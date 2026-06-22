MOS MOSH

MOS MOSH I AW26 Heritage Rewritten

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Berlin (ots)

HERITAGE REWRITTEN | AUTUMN/WINTER 2026 COLLECTION

Für Herbst/Winter 2026 präsentiert MOS MOSH Heritage Rewritten - eine Kollektion, die von zeitlosem Design, klassischer Handwerkskunst und femniner Ästhetik inspiriert ist.

Die Kollektion erkundet das Thema Heritage aus einer zeitgemäßen Perspektive. Vertraute Silhouetten und klassische Referenzen werden durch moderne Proportionen, raffinierte Details und einer lässigeren Auffassung im Tailoring neu interpretiert. Klassische Elemente wie Karomuster und Tweed werden dabei mit weicheren Formen, fließenden Materialien und einem Fokus auf individuellen Ausdruck ausbalanciert.

"Mit AW26 Heritage Rewritten wollten wir eine Kollektion schaffen, die sowohl klassisch als auch relevant wirkt und von Tradition inspirierte Stoffe sowie handwerkliche Verarbeitung mit modernen Silhouetten und femininen Details verbindet", sagt Camilla Nyrup, Head of Design bei MOS MOSH. "Es hat was Schönes, auf traditionelle Arten des Kleidens zurückzublicken und von ihnen zu lernen. In Handwerkskunst und Funktionalität verwurzelte Traditionen bilden die Grundlage dieser Kollektion, die für das Jahr 2026 als einer modernen Perspektive neu interpretiert wurde."

IKONISCHE MUSTER UND RAFFINIERTE DETAILS

Die Kollektion entwickelt sich auf natürliche Weise durch die Saison: Sie beginnt mit leichteren Materialien und entspannten Silhouetten, die von einem modernen Preppy-Stil inspiriert sind, und geht anschließend in raffinierte Texturen, tiefere Farbtöne und präziseres Tailoring über.

Karomuster und florale Designs bleiben während der gesamten Saison zentrale Themen und erscheinen sowohl in klassischen als auch in modernisierten Interpretationen. Accessoires erhalten dabei einen zeitgemäßeren Ausdruck. Details wie Drapierungen, Broschen, asymmetrische Elemente und dezente metallische Akzente verleihen der Kollektion Charakter, ohne den Gesamtlook zu dominieren.

Die Farbpalette kombiniert erdige Neutraltöne, Braun- und Marieneblau-Nuancen mit Akzenten in Violett und eisigem Grün. Dadurch erhält die Kollektion Tiefe und eine anspruchsvolle, saisonale Ausstrahlung.

Mit AW27 Heritage Rewritten setzt MOS MOSH seinen Fokus auf Kollektionen fort, die Handwerkskunst, Qualität und zeitloses Design für die moderne Frau vereinen.

Die Kollektion wird im Juli/August 2026 in den Geschäften sowie online auf www.mosmosh.com erhältlich sein.

ÜBER MOS MOSH

MOS MOSH wurde 2010 von Kim Hyldahl gegründet und steht für perfekt ausbalancierte Silhouetten, hochwertige Materialien und Designs mit einem modernen Twist. Frauen weltweit schätzen den unverkennbaren Look sowie die präzise Passform der MOS MOSH Jeans - Pieces, die gleichermaßen zeitlos sind und den Zeitgeist treffen und so zur internationalen Etablierung der Marke beigetragen haben.

Das Pressematerial steht unter dem untenstehenden Downloadlink zur Verfügung. Wenn Sie weiteres Bildmaterial benötigen oder an Interviews interessiert sind, melden Sie sich gerne.

AW26 HERITAGE REWRITTEN DROPBOX

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