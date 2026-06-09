rendech® Diamantwerkzeuge

rendech® Diamantwerkzeuge wird Makita Fachhändler und erweitert Sortiment um Elektrowerkzeug-Sets

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Burgstädt (ots)

rendech® Diamantwerkzeuge ist jetzt offizieller Makita Fachhändler. Damit ergänzt das Unternehmen sein Sortiment um Makita Elektrowerkzeuge und vorkonfigurierte Werkzeug-Sets. Diese bündeln die leistungsstarken Maschinen direkt mit dem passenden Zubehör und bieten gegenüber dem Einzelkauf einen klaren Preisvorteil.

Vom Diamantwerkzeug-Spezialisten zum Makita Fachhändler

Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich rendech® Diamantwerkzeuge auf hochwertige Diamantwerkzeuge für Handwerker, Heimwerker und das Baugewerbe spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Burgstädt beliefert heute Kunden in zahlreichen europäischen Ländern und entwickelt sein Sortiment für professionelle Anwendungen kontinuierlich weiter.

Mit dem Status als offizieller Makita Fachhändler folgt nun der nächste Entwicklungsschritt. Die Aufnahme von Makita Elektrowerkzeugen vergrößert das bestehende Sortiment gezielt um Maschinen für anspruchsvolle Arbeiten auf Baustellen, bei Renovierungen und im Innenausbau.

Dabei verfolgt das Unternehmen einen klaren Ansatz: Anstatt ausschließlich einzelne Maschinen anzubieten, stehen vorkonfigurierte Sets im Mittelpunkt, die auf konkrete Anwendungsbereiche abgestimmt sind. Anwender erhalten dadurch Werkzeug und passendes Zubehör aus einer Hand.

Makita Betonschleifer Sets mit passendem Zubehör

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die neuen Makita Betonschleifer Sets. Sie kombinieren leistungsstarke Maschinen mit den passenden Diamantschleiftöpfen und ermöglichen einen direkten Start bei Schleif- und Sanierungsarbeiten auf Beton und anderen mineralischen Untergründen.

Häufig müssen Anwender Maschinen und Zubehör getrennt voneinander erwerben und die benötigten Komponenten selbst zusammenstellen. Passende Schleiftöpfe, Trennscheiben oder weiteres Verbrauchsmaterial müssen sie zusätzlich auswählen. Die neuen Sets von rendech® Diamantwerkzeuge reduzieren diesen Aufwand.

Die zentralen Merkmalen der Sets im Überblick:

Abgestimmte Zusammenstellungen aus Maschine und Zubehör

Praxisgerechte und sofort einsatzbereite Systeme für typische Anwendungsbereiche

Professionelle Ausstattung für Handwerk und Baugewerbe

Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf der Komponenten

Geringerer Aufwand bei der Produktauswahl

Ein besonderes Merkmal der angebotenen Sets ist der MAKPAC-Systemkoffer von Makita. rendech® präsentiert seinen Kunden diese Zusammenstellung aus Betonschleifer, Zubehör und Systemkoffer exklusiv auf dem Markt.

Makita Elektrowerkzeuge für verschiedene Einsatzbereiche

Neben den Betonschleifern umfasst das Sortiment weitere Makita Elektrowerkzeuge für unterschiedliche Einsatzbereiche. Dazu gehören unter anderem Makita Winkelschleifer für Trenn- und Schleifarbeiten sowie die Makita Mauernutfräse für Installations- und Renovierungsprojekte.

Die Sets orientieren sich an typischen Einsatzbereichen. rendech® ergänzt Makita Winkelschleifer je nach Einsatzgebiet um passende Diamantscheiben oder Fliesenscheiben und schafft damit praxisgerechte Konfigurationen für unterschiedliche Materialien wie Fliesen, Beton oder Naturstein. Auch die Makita Mauernutfräse erweist sich zusammen mit dem passenden Zubehör als eine durchdachte Lösung für die Herstellung von Kabel- und Installationsschlitzen im Mauerwerk und gehört zu den gefragten Werkzeugen im Ausbau- und Renovierungsbereich.

Komplettlösungen wie rendech® Diamantwerkzeuge gewinnen an Bedeutung

Der Markt für professionelle Werkzeuge entwickelt sich zunehmend in Richtung anwendungsorientierter Komplettlösungen. Viele Handwerksbetriebe und Bauunternehmen bevorzugen vorkonfigurierte Systeme, bei denen Maschinen und Zubehör bereits aufeinander abgestimmt sind.

Neben einer einfacheren Produktauswahl rücken auch wirtschaftliche Aspekte in den Fokus. Komplettsets sind gegenüber dem separaten Kauf der einzelnen Komponenten meist kostengünstiger. Überdies können Anwender unmittelbar mit ihrer Arbeit beginnen, da alle benötigten Bestandteile bereits enthalten sind.

Mit der Erweiterung des Sortiments greift rendech® Diamantwerkzeuge diese Entwicklung gezielt auf. Die Partnerschaft mit Makita bildet die Grundlage für den Ausbau weiterer Produktsysteme, die sich an den Anforderungen von Handwerk, Baugewerbe und ambitionierten Heimwerkern orientieren.

Mehr zu den Makita Bentonschleifer Sets: https://rendech.com/collections/makita-betonschleifer

Mehr zu den Makita Elektrowerkzeug Sets: https://rendech.com/collections/makita-elektrowerkzeuge

Häufige Fragen (FAQ)

Warum bietet rendech® Diamantwerkzeuge Werkzeug-Sets an?

Die Sets bündeln Maschinen und passendes Zubehör für konkrete Anwendungen. Dadurch reduziert sich der Aufwand bei der Produktauswahl und Kunden profitieren von einem Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf der Bestandteile.

Was enthalten die Makita Betonschleifer Sets?

Die Sets enthalten einen Makita Betonschleifer mit Absaugung sowie passende Diamantschleiftöpfe für Schleif- und Sanierungsarbeiten auf mineralischen Untergründen. Geliefert wird das Set exklusiv im robusten MAKPAC-Systemkoffer.

Welche Makita Elektrowerkzeuge sind erhältlich?

Zum Sortiment gehören unter anderem Makita Betonschleifer, Makita Winkelschleifer, die Makita Mauernutfräse und weitere Makita Elektrowerkzeuge.

Für welche Anwendungen eignen sich die Makita Winkelschleifer Sets?

Je nach Ausstattung eignen sich die Sets für Betonarbeiten, Fliesenschnitte, Natursteinbearbeitung und weitere Anwendungen im Bau- und Handwerksbereich.

Über rendech®

rendech® Diamantwerkzeuge wurde 2017 von René Delling gegründet und hat sich auf Diamantwerkzeuge für Handwerker, Heimwerker und das Baugewerbe spezialisiert. Von seinem Standort in Burgstädt aus beliefert das Unternehmen Kunden in ganz Europa mit Produkten für Schleif-, Fräs- und Trennarbeiten. Seit 2026 gehört auch der Vertrieb ausgewählter Makita Elektrowerkzeuge und praxisorientierter Komplettsets zum Portfolio des offiziellen Makita Fachhändlers.

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