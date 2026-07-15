NB1

Überall leben Frauen länger als Männer

Außer in einer Region Sardiniens

Forscher fanden die Erklärung im Darm

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Frauen leben im Schnitt länger als Männer. Im sehr hohen Alter wird das besonders deutlich, unter Hundertjährigen sind sie fast überall weltweit klar in der Überzahl. Doch es gibt eine Ausnahme: In einer Gruppe von Bergdörfern im Osten Sardiniens erreichen Männer fast so häufig das 100. Lebensjahr wie Frauen. Ein Phänomen, das sonst fast nirgendwo dokumentiert ist. In den Industrieländern kommen auf einen hundertjährigen Mann bis zu sechs Frauen, in Sardiniens Blue Zone sind es nur 1,35. Das zeigt eine Datenanalyse von NB1, Anbieter personalisierter Ernährung auf Basis von Darmmikrobiom-Tests, und dem Datenjournalismus-Studio DataPulse Research. Sie basiert aufdemografischen Registern, veröffentlichten Mikrobiom-Studien.

Auf Sardinien werden auch Männer richtig alt

In den meisten Ländern mit verlässlichen Daten wächst der Anteil der Frauen in der Bevölkerung mit dem Alter. In den USA liegt das Verhältnis unter Hundertjährigen bei rund drei Frauen zu einem Mann, in Deutschland bei 5,6 zu eins. In den Bergregionen Ogliastra und Barbagia im Osten Sardiniens (Provinz Nuoro, Italien) liegen die Männer dagegen fast gleichauf. In Villagrande Strisaili überwiegen die Männer unter den Hundertjährigen sogar leicht. Der Befund wurde anhand von Geburts-, Heirats- und Sterberegistern validiert.

Die Kernbefunde im Überblick

Geschlechterverhältnis: In Industrieländern bis zu 6 Frauen je Mann unter Hundertjährigen, in Sardiniens sogenannter Blue Zone 1,35 zu 1 .

In Industrieländern bis zu unter Hundertjährigen, in Sardiniens sogenannter Blue Zone . Villagrande Strisaili : einziger dokumentierter Ort, an dem Männer sogar leicht überwiegen , mit rund 10,8 Hundertjährigen je 1.000 Neugeborenen .

: einziger dokumentierter Ort, an dem , mit rund . Darmmikrobiom: Sardische Hundertjährige tragen etwa 4,7-mal mehr Akkermansia muciniphila in sich als jüngere Erwachsene derselben Region. Es handelt sich um einen mit Langlebigkeit assoziierten biologischen Marker, nicht um eine erwiesene Ursache.

Der Zusammenhang: ein Darmbakterium, Langlebigkeit - und Ozempic

Akkermansia muciniphila wird derzeit in der Stoffwechselmedizin viel diskutiert. Das Bakterium fördert die Stoffwechselgesundheit, indem es die Darmbarriere stärkt und als Substrat für andere nützliche Darmbakterien dient. Dies wiederum wird mit einem gesünderen Stoffwechsel assoziiert, dass daraus ein längeres Leben folgt, ist denkbar, aber wissenschaftlich nicht belegt.

Laborstudien zeigen zudem, dass die Akkermansia und ein von ihr gebildetes Protein Zellen in der Darmwand dazu anregen können, mehr natürliches GLP-1 auszuschütten, jenes Sättigungshormon, das Medikamente wie Ozempic und Wegovy nachahmen. GLP-1 wird mit verschiedenen zell- und organschützenden Wirkungen in Zusammenhang gebracht. Die Forschung zu Akkermansia stammt bislang überwiegend aus Zell- und Tierversuchen. Sie beschreibt einen möglichen plausiblen Mechanismus, wie das Bakterium mit Langlebigkeit zusammenhängt, aber keine erwiesene Heilmethode und keinen belegten Weg zu einem längeren Leben.

Was sich daraus ablesen lässt

Das Beispiel Sardinien zeigt, dass der Geschlechterunterschied in der Lebenserwartung kein Naturgesetz ist. In den Bergdörfern wirken Genetik, ein körperlich forderndes Hirtenleben und eine über Jahrzehnte pflanzenbetonte Ernährung zusammen. Kein einzelnes Lebensmittel lässt Akkermansia wachsen, doch das Gesamtbild ist konsistent: Eine ballaststoffreiche, pflanzliche Ernährung fördert genau die Bakterien, die bei diesen langlebigen Menschen angereichert sind.

Die vollständige Analyse mit allen Grafiken und verlinkten Quellen ist abrufbar unter: https://try.nb1.com/de/langlebigkeits-studie/

Über die Studie

Der Ländervergleich der Geschlechteranteile in der Bevölkerung bei Hundertjährigen stützt sich auf die UN World Population Prospects 2024. Der Blue-Zone-Wert von 1,35 zu 1 ist eine regionale Zahl aus der AKEA-Studie und stammt aus einer anderen Quelle als die nationalen Vergleichswerte. Er zeigt, wie außergewöhnlich die Region ist, lässt sich mit den Länderzahlen aber nicht direkt vergleichen. Die Mikrobiom-Befunde stammen aus einer beobachtenden Studie der Universität Cagliari (2022) mit Stuhlproben von 17 Personen ab 100 Jahren, 29 Personen in den 90ern und 46 Erwachsenen zwischen 40 und 60 Jahren. Es handelt sich um berichtete Assoziationen, nicht um erwiesene Ursachen; die Verbindung von Akkermansia muciniphila zu GLP-1 beruht auf Zell- und Tierforschung.

Über NB1

NB1 (NB1 Health GmbH) bietet personalisierte Nahrungsergänzung auf Basis einer Darmmikrobiom-Analyse. Das Unternehmen sequenziert die Darmflora seiner Mitglieder in europäischen Laboren auf Speziesebene (Shotgun-Metagenomik) und entwickelt daraus eine individuell dosierte Formel, die erst nach Vorliegen der Analyse hergestellt wird. Ein wissenschaftlicher Beirat aus Mikrobiomforschung, Darmimmunologie, Ernährung und Bioinformatik gibt jede Formel frei.

Über DataPulse Research

DataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio mit Fokus auf Datenjournalismus und datengetriebene Visualisierungen. Wir machen komplexe Zusammenhänge verständlich und setzen Zahlen in einen klaren Kontext. Unsere Studien erscheinen regelmäßig in Medien wie Zeit, FAZ, Tagesschau, Welt, Focus, Bild, Statista und Wikipedia.

Original-Content von: NB1, übermittelt durch news aktuell