Otter Energy Trading GmbH

Otter Energy Trading auf der Intersolar Europe

ees Europe 2026: Energiehandel einfach, automatisiert und aus einer Hand

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München (ots)

Energiehandel klingt kompliziert. Bei Otter Energy Trading ist er es nicht. Das Münchner Startup bietet eine digitale, vollautomatisierte All-in-One-Lösung, die insbesondere Gewerbe-PV-Anlagen, Speicherbetreiber und energieintensive Unternehmen von komplexen energiewirtschaftlichen Prozessen entlastet - ohne eigenes Handels-Know-how, ohne aufwendige IT-Infrastruktur. Abgerechnet wird über ein eigenes System, viertelstundengenau und transparent. Otter Energy Trading hat es sich dabei zur Aufgabe gemacht für Jeden das passende Produkt anzubieten.

Direktvermarktung und PPAs: Mehr Erlöse für PV-Anlagen

Für PV-Anlagen ab 100 kWp, bei denen Direktvermarktung gesetzlich vorgeschrieben ist, sowie für auslaufende EEG-Anlagen bietet Otter Energy Trading eine Algorithmus-gesteuerte Fernsteuerung: Verluste bei negativen Börsenpreisen werden automatisch durch eine intelligente Fernsteuerung der PV-Anlage vermieden, die Vergütung erfolgt zu Spotmarktpreisen statt über den Marktwert Solar - was Anlagenbetreibern höhere Erlöse sichert. Wer Strom direkt verkaufen möchte, kann über Otter PPAs abschließen - onsite, überregional oder verteilt auf mehrere Standorte. Die Verträge sind kurz, klar und auch für Nicht-Energie-Experten verständlich. Otter übernimmt dabei alles: PPA-Abwicklung, Überschuss-Direktvermarktung, Reststromversorgung und Abrechnung. Zusätzlich bietet Otter Energy Trading als Energieversorger auch die Belieferung mit Strom zum dynamischen Tarif an.

Multi-Use-Speicher: Das überlegene Speicherkonzept

Batteriespeicher im Gewerbe werden häufig nur eindimensional genutzt - für Eigenverbrauchsoptimierung oder Peak-Shaving. Otter Energy Trading setzt auf Multi-Use-Speicher: Ein einziger intelligenter Algorithmus bedient mehrere Anwendungsfälle parallel und nimmt so aktiv am Strommarkt teil. Überschüssige Flexibilität wird gezielt am Day-Ahead- und Intraday-Markt vermarktet, ohne die primären Aufgaben des Speichers zu beeinträchtigen. Besonders im Winter, wenn kaum PV-Strom fließt, zeigt sich der Vorteil: Während reine Grünstromspeicher brachliegen, handelt Otter die Kapazität an der Börse. Die neue MiSpeL-Regulatorik, die Otter Energy Trading bereits umsetzt, macht co-located Speicher erstmals vollständig handelsfähig. Das Fazit des Teams: "In wenigen Jahren wird niemand mehr reine Grünstromspeicher bauen."

Trading as a Service: Börsenzugang per API - ohne Energieversorgerstatus

Der Zugang zu professionellem Energiehandel war bislang großen Marktteilnehmern vorbehalten. Mit "Trading as a Service" ändert Otter Energy Trading das: EMS-Anbieter, Flexibilitätsoptimierer und andere Unternehmen handeln direkt per API - ohne selbst Energieversorger zu werden und ohne eigene Handelsinfrastruktur aufzubauen. Börsenzugang, Bilanzkreismanagement, Preisprognosen und Live-Marktdaten stellt Otter bereit, die Optimierung der Assets bleibt beim Kunden. Ein EMS-Anbieter kann so seine Ladesäulen nicht nur zur Lastspitzenvermeidung einsetzen, sondern direkt auf Preisschwankungen reagieren und am Day-Ahead- und Intraday-Markt Erlöse erzielen.

"Unser Anspruch ist es, Energiehandel so einfach wie möglich zu gestalten. Wir minimieren den technischen Aufwand für unsere Kunden, eliminieren die Notwendigkeit von Handels-Know-how und automatisieren den Großteil der Prozesse - damit Energiehandel nicht zur Hürde, sondern zum Wettbewerbsvorteil wird."

Auf der Intersolar Europe / ees Europe 2026 präsentiert Otter Energy Trading seine Vision eines modernen, flexiblen und intelligenten Energiehandels - und zeigt, wie digitale Innovation den Markt nachhaltig verändern kann.

Intersolar Europe / ees Europe 2026 | Stand: C4. 470F

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Über Otter Energy Trading:

Otter Energy Trading ist ein innovatives Startup im Energiehandel mit Sitz in München. Als Energieversorger bietet das Unternehmen vollautomatisierte Lösungen rund um den Stromhandel - von Direktvermarktung und Stromlieferung über PPAs und Multi-Use-Speicher bis hin zu Trading as a Service - und macht den Energiehandel transparent, einfach und profitabel für Erzeuger und Verbraucher.

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