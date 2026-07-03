Buffalo Trace Distillery

Golfsport für alle: Bei den BMW International Open ebnet Buffalo Trace mit 'Unlocking Golf' angehenden Golfern den Weg aufs Green

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München (ots)

Buffalo Trace fördert Golf-Neulinge mit 10.000 Euro, um sie bei ihren sportlichen Anfängen auf dem Platz zu unterstützen.

Aktuelle Umfragen zeigen: 36 Prozent der Deutschen würden Golf ausprobieren, wenn der Sport zugänglicher wäre. Hohe Kosten und das exklusive Image sind jedoch nach wie vor große Hürden.

Gemeinsam mit acht bekannten Content Creatorn verlost die Marke exklusive Golf-Starter-Kits, bestehend aus Schläger, Tasche und Accessoires sowie Gutscheine für professionelle Premium-Fittings inklusive Golf-Einsteigersets.

Der Startschuss der Initiative fiel bei einer exklusiven "Unlocking Golf Masterclass" in München, bei der Creator die Handwerkskunst von Golf und Bourbon Seite an Seite erlebten.

Als exklusiver Whiskey-Sponsor der BMW International Open setzt sich Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey aktiv dafür ein, den Golfsport zugänglicher zu machen. Das Ziel der Kampagne: Das anfängliche Interesse am Sport in echte Begeisterung verwandeln und einer neuen Generation von Spielern den Weg aufs Green zu ebnen.

Genau wie bei seinem preisgekrönten Bourbon ist Buffalo Trace der festen Überzeugung, dass außergewöhnliche Qualität - die über Zeit reift - niemals unerschwinglich sein sollte. Geprägt von der Historie des amerikanischen Pioniergeists ist die Marke schon immer ihren ganz eigenen, unabhängigen Weg gegangen. Dieses Mindset prägt bis heute ihren wilden, ungezähmten Charakter. Eine Philosophie, die Buffalo Trace nun auf den Golfsport überträgt - jene Disziplin, die auf Meisterschaft, Geduld und stetiger Weiterentwicklung basiert, aber noch immer als sehr exklusiv wahrgenommen wird.

Pünktlich zur Turnierwoche erhalten Golf-Neulinge durch verschiedene Social-Media-Gewinnspiele alles, was sie für den perfekten Start brauchen: hochwertiges Equipment. Verlost werden unterschiedliche Premium-Pakete: Golf-Sets jeweils bestehend aus einem hochwertigen Schläger, einer Tasche und Accessoires (Bälle, Handschuhe, Tees) sowie als besonderes Highlight Gutscheine für ein professionelles Premium-Fitting-Erlebnis bei einem exklusiven Golfausstatter in München - inklusive eines perfekt abgestimmten Schlägers und einem Golf-Einsteigerset. In Zusammenarbeit mit acht reichweitenstarken Content Creatorn legt Buffalo Trace diese Chance direkt in die Hände neuer Zielgruppen und schafft so einen unkomplizierten Einstieg in den Sport.

Die Initiative trifft den Nerv der Zeit: Neue Studien belegen, dass 36 Prozent der Deutschen gerne mit dem Golfen beginnen würden, doch das Image des Sports steht ihnen oft im Weg. 36 Prozent betrachten Golf nach wie vor als einen Sport für Wohlhabende, 34 Prozent assoziieren ihn mit einer bestimmten sozialen Schicht und 40 Prozent nennen die hohen Kosten als größte Hürde.

Um dieses Umdenken aktiv voranzutreiben, fiel der Startschuss der Initiative "Unlocking Golf" am 2. Juli mit einer exklusiven Masterclass in einem Premium-Fitting Studio in München. Das Motto des Tages: den Zugang zum Golfsport erlebbar und unkompliziert zu gestalten. Hier konnten die eingeladenen Creator sowohl das Spiel selbst als auch die gemeinsame Philosophie hinter dem Golfspiel und der Herstellung von Bourbon hautnah erleben - von der Liebe zum Detail bis hin zu den Fortschritten, die sich nur durch Zeit und Beharrlichkeit einstellen.

Die Gäste nahmen an Coaching-Sessions teil, informierten sich über Custom-Club-Fitting (die Herstellung maßgeschneiderter Schläger) und erlebten ein geführtes Buffalo Trace Tasting. Dabei zeigten sich die natürlichen Parallelen zweier Welten, die von Leidenschaft, Ausdauer und Beständigkeit geprägt sind.

Lorenzo Farronato, Managing Director von Buffalo Trace Europe, erklärt: "Golf und Bourbon haben mehr gemeinsam, als man vielleicht denkt - beides belohnt Präzision, Disziplin und den Willen, sich stetig zu verbessern. Doch der Einstieg in den Golfsport fühlte sich bisher nicht immer einfach an. Bei unserer Initiative geht es darum, genau diese Barrieren abzubauen und den Menschen einen unkomplizierten Zugang zu ermöglichen. Indem wir uns mit bekannten Creatorn zusammentun und direkt in zukünftige Spieler investieren, öffnen wir die Tür für mehr Menschen. So können sie einen Sport für sich entdecken, der genau die Werte widerspiegelt, für die wir bei Buffalo Trace stehen."

Ab dem 3. Juli teilen die Creator diese Erlebnisse mit ihren Communities und starten auf ihren Instagram-Kanälen entsprechende Verlosungen. So helfen sie einer völlig neuen Welle von Spielern, den Weg auf den Golfplatz zu finden.

Denn manchmal braucht es einfach nur die richtige Gelegenheit, um den ersten Schlag zu wagen. Wer diese Chance nutzen möchte, findet die Gewinnspiele zur Teilnahme auf den Instagram-Kanälen der beteiligten Creator: @gentle_emm, @manuel.fiori, @dariocarlucci, @bybenjaminhoti, @patnotch, @Alinasophieee, @laurakowohl, @kim_tnka. Das Gewinnspiel läuft bis zum 17. Juli um 18 Uhr.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.

Hinweis zur Studie: Die YouGov-Studie "Golf in Society" wurde im Auftrag von Buffalo Trace durchgeführt. Befragt wurden 2.071 Personen in Deutschland, national repräsentativ. Die Feldarbeit erfolgte im Juni 2026

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Über Buffalo Trace

Die Buffalo Trace Distillery zählt zu den traditionsreichsten Destillerien der Welt und gilt - nach Bushmills und Mount Gay - als drittälteste Destillerie weltweit. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1773 zurück, in eine Zeit, in der Kentucky noch wildes Grenzland war und die Vereinigten Staaten von Amerika gerade erst als Idee entstanden.

Seit mehr als 200 Jahren widmet sich Buffalo Trace einem einzigen Handwerk: der Herstellung herausragender American Whiskeys. Die Destillerie ist bekannt für einige der begehrtesten Whiskeys der Welt und steht bis heute für Geduld, Qualität und kompromisslose Handwerkskunst.

Indem Buffalo Trace seine Tradition bewahrt und zugleich Wandel, Qualität und Innovation vorantreibt, hat sich die Destillerie einen Ruf als einer der führenden Spirituosenhersteller der Welt erarbeitet - und als die meistprämierte Destillerie weltweit.

Buffalo Trace Bourbon ist in Deutschland im ausgewählten Fachhandel, in der Gastronomie sowie online erhältlich.

Bitte trinken Sie verantwortungsbewusst. Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Alkoholgehalt: 45 % Vol. Für Personen ab 18 Jahren.

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