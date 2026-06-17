Saeed Habibzadeh

Saeed Habibzadeh klärt auf: Warum jeder Mensch ein Magnet ist – und warum viele Menschen genau das anziehen, was sie eigentlich vermeiden möchten

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Wilen (Sarnen) (ots)

Immer mehr Menschen erleben dieselben Konflikte, Enttäuschungen und Rückschläge immer wieder – obwohl sie bewusst versuchen, ihr Leben positiv zu verändern. Nach Ansicht von Saeed Habibzadeh liegt die Ursache dafür oft nicht im Außen, sondern in einer unsichtbaren magnetischen Anziehungskraft, die jeder Mensch in sich trägt. Wie diese Kraft entsteht und wie die Matrix Clean Programme dabei helfen sollen, sie zu verändern, erfahren Sie hier.

Warum geraten manche Menschen immer wieder an die falschen Partner? Weshalb erleben andere ständig Konflikte im Beruf, fühlen sich von Kollegen abgelehnt oder kämpfen trotz großer Anstrengungen immer wieder mit ähnlichen Problemen? Viele Betroffene suchen die Ursachen dafür im Außen. Sie wechseln den Arbeitsplatz, beenden Beziehungen oder versuchen, ihr Verhalten zu verändern. Dennoch wiederholen sich dieselben Muster häufig erneut. Für Saeed Habibzadeh ist das kein Zufall. Er vertritt die Auffassung, dass Gedanken, Gefühle, Entscheidungen, Reaktionen und Erfahrungen im Menschen gespeichert werden und dadurch eine innere Kraft entsteht, die das Leben maßgeblich beeinflusst. Diese gespeicherten Informationen wirken seiner Ansicht nach wie ein Magnet und ziehen bestimmte Situationen immer wieder an. Gleichzeitig können sie genau das fernhalten, was sich Menschen eigentlich wünschen. „Viele Menschen erleben immer wieder dieselben schmerzhaften Situationen, weil ungelöste Konflikte, traumatische Erfahrungen und negative Speicherungen weiterhin in ihnen wirken und ähnliche Erlebnisse erneut anziehen“, erklärt Saeed Habibzadeh.

„Umso wichtiger ist es, die negativen Informationen zu erkennen und zu korrigieren, die im Menschen gespeichert sind. Erst dann kann sich die magnetische Kraft dauerhaft verändern“, erläutert Saeed Habibzadeh weiter. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Experte mit der Frage, warum Menschen bestimmte Erfahrungen immer wieder erleben und weshalb manche trotz großer Bemühungen ihre Ziele nicht erreichen. Seine Arbeit basiert auf der Annahme, dass nicht nur das Unterbewusstsein, sondern auch der Energiekörper und der physische Körper Informationen speichern. Auf dieser Grundlage entwickelte er die Matrix Clean Programme mit dem Ziel, belastende Informationen auf körperlicher, energetischer und psychischer Ebene zu korrigieren. Darüber hinaus bietet er mit der „Blume Gottes“ ein spezielles Programm an, das insbesondere Frauen dabei unterstützen soll, neue Lebenskraft, Klarheit und Lebensfreude zu entwickeln.

Fragen und Antworten zum Konzept der magnetischen Anziehungskraft – Saeed Habibzadeh klärt auf

Welche typischen Situationen ziehen Menschen unbewusst immer wieder an, wenn alte Gedanken, Gefühle oder Erfahrungen in ihnen gespeichert sind?

In der Regel handelt es sich um hässliche, traurige oder stressige Erfahrungen. Viele Menschen geraten immer wieder an denselben Typ Partner oder erleben ähnliche Konflikte in Beziehungen. Andere kämpfen dauerhaft mit Mobbing, Ablehnung oder Problemen im beruflichen Umfeld. Häufig werden Menschen verlassen, hintergangen oder verlieren wichtige Bezugspersonen. Aus meiner Sicht entstehen solche Situationen nicht zufällig. Vielmehr spiegeln sie ungelöste Konflikte, traumatische Erlebnisse oder nicht gelernte Lektionen wider, die weiterhin im Menschen gespeichert sind. Diese Erfahrungen bieten die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung, werden jedoch oft nicht als solche erkannt.

Woran erkennt ein Mensch im Alltag, dass seine innere magnetische Kraft gegen ihn arbeitet?

Ein deutliches Zeichen ist, wenn sich bestimmte negative Erfahrungen logisch nicht erklären lassen und dennoch immer wieder auftreten. Viele Menschen fragen sich, warum sie trotz aller Bemühungen erneut in ähnliche Situationen geraten. Die Ursachen liegen häufig tief im Unterbewusstsein und sind mit rationalem Denken allein nicht zugänglich. Deshalb können wir davon ausgehen, dass negative Erfahrungen oftmals auf eigenen negativen Speicherungen beruhen, die unbewusst weiterhin aktiv sind und entsprechende Situationen anziehen.

