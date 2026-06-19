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WEG und BIBUS bringen WEMOB-Ladelösungen in die DACH-Region

Neue mobile und stationäre DC-Ladelösungen für Unternehmen, Flotten und Ladeinfrastrukturprojekte

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Fehraltorf (Schweiz) / München (Deutschland) (ots)

WEG und BIBUS führen das WEMOB-Portfolio für Unternehmen, Flottenbetreiber und Infrastrukturprojekte in der DACH-Region ein.

Das WEMOB-Portfolio reicht von mobilen DC-Ladestationen bis hin zu leistungsstarken Schnellladelösungen. Dazu gehören mobile DC-Ladestationen mit 30 und 40 kW Ladeleistung und einem CCS2-Anschluss sowie mobile Schnellladestationen mit 60 und 80 kW und zwei CCS2-Anschlüssen. Ergänzt wird das Angebot durch stationäre DC-Ladestationen mit Ladeleistungen von bis zu 240 kW.

Die mobilen Systeme eignen sich für temporäre Ladepunkte, Service- und Werkstattanwendungen oder den flexiblen Einsatz in Fahrzeugflotten. Die stationären Lösungen unterstützen Unternehmen und Infrastrukturbetreiber beim Aufbau leistungsfähiger Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

WEG gehört zu den weltweit führenden Herstellern von elektrischen Maschinen, Antriebssystemen sowie Energie- und Automatisierungslösungen. Mit WEMOB erweitert WEG sein Portfolio um Lösungen für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität.

Für Vertrieb und technische Unterstützung in der DACH-Region setzt WEG auf die Zusammenarbeit mit BIBUS. Kunden erhalten lokale Beratung bei der Planung und Umsetzung von Ladeinfrastrukturprojekten sowie bei der Integration der Systeme in bestehende Anwendungen.

Auf der Power2Drive Europe 2026 stellen WEG und BIBUS das WEMOB-Portfolio dem internationalen Fachpublikum vor.

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