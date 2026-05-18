International Investment Forum (IIF)

19. International Investment Forum (IIF) bündelt Zukunftsthemen - von kritischen Rohstoffen über industrielle Innovation bis hin zur Dekarbonisierung

Hannover (ots)

Am 20. Mai 2026 findet das International Investment Forum (IIF) (https://ii-forum.com/) zum 19. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt Unternehmen aus aller Welt mit Investoren, Analysten und Medienvertretern zusammen. Die thematischen Schwerpunkte der kommenden Ausgabe reichen von Düngemitteln und kritischen Rohstoffen über industrielle Effizienz und Verteidigungstechnik bis hin zu innovativen Dekarbonisierungslösungen.

Kritische Rohstoffe, Edelmetalle und Agrar-Ressourcen im Fokus

Mit Almonty Industries, First Phosphate, Standard Uranium, Globex Mining Enterprises, Power Metallic Mines, Desert Gold Ventures sowie dem Düngemittelproduzenten K+S AG präsentieren sich Unternehmen, die essenzielle Rohstoffe für die Industrie, die globale Nahrungssicherung und die Energiewende liefern. Vor dem Hintergrund geopolitischer Verschiebungen und der Sicherung strategischer Lieferketten bieten die Referenten Einblicke in Projekte und Strategien aus erster Hand. Auch Medienvertreter erhalten beim IIF wertvolle Einblicke in die Rohstoffbranche, die weltweit an Bedeutung gewinnt.

Industrielle Innovation und Sicherheitstechnologie

Die kommende Ausgabe des IIF spiegelt auch die Stärke etablierter und aufstrebender Industriekonzerne wider. Mit der Renk AG, einem Marktführer für Antriebstechnik und Verteidigung, sowie der MS Industrie AG stehen Unternehmen im Programm, die Schlüsseltechnologien für moderne Mobilität und industrielle Infrastruktur entwickeln. Ergänzt wird dieser Bereich durch Volatus Aerospace, einem Drohnen-Spezialisten, der bereits NATO-Aufträge gewonnen hat und eine innovative Defence-Plattform bietet.

Dekarbonisierung und grüne Technologien

Mit AHT Syngas Technology, dynaCERT, Zefiro Methane und HPQ Silicon präsentieren Unternehmen, die konkrete Lösungen rund um die Themen Klimaschutz und Energiepreise bieten. Die Ansätze reichen von der Emissionsreduktion bei Bestandsflotten und die Vermeidung von Methan-Ausstoß bei stillgelegten Ölquellen über dezentrale Energieerzeugung bis hin zu innovativen Silizium-Materialien für Batterien. Teilnehmer RE Royalties überträgt ein bewährtes Finanzierungskonzept aus dem Bergbau auf den Bereich der regenerativen Energien.

Digitale Plattformen und nachhaltige Agrar-Technologie

Mit Finexity, Hausvorteil, naoo sowie MustGrow Biologics deckt das IIF zudem die Bereiche digitale Asset-Tokenisierung, Immobilien-Fintechs, Soziale Netzwerke und nachhaltigen Agrarlösungen ab. Hier zeigt sich, wie technologische Innovation und Nachhaltigkeit in modernen Geschäftsmodellen miteinander verschmelzen.

"Die Themen unserer 19. Ausgabe des IIF bilden die gesamte Bandbreite der aktuellen wirtschaftlichen Transformation ab - von der Sicherung der Rohstoffbasis über industrielle Wehrhaftigkeit bis hin zu wegweisenden Klimatechnologien. Das IIF bietet Investoren die Chance, diese Trends im direkten Austausch mit den Entscheidungsträgern zu analysieren", erklärt Mario Hose, Geschäftsführer des Co-Veranstalters Apaton Finance GmbH.

Manuel Hölzle, CEO des Co-Veranstalters GBC AG, ergänzt: "Wir bringen gezielt Unternehmen zusammen, die an den kritischen Schnittstellen der globalen Märkte agieren. Unsere digitale Plattform ermöglicht einen intensiven Dialog zwischen Management und Kapitalmarkt, wovon auch Pressevertreter durch exklusive Einblicke profitieren."

Die Unternehmensvertreter präsentieren jeweils in 30-minütigen Slots und beantworten im Anschluss Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der Veranstalter.

20 präsentierende Unternehmen - alphabetisch sortiert:

A.H.T. Syngas Technology N.V., Almonty Industries Inc., Arizona Eagle Mining Corp., Desert Gold Ventures Inc., dynaCERT Inc., FINEXITY AG, First Phosphate Corp., Globex Mining Enterprises Inc., Hausvorteil AG, HPQ Silicon Inc., K+S AG, MS Industrie AG, MustGrow Biologics Corp., naoo AG, Power Metallic Mines Inc., RE Royalties Ltd., RENK Group AG, Standard Uranium Ltd., Volatus Aerospace Inc. und Zefiro Methane Corp.

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Über IIF - International Investment Forum

Das IIF - International Investment Forum findet am 20. Mai 2026 statt. Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET). Das Event wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und GBC AG organisiert.

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