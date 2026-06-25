Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd.

EVB schließt Power2Drive Europe 2026 erfolgreich mit fortschrittlichen EV-Ladelösungen ab

München (ots)

EVB hat seine Ausstellung vom 23. bis 25. Juni auf der Power2Drive Europe 2026 auf der Messe München erfolgreich abgeschlossen. Dort tauschte sich das Unternehmen mit internationalen Branchenexperten aus und präsentierte seine neuesten Lösungen für EV-Laden, Energiespeicherung und Energiemanagement für sauberere, intelligentere und effizientere Energiesysteme.

Die Power2Drive Europe ist eine führende internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität. Sie bringt globale Akteure aus den Bereichen EV-Laden und nachhaltige Mobilität zusammen und gilt als wichtige Plattform für Branchenaustausch und Innovation. Präsentation fortschrittlicher Ladetechnologien Mit Fokus auf seine PTB-zertifizierten Technologien präsentierte EVB Ladelösungen für private, gewerbliche, Flotten- und öffentliche Anwendungen.

Bodenmontierter AC-EV-Lader: Mit 21-Zoll-LCD-Touchscreen, POS-Zahlung und ISO-15118-2-Zertifizierung kombiniert er EV-Laden und digitale Werbung für Einzelhandel, Parkflächen und urbane Lade-Hubs.

Flüssigkeitsgekühlter DC-Lader: Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 480 kW und einem modularen Design für den unabhängigen Betrieb ist er für stark frequentierte öffentliche und gewerbliche Ladeszenarien ausgelegt und bietet zuverlässige Leistung bei einfacherem Betrieb und Wartung.

Split-MW-DC-Lader: Eine 2-MW-Hochleistungsladelösung für Elektro-Lkw, Logistikflotten, Häfen und Industrieanwendungen mit Unterstützung für MCS-/CCS-Schnittstellen, intelligenter Leistungsverteilung und erweiterbaren DC-Ausgängen.

EVB präsentierte außerdem den preisgekrönten BUDC Ultra Fast Charger 150 kW, einen ultraflachen Dual-Gun-Lader, der mit dem Red Dot Award und dem iF Design Award ausgezeichnet wurde. Mit einem 75-kW-Flüssigkeitskühlmodul und einem schlanken 100-mm-Gehäuse bietet er zuverlässiges, geräuscharmes Schnellladen für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Integrierte PV-, Speicher- und Ladelösungen Neben EV-Ladeprodukten präsentierte EVB integrierte Lösungen aus Photovoltaik, Energiespeicherung und Ladeinfrastruktur für unterschiedliche Anwendungsszenarien. Durch die Kombination von Solarenergie, Energiespeicherung und Ladeinfrastruktur unterstützt EVB Kunden dabei, die Energieeffizienz zu steigern, die Energienutzung zu optimieren und Betriebskosten zu senken. Stärkung globaler Partnerschaften Die Messe ermöglichte EVB, Partnerschaften zu stärken und neue Kooperationen auszuloten. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Flottenelektrifizierung, gewerbliche Implementierung und integrierte Energieinfrastruktur.

Über EVB

EVB ist ein globaler Anbieter intelligenter EV-Ladelösungen. Gestützt auf über 100 Patente und internationale Zertifizierungen ist EVB in nahezu 70 Ländern vertreten und hat weltweit mehr als 25.000 Projekte realisiert. Das Unternehmen bietet zuverlässige, schnelle und umweltfreundliche Ladeinfrastruktur zur Unterstützung der Energiewende. Weitere Informationen finden Sie unter www.evb.com oder kontaktieren Sie uns unter info@evb.com. Video: https://www.youtube.com/watch?v=pl9NZ6j_JcA

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