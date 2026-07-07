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Leipziger Arzt gewinnt Speaker-Award und stellt InterceptorTherapy® gegen mentale Dauerbelastung vor

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Leipzig (ots)

Der Leipziger Arzt und Speaker Dr. med. Holger Baust wurde im Rahmen eines Speaker-Events vor 180 Zuschauern aus 21 Ländern mit einem Speaker-Award ausgezeichnet. Mit der von ihm entwickelten InterceptorTherapy® stellt er ein Konzept vor, das Menschen dabei unterstützen soll, mentale Dauerbelastung, innere Unruhe und Fokusverlust frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen.

Baust verbindet in seinem Ansatz seine langjährige ärztliche Erfahrung mit einem Thema, das viele Menschen im Alltag und Berufsleben betrifft: die ständige innere und äußere Dauerbeschallung. Informationsflut, permanenter Druck, hohe Erreichbarkeit und gedankliche Endlosschleifen führen nach seiner Beobachtung dazu, dass viele Menschen zwar äußerlich funktionieren, innerlich aber immer schwerer zur Ruhe kommen.

Im Zentrum seines Konzepts steht der von ihm geprägte Begriff des OffSpeaker(TM). Damit beschreibt Baust die innere Stimme, die bewertet, kommentiert, warnt, wiederholt und Menschen oft auch dann weiter beschäftigt, wenn die eigentliche Situation längst vorbei ist.

"Viele Menschen verlieren nicht nur Energie durch das, was passiert, sondern durch das, was ihr Kopf danach immer wieder daraus macht", sagt Dr. med. Holger Baust. "Genau dort setzt die InterceptorTherapy® an: Sie soll helfen, den inneren OffSpeaker(TM) früher zu erkennen, zu unterbrechen und wieder mehr Klarheit, Ruhe und Handlungsfähigkeit zu gewinnen."

Mit seinen Vorträgen richtet sich Baust insbesondere an Unternehmen, Führungskräfte, Teams und Menschen, die unter wachsendem Druck, Informationsflut und mentaler Überforderung leiden. Sein Ziel ist es, medizinisches Wissen, moderne Stressforschung und alltagsnahe Strategien so zu verbinden, dass Menschen unter Belastung klarer denken, ruhiger reagieren und leistungsfähig bleiben können.

Die Auszeichnung als Speaker-Award versteht Baust als weiteren Schritt, seine medizinische Erfahrung stärker in den Bereich Keynotes, Unternehmensvorträge und Präventionsformate einzubringen. Neben seiner Tätigkeit als Arzt entwickelt er Formate zu mentaler Selbststeuerung, Fokus, Stressunterbrechung und emotionaler Regulation.

Dr. med. Holger Baust ist Arzt, Speaker und Entwickler der InterceptorTherapy®. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin sowie als Notarzt. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem klinische und wissenschaftliche Tätigkeiten am Universitätsspital Zürich (USZ); promoviert wurde er an der Universität Zürich. In seinen Vorträgen beschäftigt sich der Arzt und Fachjournalist mit mentaler Dauerbelastung, innerer Unruhe, Fokusverlust und der Frage, wie Menschen in einer Zeit permanenter Ablenkung wieder mehr innere Steuerung gewinnen können.

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