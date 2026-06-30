JDE Peet´s Deutschland

Repräsentative Umfrage zu Orten der Begegnung: 85 Prozent wünschen sich mehr Räume für ein selbstverständliches Miteinander

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Velbert/Frankfurt (ots)

Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich mehr Orte, an denen Menschen unterschiedlicher Lebensrealitäten - beispielsweise Menschen mit und ohne Behinderung, unterschiedliche Generationen oder Menschen verschiedener kultureller Hintergründe - unkompliziert zusammenkommen können. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Befragung von OmniQuest im Auftrag von JDE Peet's, dem Unternehmen hinter der Kaffeemarke Jacobs. Fast 85 Prozent der 1.000 Befragten sprechen sich ausdrücklich für mehr solcher Begegnungsorte wie etwa inklusive Cafés oder Nachbarschaftstreffs aus. Gleichzeitig fehlt es vielerorts an konkreten Angeboten - eine Lücke, die JDE Peet's gemeinsam mit der Aktion Mensch mit der Initiative "Orte der Begegnung" schließen möchte.

Großer Wunsch nach Begegnung - und eine Lücke im Alltag

Konkret stimmen 34,8 Prozent der Befragten der Aussage "voll" und weitere 50,1 Prozent "eher" zu, dass Deutschland mehr Orte braucht, an denen Menschen unterschiedlicher Lebensrealitäten unkompliziert miteinander in Kontakt kommen können.

Noch deutlicher fällt die Bewertung der Begegnungsorte selbst aus: Rund 92 Prozent halten solche öffentlichen Orte für wichtig, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu stärken (41,5 Prozent "sehr wichtig", 50,5 Prozent "eher wichtig"). Doch dem Wunsch steht die Realität gegenüber: Mehr als die Hälfte der Befragten kennt an ihrem Wohnort keine ausreichenden öffentlichen Angebote, die ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung ermöglichen. Besonders ausgeprägt ist diese Lücke bei den über 30-Jährigen: In dieser Gruppe geben rund 58 bis 66 Prozent an, solche Treffpunkte nicht zu kennen.

Wie selten Begegnungen im Alltag tatsächlich stattfinden, zeigt ein weiterer Befund der Studie: Jede*r Dritte hat nur selten oder nie eine längere persönliche Begegnung mit einem Menschen mit Behinderung - 20,5 Prozent seltener als einmal im Jahr, weitere 13,4 Prozent nie. Lediglich 6,8 Prozent erleben einen solchen Austausch täglich. Beim Blick auf das Miteinander zeigen sich zudem Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während 65,6 Prozent der Männer das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung als (sehr oder eher) gut bewerten, sind es bei den Frauen nur 54,5 Prozent. Frauen sehen damit erkennbar mehr Handlungsbedarf.

"Eine Tasse Kaffee kann der Anfang eines guten Gesprächs sein"

Für JDE Peet's und die Aktion Mensch sind die Ergebnisse Bestätigung und Auftrag zugleich. "Eine Tasse Kaffee kann der Anfang eines guten Gesprächs sein. Menschen setzen sich zusammen, teilen einen Moment und lernen einander kennen", sagt Uschi Wagener, General Manager DACH bei JDE Peet's. "Genau deshalb passen die Orte der Begegnung so gut zu uns und zu unserer Marke Jacobs. Die Studie zeigt sehr deutlich, wie groß der Wunsch nach solchen Räumen ist - und wie oft es im Alltag noch an ihnen fehlt. Denn echte Begegnungen schaffen Nähe und können Barrieren abbauen."

Auch die Aktion Mensch sieht in den Zahlen einen klaren Handlungsauftrag. "Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht dort, wo Menschen sich zugehörig fühlen und einander auf Augenhöhe begegnen", sagt Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch. "Die Ergebnisse machen deutlich, wie sehr sich die Menschen Orte wünschen, an denen das selbstverständlich möglich ist. Begegnungsorte setzen genau hier an: Sie schaffen Raum für Austausch, Unterstützung und Gemeinschaft und stärken damit nicht nur die Teilhabe jedes Einzelnen, sondern auch Vertrauen und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft."

Aus Erkenntnissen werden Orte: die Initiative "Orte der Begegnung"

Genau an diesem Bedarf setzt die gemeinsame Initiative "Orte der Begegnung" an: JDE Peet's unterstützt mit seiner Marke Jacobs in Kooperation mit der Aktion Mensch die Modernisierung und Weiterentwicklung inklusiver Begegnungsstätten. Auf diese Weise konnten bereits drei Orte gefördert werden - das "Café Vielfalt" in Henstedt-Ulzburg, das "café brand" in Bremen sowie zuletzt die neu gestaltete Kontaktstelle der Sozialpsychiatrischen Gesellschaft Niederberg (SGN) in Velbert, die Menschen mit und ohne Behinderung einen niedrigschwelligen Raum für Beratung, Austausch und Gemeinschaft bietet. Weitere Orte sind bereits in Planung.

Mit dem Engagement möchte JDE Peet's dazu beitragen, Orte zu stärken, an denen Menschen unabhängig von Behinderung, Lebenssituation oder persönlichen Geschichte willkommen sind - ganz im Sinne der großen Mehrheit, die sich laut Studie genau solche Orte wünscht.

Über JDE Peet's

JDE Peet's ist das Unternehmen hinter der Kaffeemarke Jacobs. Jacobs Kaffee steht seit mehr als 130 Jahren für Qualität, Genuss und gemeinschaftliche Kaffeemomente. Das Unternehmen engagiert sich für gesellschaftliche Verantwortung und unterstützt gemeinsam mit der Aktion Mensch Projekte, die Begegnung und Inklusion fördern. Weitere Informationen unter www.jacobskaffee.de.

Über die Aktion Mensch

Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch. Weitere Informationen unter www.aktion-mensch.de.

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