietung werden die einzelnen Schritte zentral gesteuert und aufeinander abgestimmt.

Die Sanierung erfolgt über feste Partner-Handwerksfirmen, mit denen regelmäßig zusammengearbeitet wird. Dadurch entstehen eingespielte Abläufe, die für Anleger planbarer sind als eine vollständig eigenorganisierte Umsetzung. Gleichzeitig bleibt die Verantwortung nicht beim Kauf stehen: Auch nach Abschluss des Erwerbs bleibt das Unternehmen für Fragen erreichbar. Für viele Anleger reduziert sich der operative Aufwand dadurch deutlich. Sie müssen sich primär mit den grundlegenden Entscheidungen wie der Auswahl des Objekts oder der Finanzierung befassen, während die praktische Umsetzung begleitet wird.

Standort, Steuern, Substanz: Welche Faktoren wirklich zählen

Neben der Struktur entscheidet vor allem die Qualität der Auswahl darüber, ob eine Immobilie langfristig funktioniert. Denn selbst ein sauber aufgebauter Prozess bringt wenig, wenn das Objekt selbst nicht zur Strategie passt. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Kalyon Immobilien GmbH bewusst auf den Raum Frankfurt am Main und damit auf einen Markt, den das Unternehmen aus eigener Erfahrung kennt und realistisch einschätzen kann. Dabei geht es nicht nur um Kennzahlen, sondern um die konkrete Entwicklung vor Ort: Nachfrage, Lagequalität und Vermietbarkeit müssen zusammenpassen. „Der Standort entscheidet nicht nur über die Nachfrage, sondern darüber, ob sich eine Immobilie über Jahre hinweg stabil entwickeln kann“, betont Etem Kalyon.

Neben der Lage spielen auch steuerliche Aspekte eine Rolle, insbesondere bei sanierungsbedürftigen Objekten. Abschreibungen oder Effekte auf die laufende Steuerlast können relevant sein, müssen jedoch immer individuell geprüft werden. Pauschale Aussagen greifen hier zu kurz, da Einkommen, Finanzierung und persönliche Situation maßgeblich sind.

Trotz aller Struktur und Auswahl bleibt jede Investition mit Unsicherheiten verbunden. Zinsentwicklungen, Marktveränderungen oder unerwartete Kosten können die Kalkulation beeinflussen. Struktur und Erfahrung helfen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen – sie ersetzen jedoch keine fundierte Prüfung im Einzelfall.

Entscheidung mit System: Warum Struktur den Unterschied macht

Immobilieninvestments scheitern selten an der Entscheidung selbst, sondern an der Art, wie sie getroffen wird. Wer sich in einem komplexen Markt bewegt, ohne die entscheidenden Zusammenhänge zu verstehen, trifft Entscheidungen mit unklaren Konsequenzen – und erkennt oft erst im Nachhinein, welche Faktoren unterschätzt wurden.

Der entscheidende Unterschied liegt dabei nicht im Objekt selbst, sondern in der Herangehensweise an die Entscheidung. Wer Immobilien als Zusammenspiel relevanter Faktoren begreift, kann realistisch einschätzen, ob ein Investment tragfähig ist – und wo seine Grenzen liegen. „Am Ende geht es nicht darum, ob eine Immobilie gut oder schlecht ist, sondern darum, ob die Annahmen dahinter stimmen. Wer das nicht sauber prüft, trifft keine Investmententscheidung, sondern geht ein Risiko ein, das er nicht vollständig einschätzen kann“, fasst Etem Kalyon zusammen.

Sie wollen den Schritt in Immobilien nicht halb informiert gehen, sondern genau verstehen, worauf es wirklich ankommt? Dann sprechen Sie jetzt mit Etem Kalyon von der Kalyon Immobilien GmbH und erfahren Sie, wie Sie Chancen realistisch bewerten und fundierte Entscheidungen treffen!

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