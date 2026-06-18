Voltara GmbH

Energietechnik aus Europa: Mit Voltara wird das unabhängige Handwerk zum Komplettanbieter fürs Eigenheim

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München (ots)

Speichersystem-Premiere auf der The Smarter E 2026: Der Hersteller aus Europa präsentiert netzdienliche Energielösungen, mit denen Eigenheime das Netz stabilisieren statt belasten.

Das Eigenheim wird im Zuge der Elektrifizierung zum aktiven Teilnehmer am Strommarkt, und die Installationsbetriebe, die es ausstatten, wachsen in eine neue Rolle: Sie führen Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe, Ladestation für Elektrofahrzeuge und Stromnetz zu einem Ganzen zusammen, in einer Energiewelt, in der dynamische Stromtarife zum Standard werden, der Speicher auch aus dem Netz lädt und mit dem Auslaufen der EEG-Förderung die Flexibilität in den Vordergrund rückt, mit der Eigenheime zur Netzstabilisierung beitragen. Genau diese Betriebe rüstet Voltara aus. Auf der The smarter E Europe 2026 zeigt Voltara sein Komplettangebot für unabhängige Installationsbetriebe: neues Speichersystem, offenes Energiemanagement Voltara Home und ab sofort intelligente Wärme mit der neuen Partnerschaft mit dem bayerischen Heizungs- und Lüftungsspezialisten WOLF. Netzdienlich, §14a-konform und herstelleroffen - mit einem Ansprechpartner und Garantiegeber in Deutschland für das Komplettsystem.

"Ich habe am Bau von über tausend PV-Anlagen im Eigenheim mitgewirkt und dabei aus erster Hand erlebt, wie anspruchsvoll es ist, Solar, Speicher, Wärme und Mobilität in einem Haus wirklich zusammenzubringen. Die Vernetzung der verschiedenen Energiesektoren ist technisch komplex. Ohne ein durchdachtes System dahinter kostet die Integration Zeit, und im Zusammenspiel der Komponenten läuft oft nicht alles zuverlässig. Genau das wollten wir ändern. Mit Voltara haben unsere Partnerbetriebe ein System, das diese Komplexität löst, und ein Unternehmen, das als echter Partner und verlässlicher Ansprechpartner an ihrer Seite steht", sagt Dennis Zacharias, Elektrotechnikermeister im Handwerk und Mitglied der Geschäftsführung von Voltara.

Voltara Home: das offene Energiemanagement im Zentrum

Mit Voltara bieten Handwerksbetriebe ihren Kunden ein herstelleroffenes, zukunftssicheres Energiemanagementsystem (HEMS), das für niedrige Stromkosten sorgt und das Netz stabilisiert. Voltara Home wird in Deutschland entwickelt und betrieben. Die Daten werden in Europa gehostet, Cybersicherheit ist von Beginn an mitgedacht. Es verbindet Erzeugung, Speicher, Wärmepumpe, Ladestation und weitere Verbraucher mit dem Stromnetz und steuert sie nach Stromproduktion und Strompreis. In günstigen Zeitfenstern kann es den Speicher auch aus dem Netz laden und hält steuerbare Verbraucher §14a-konform. Eigenheimbesitzer sichern sich so den günstigsten Strom, profitieren von reduzierten Netzentgelten und tragen zugleich aktiv und automatisch zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. Eine integrierte Nulleinspeise-Funktion erlaubt den Betrieb auch dort, wo die Einspeisung ins Netz an ihre Grenzen stößt, und für die spätere Anbindung an virtuelle Kraftwerke ist das System bereits vorbereitet. Den dynamischen Stromtarif wählt der Eigenheimbesitzer frei und wechselt ihn jederzeit: Voltara Home bindet Anbieter wie Rabot Energy oder Ostrom direkt ein und deckt über die EPEX-Spot-Anbindung praktisch jeden dynamischen Tarif am deutschen Markt ab. Dabei bleibt das System abofrei, ein gewichtiges Verkaufsargument: Der Endkunde zahlt einmal und bleibt dauerhaft unabhängig. Selbst Geräte, die im Haus bereits installiert sind, fügen sich in den meisten Fällen ein; über 100 Modelle unterschiedlichster Hersteller, von Wallboxen über Wärmepumpen bis zu Smart-Home-Geräten, sind kompatibel. So wird das Eigenheim zum aktiven Baustein einer rund um die Uhr erneuerbaren Versorgung. Dabei bietet Voltara nicht nur Herstelleroffenheit, sondern auch ein eigenes Hardware-Portfolio.

Ein Partner für die gesamte Hardware und ein All-in-One-Speichersystem, das neue Maßstäbe setzt

Voltara liefert zusätzlich zur Software auch die gesamte Hardware aus einer Hand, perfekt aufeinander abgestimmt und mit einem zentralen Ansprechpartner und Garantiegeber für die Voltara-Komponenten. Das nimmt dem Installationsbetrieb Abstimmungsaufwand und Risiko ab.