Den inneren Magneten neu ausrichten: Der Ansatz der Matrix Clean Programme

Wie helfen die Matrix Clean Programme dabei, gespeicherte Informationen zu verändern?

Negative Informationen werden nicht nur im Unterbewusstsein gespeichert, sondern auch in den Partikelchen unseres Energiekörpers – oder auch Astralkörpers – sowie im physischen Körper. Dort können sie biologische Blockaden und Krankheiten, Funktionsstörungen der Organe, Alterung und einen Verlust an Vitalität begünstigen. Die Matrix Clean Programme wurden entwickelt, um solche negativen Informationen auf körperlicher, energetischer und psychischer Ebene zu lösen. Bereits das Entfernen belastender Informationen kann für viele Menschen eine enorme Entlastung darstellen. Anschließend werden lebensbejahende und bioaktive Programme übertragen, die eine positive Entwicklung unterstützen sollen.

Welche Bereiche können von einer solchen Korrektur profitieren?

Die Programme können nach meiner Erfahrung auf vielen Ebenen wirken. Auf der körperlichen Ebene können negative Informationen in Bereichen wie den Gehirnzellen, der Zirbeldrüse, dem Nervensystem, den Organen sowie in Knochen und Gelenken gelöscht werden. Auf der energetischen Ebene berichten viele Menschen von einer deutlichen Steigerung ihrer Lebenskraft und Vitalität. Auch auf der physischen Ebene zeigen sich häufig positive Veränderungen: Menschen fühlen sich wohler, ausgeglichener, glücklicher und erleben mehr Freude in ihrem Alltag. Darüber hinaus unterstütze ich Menschen dabei, innere Sabotageprogramme zu erkennen und zu überwinden. Diese Programme können verhindern, dass jemand seine Ziele erreicht, eine erfüllte Partnerschaft lebt oder seine persönliche Bestimmung findet. Viele Menschen arbeiten hart und kommen dennoch nicht voran. Aus meiner Sicht liegt das häufig daran, dass innere Speicherungen gegen ihre Wünsche arbeiten.

Wie die magnetische Anziehungskraft entsteht

Sie beschreiben den Menschen als Magneten. Was genau bedeutet das?

Alles, was wir essen, trinken, denken, fühlen, wollen oder sagen, wird in uns gespeichert. Im Laufe des Lebens entsteht daraus ein unsichtbares, aber mächtiges Informationsfeld, das morphische Feld. Dieses entwickelt eine magnetische Anziehungskraft, die Erfahrungen, Menschen und Situationen anzieht, die dem entsprechen, was wir in uns tragen. Gleichzeitig gibt es eine Abstoßungskraft. Sie kann genau das fernhalten, was wir uns wünschen – beispielsweise Glück, Wohlstand, Gesundheit oder erfüllende Beziehungen. Deshalb gilt für mich das Prinzip: Wie innen, so außen.

Können die Matrix Clean Programme diese magnetische Kraft verändern?

Ja. Ziel der Programme ist es, sowohl die Anziehungskraft als auch die Abstoßungskraft zu korrigieren. Werden belastende Informationen entfernt und durch positive Programme ersetzt, verändert sich auch die Qualität der Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben machen. Dadurch entstehen oft Entwicklungen, die vorher nicht möglich erschienen.

Reicht eine einmalige Korrektur aus, um dauerhaft positive Veränderungen zu erzielen?

Nein. Die Selbstverantwortung der Betroffenen verlangt, dass sie keine neuen Negativspeicherungen zulassen. Sie müssen also entschlossen sein, negative Gedanken, Handlungen und Reaktionen bewusst zu hinterfragen und nicht länger zu unterstützen. Die Matrix Clean Programme haben bereits tausenden Menschen geholfen, ihre Sucht nach Alkohol, Zigaretten usw. zu überwinden. Doch fallen Betroffene in alte Verhaltensweisen zurück, können auch die alten Programmierungen wieder aktiv werden. Darum ist es so wichtig, zunächst eine klare und entschlossene Entscheidung in Richtung Veränderung zu treffen. Erst dann sollten die Korrekturen auch wirklich vorgenommen werden. Denn nur so können sie langfristig wirken.

Erleben Sie immer wieder dieselben Konflikte, Enttäuschungen oder Rückschläge? Dann lohnt sich ein neuer Blick auf die Ursachen. Informieren Sie sich über die Matrix Clean Programme von Saeed Habibzadeh und erfahren Sie, wie belastende Speicherungen nach diesem Ansatz erkannt und korrigiert werden können!

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