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metergrid präsentiert neues Partner-Portal inklusive digitalem Projekt-Konfigurator pünktlich zur "The Smarter E"

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Stuttgart (ots)

Neues webbasiertes Portal bündelt Lead-Erfassung, Projektmanagement und Wirtschaftlichkeitsberechnung für Mieterstrom-Projekte in einem Tool und ermöglicht Installateuren erstmals eine eigenständige Projektkalkulation in Sekunden statt in Tagen.

Die metergrid GmbH, führender Full-Service-Anbieter für dezentrale Energiekonzepte und Mieterstrom, kündigt heute den offiziellen Launch ihres neuen, webbasierten Partner-Portals an. Pünktlich zur Leitmesse "The Smarter E", die vom 23. bis 25. Juni in München stattfindet, präsentiert das Unternehmen ein innovatives Tool, das speziell auf die Bedürfnisse von Solarteuren und Installateuren zugeschnitten ist. Das Portal bündelt die Lead-Erfassung, das gesamte Projektmanagement sowie eine sekundenschnelle Wirtschaftlichkeitsberechnung in einer einzigen digitalen Umgebung. Zu finden ist das metergrid-Team während der gesamten Messe in Halle B5 am Stand 675 sowie ebenfalls in der Halle B5 am Stand 410, gemeinsam mit Hager.

Ein Tool für alles, was Installateure brauchen

Bislang mussten Installateure für die Wirtschaftlichkeitsberechnung eines Mieterstrom- oder PV-Projekts auf aufwändige Excel-Tabellen zurückgreifen oder Tage auf Rückmeldungen warten. Das neue metergrid Partner-Portal ändert das grundlegend. Der integrierte Projekt-Konfigurator liefert eine vollständige Wirtschaftlichkeitsberechnung in Sekundenschnelle, direkt im Browser. Der Nutzen für die Installateure ist offensichtlich: Komplexe Szenarien lassen sich nun direkt im Kundengespräch vor Ort innerhalb weniger Sekunden verlässlich durchrechnen.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Projektmanagement: Anlegen, Status-Tracking und zentrale Stammdaten aller Projekte an einem Ort

Projekt-Konfigurator mit Wirtschaftlichkeitsrechner: schnelle Kalkulation für Kundentermine - kein Excel, kein Warten

Lead-Inbox: Projektanfragen von metergrid landen direkt im Portal, nicht mehr im E-Mail-Postfach

Logbuch: gemeinsame Projekthistorie, optional synchronisiert mit metergrid

Team- und Rollenverwaltung: mehrere Nutzerinnen und Nutzer pro Partnerfirma mit definierten Zugriffsrechten

Das ist erst der Anfang auf dem Weg zur vollumfänglichen Plattform für die metergrid Partner.

Hager, führender Hersteller von Lösungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden, bindet ZPlan, ein Planungstool für Energieverteilungen, in naher Zukunft an das metergrid Partnerportal an. So können künftig Elektriker und Solarteure mit nur einem Klick ihre Planung direkt in das metergrid Partnertool übertragen.

Maximale Zeiteinsparung und höhere Abschlussquoten

Das neue Portal führt alle relevanten Projektdaten an einem zentralen Ort zusammen. Installateure profitieren von einer strukturierten Lead-Inbox, über die Projektanfragen von metergrid direkt in das Tool eingespielt werden. Der integrierten Projekt-Konfigurator deckt die wesentlichen Facetten moderner Sektorenkopplung ab. Von Photovoltaik und Speichersystemen über Wallboxen und Wärmepumpen bis hin zu komplexen Messkonzepten, Tarifstrukturen und einem visuellen "Rendite-Radar". Dank eines gemeinsamen, synchronisierten Logbuchs behalten sowohl der Partner als auch das Expertenteam von metergrid jederzeit denselben, transparenten Projektstand im Blick.

Die ersten Testkunden zeigen sich begeistert.

"Die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Mieterstrom-Projekten war für uns früher ein echter Zeitfresser. Mit dem neuen Partner-Portal von metergrid kalkulieren wir komplexe Anlagen inklusive Speicher und Mieterstromtarifen bereits vor dem ersten Kundentermin. Das spart uns tagelange Arbeit und hat unsere Abschlussquote im Mehrfamilienhaus-Segment spürbar nach oben getrieben. Alle Infos an einem Ort zu haben, ist für unser Team eine massive Erleichterung."

-Philipp Schäfer, Geschäftsführer fri.energy

Dem stimmt auch Sven Ossler, Geschäftsführer Ossler Solar Solutions und ebenfalls Testkunde der Pilotphase zu:"

"Der Projektkonfigurator ist für uns ein echter Hebel in der Arbeit mit Investoren. Wir können viel schneller einschätzen, welche Investition realistisch ist, wie die wirtschaftlichen Eckdaten aussehen und ob ein Projekt tragfähig darstellbar ist. Dadurch werden Investorengespräche konkreter, schneller und deutlich belastbarer."

Vision: Mieterstrom als Selbstläufer für alle Beteiligten

metergrid versteht den Launch des Partner Portals als ersten strategischen Schritt, um Installateure zu echten Mieterstrom-Experten zu machen und die Plattform konsequent weiterzuentwickeln. Die Vision von metergrid: In Zukunft soll es möglich sein, dass ein smarter, KI-gestützter Mieterstrom-Assistent Fragen zu Messkonzepten, Renditeoptimierung, Hardwarekomponenten und Abrechnungslogik in Echtzeit beantwortet. Wirtschaftlichkeitsberechnungen sollen dann durch eine Integration von PV-Modul-Planungstools nahezu ohne manuelle Eingaben möglich sein. Das ist zwar noch Zukunftsmusik, doch es zeigt, wohin die Reise geht: Die Komplexität von Mieterstromprojekten wird weiter radikal reduziert.

Live-Demonstration auf der Messe "The Smarter E"

Auf der "The Smarter E" in München wird das metergrid-Team mit einem eigenen Stand vertreten sein, um das Partner-Portal sowie den Projekt-Konfigurator erstmals dem breiten Fachpublikum live vorzuführen. Interessierte Installateure, Fachbesucher, Projektierer und Energiedienstleister sind herzlich eingeladen, das Partner-Portal live zu erleben, den Projekt-Konfigurator auszuprobieren und sich für den exklusiven Zugang freischalten zu lassen. Eine Live Demo des Portals findet täglich um 10:00 und 15:00 Uhr statt.

Das metergrid Team freut sich auf den Besuch in Halle B5 am Stand 410.

Das metergrid Partner-Portal ist ab sofort auf Einladung verfügbar. Interessierte Partner können den Zugang über das metergrid-Team anfordern.

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