Auf der The smarter E Europe 2026 präsentiert Voltara erstmals sein neues Speichersystem, das durch einfache Planung, eine schlanke Warenlogistik und starke technische Kennzahlen überzeugt. Wie die Voltara Solarmodule aus deutscher Fertigung stammt es aus den Familienunternehmen des Gründerteams. Für die gesamte Voltara-Hardware steht ein Ansprechpartner und Garantiegeber in Deutschland bereit; bei Auslegung und Planungsfragen unterstützt das Team, während die professionelle Umsetzung in der Hand des Handwerks bleibt. Das Speichersystem ist ein intelligentes All-in-One-System, in dem Energiemanagement, Wechselrichter und Speicher ineinandergreifen. Es lässt sich modular von 5 bis 30 kWh Speicherkapazität je Einheit auslegen und über Kaskadierung bis auf 120 kWh erweitern. Weil jedes Batteriemodul ein eigenes Management und einen eigenen DC-Steller mitbringt und unabhängig geregelt wird, kann der Speicher zu jedem späteren Zeitpunkt erweitert werden, unabhängig von Alterungseffekten der bestehenden Module. Genau dieser Punkt bremst viele andere Systeme; bei Voltara arbeitet jedes Batteriemodul mit bestmöglicher Leistung. Vier unabhängige MPP-Tracker bieten maximale Flexibilität für fast jedes Dach, und eine DC/AC-Überbelegung von bis zu 2:1 ermöglicht bis zu 24 kWp an einem Wechselrichter mit 12 kW AC-Leistung. Übertrifft die Solarleistung die Wandlungskapazität, fließt der Strom ohne Umwandlungsverluste DC-seitig in den Speicher. Ab Werk ist eine 3-phasige Ersatzstromfunktion integriert, die das Eigenheim bei einem Stromausfall innerhalb von nur 10 Millisekunden Umschaltzeit sicher weiterversorgt. Dank Schwarzstartfähigkeit lädt die Photovoltaik den Speicher selbst während eines Netzausfalls wieder auf.

Voltara und WOLF verbinden Strom, Wärme und Intelligenz

Durch die neue Partnerschaft mit dem bayerischen Heizungs- und Lüftungsspezialisten WOLF erweitert Voltara sein offenes System um die Wärme: Die Wärmepumpe wird zum aktiven Teil des Energiesystems und arbeitet im selben Takt wie Solarstrom und Speicher. Für Partnerbetriebe aus dem SHK-Handwerk öffnet sich damit der Weg in die Elektro- und Energiewelt, für jene aus dem PV-Bereich der Weg zur Wärme, und beiden eröffnet sich das gesamte Eigenheim als Geschäftsfeld. Im Kern steht die tiefe Integration der WOLF Wärmepumpe: Über den offenen EEBus-Standard kommuniziert Voltara Home in Echtzeit mit ihr und regelt sie über präzise Leistungsdaten. Trifft ein Netzsignal ein, drosselt das System die Leistung temporär auf den erforderlichen Wert; die Wohnung bleibt warm, und dem Eigentümer bleiben die reduzierten Netzentgelte erhalten. Voltara Home ist EEBus-zertifiziert; das Zusammenspiel mit den WOLF Wärmepumpen hat Voltara erfolgreich getestet. So wurde die Kompatibilität zweier grundsätzlich offener Systeme in Zusammenarbeit grundlegend geprüft. Auch Wärmepumpen der meisten anderen deutschen Heizungshersteller, die bereits im Haus stehen, fügen sich in den meisten Fällen ein.

"Mit Voltara haben wir einen weiteren starken Energiesystem-Anbieter integriert. Eigenheimbesitzer mit einer WOLF Wärmepumpe profitieren so von günstiger Energie aus dem "smarten Speicher" - zum Beispiel über PV oder dynamische Stromtarife", sagt Saad Shahid, Produktmanagement, WOLF.

"WOLF steht seit über 60 Jahren für Heizkompetenz aus Deutschland. Wir haben uns für WOLF entschieden, weil die Produkte technologisch, qualitativ und in der Wertehaltung perfekt zu uns passen - und weil beide Häuser auf das regional verankerte Handwerk und auf erstklassigen Service durch eigene Fachexperten setzen. Aus zwei Familienunternehmen mit langer Tradition entsteht ein Energiesystem, auf das auch in vielen Jahren noch Verlass ist und das seinen Wert behält", sagt Carl Krass, Gründer von Voltara.

Ab sofort für Partnerbetriebe verfügbar

Das neue Voltara Speichersystem ist ab sofort für Partnerbetriebe verfügbar. Voltara begleitet seine Partner bei Schulung, Vertrieb und Marketing; ein Team in Deutschland und der Schweiz steht für alle Voltara-Komponenten und das Energiemanagement bereit, samt der softwareseitigen Integration von Drittprodukten. Garantie und Support für die Voltara-Komponenten kommen aus einer Hand, mit einem zentralen Ansprechpartner.

Über Voltara

Voltara entwickelt intelligente Energiesysteme für Eigenheime, mit Sitz in Deutschland und der Schweiz. Die Software Voltara Home verbindet Solarmodule, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Ladestation und Stromnetz zu einem Gesamtsystem. Im Mittelpunkt des Geschäftsmodells stehen regionale Installationsbetriebe, die ihre Kunden vor Ort beraten, die Anlagen mit Voltaras KI-basierten und aufeinander abgestimmten Tools planen, installieren und über Jahre begleiten. Voltara stärkt sie mit einem abgestimmten Produktangebot, gezielter Unterstützung im Vertrieb und einem offenen Energiemanagement, das Netzflexibilität, dynamische Tarife und neue regulatorische Anforderungen abdeckt. Von der Modulfertigung bis zur Produktentwicklung setzt das Unternehmen auf europäische Wertschöpfung. Gegründet wurde Voltara von Carl Krass und Janis Legler; es pflegt eine strategische Partnerschaft mit der Centrotec-Gruppe, einem traditionsreichen europäischen Familienunternehmen mit Wurzeln in der Gebäudetechnik.

Medienvertreter sind eingeladen, Voltara auf der The smarter E Europe 2026 vom 23. bis 25. Juni in München, Halle C1, Stand 670, persönlich kennenzulernen.

Link zum Pressekit: Das vollständige Pressekit inkl. Bildmaterial für Print und Web finden Sie hier.

Unternehmenswebsite: www.voltara.energy

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