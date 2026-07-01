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ARaymond und LONGi unterzeichnen Absichtserklärung zur Prüfung einer Zusammenarbeit im Solar- und Energiebereich

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München (ots)

ARaymond und LONGi haben auf der Intersolar Europe 2026 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um potenzielle Bereiche der Zusammenarbeit im Umfeld der Solarphotovoltaik und von Energiesystemen zu prüfen. Die Vereinbarung spiegelt das gemeinsame Ziel wider, komplementäre Kompetenzen zu nutzen und die Entwicklung leistungsstarker, skalierbarer Lösungen für die globale Energiewende zu unterstützen.

Das MoU wurde am 24. Juni in München während der Intersolar Europe unterzeichnet und formalisiert die ersten Gespräche zwischen den beiden Unternehmen. Die Vereinbarung schafft den Rahmen für Gespräche, die LONGis Expertise in Photovoltaikmodulen und Batteriespeicherlösungen (BESS) mit ARaymonds Kompetenzen in den Bereichen Befestigungstechnik, Erdung und Kabelmanagement zusammenführen.

Die Unterzeichnungszeremonie fand auf der Messe statt. Anwesend waren Vertreter beider Unternehmen, darunter Wilson Chu, Director of the Energies Global Strategic Business Unit bei ARaymond, sowie Alex Li, General Manager Western Europe bei LONGi Solar.

Komplementäre Stärken entlang der Wertschöpfungskette nutzen

Durch die Bündelung ihrer komplementären Positionen entlang der solaren Wertschöpfungskette möchten ARaymond und LONGi Solar Möglichkeiten identifizieren, um die Systemintegration, die Installationseffizienz sowie die Gesamtleistung von Solar- und Energiesystemen zu verbessern.

Die Zusammenarbeit könnte dazu beitragen, Installationszeiten und -kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Dadurch können Kunden bei der Entwicklung von Projekten für eine Vielzahl von Anwendungen unterstützt werden.

Die Initiative steht im Einklang mit der Strategie von ARaymond, seine Präsenz im Photovoltaikmarkt auszubauen und seine Diversifizierung in den Bereich der erneuerbaren Energien weiter zu beschleunigen. Das Unternehmen entwickelt Befestigungs- und Montagelösungen für Solaranwendungen weltweit - von Dach- und Freiflächenanlagen über Carports bis hin zu Floating-PV-Systemen - mit besonderem Fokus auf Effizienz, Zuverlässigkeit und einfache Installation.

Im Einklang mit dieser Strategie hat ARaymond auf der Intersolar und ees Europe 2026 weitere wichtige Schritte unternommen: die kommerzielle Einführung von Neluma(TM), seiner Floating-PV-Lösung, sowie den Ausbau seiner Aktivitäten im Bereich Fluidmanagement für Batteriespeichersysteme. Damit unterstützt das Unternehmen sein Ziel, den Anteil seines Nicht-Automobilgeschäfts bis 2040 von 10 % auf 40 % zu steigern.

ZITATE

Wilson Chu, Director of the Energies Global Strategic Business Unit, ARaymond

"Diese Absichtserklärung stellt einen wichtigen Schritt beim Aufbau eines partnerschaftlichen Ansatzes mit LONGi dar. Durch die Kombination unserer jeweiligen Kompetenzen möchten wir Lösungen erkunden, die Solar- und Energieprojekten weltweit einen greifbaren Mehrwert bieten."

Alex Li, General Manager Western Europe, LONGi Solar

"Der Erfolg von Solarprojekten hängt zunehmend davon ab, wie gut die einzelnen Komponenten als Teil eines Gesamtsystems zusammenarbeiten. Diese Absichtserklärung mit ARaymond bietet uns die Möglichkeit zu untersuchen, wie sich LONGis Expertise in hocheffizienten PV-Modulen und Batteriespeichersystemen mit ARaymonds Kompetenzen in den Bereichen Befestigungstechnik, Erdung und Kabelmanagement verbinden lässt. Indem wir Systemintegration, Installationseffizienz und langfristige Zuverlässigkeit gemeinsam betrachten, möchten wir einen praktischen Mehrwert für unsere Kunden schaffen und den Einsatz skalierbarer Solar- und Energielösungen in Europa und darüber hinaus unterstützen."

Über ARaymond

ARaymond entwickelt, produziert und vertreibt innovative Befestigungs- und Montagesysteme für die Maschinen und Produkte, die unsere Welt in Bewegung halten. Das 1865 in Grenoble gegründete Familienunternehmen baut auf einer langen Tradition der Innovation auf, zu der unter anderem die Erfindung des Druckknopfs gehört. ARaymond stellt menschliche Werte in den Mittelpunkt seines Erfolgs, insbesondere durch ein auf Servant Leadership basierendes Führungsmodell, das das Wohlbefinden und die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden in den Vordergrund stellt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeitende in 25 Ländern und engagiert sich für nachhaltige Wertschöpfung in den Bereichen Mobilität, Energie, Gesundheitswesen, Bauwesen und Landwirtschaft.

Über LONGi

LONGi Green Energy Technology (LONGi), gegründet im Jahr 2000, ist ein globaler Anbieter integrierter Solar- und Energiespeicherlösungen mit mehr als 30 Standorten und 30 Produktionsstätten weltweit. LONGi Solar, eine zentrale Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf hocheffiziente Photovoltaikprodukte und Energielösungen für dezentrale und großskalige Anwendungen. LONGi deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von monokristallinem Silizium, Wafern, Solarzellen und Modulen bis hin zu gewerblichen, industriellen und privaten Solarlösungen sowie integrierten Solar- und Energiespeichersystemen, grünen Energielösungen und Wasserstofftechnologien. Damit unterstützt das Unternehmen den weltweiten Übergang zu einer klimaneutralen Energieversorgung. Der europäische Hauptsitz von LONGi befindet sich in Frankfurt am Main.

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