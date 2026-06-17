Synertics GmbH

Mit SEMT zu profitableren Erneuerbaren: Synertics auf der The smarter E Europe 2026

Bild-Infos

Download

München (ots)

Auf der The smarter E Europe 2026 (23. bis 25. Juni, Messe München) stellt Synertics sein Synertics Energy Management Tool (SEMT) vor. Der Münchner Anbieter systematischer Energieanalytik zeigt das Tool am Stand C4.280I im Young-Innovators-Bereich und ist mit einem Bühnenvortrag sowie einem privaten Branchendinner zum Thema Energy M&A auf der Messe vertreten.

SEMT verbindet drei Bausteine, die Betreiber erneuerbarer Energien über den gesamten Lebenszyklus ihrer Anlagen begleiten. Die Marktintelligenz liefert aktuelle Marktdaten zu PPA, Regelenergie, Direktvermarktung und Herkunftsnachweisen in ganz Europa. Das PPA Matchmaking bringt Betreiber und Abnehmer zusammen und begleitet die Vermarktung bis zum Abschluss. Das Erlösmonitoring prüft unabhängig die Abrechnungen aus PPA und Direktvermarktung sowie die Redispatch-Berechnungen, sodass Betreiber Abweichungen früh erkennen und keine Erlöse liegen lassen.

"Was als PPA-Analysetool begann, ist heute eine vollständige Energy-Management-Lösung", sagt Manuel Pessanha, CEO von Synertics. "Betreiber können alle erlösrelevanten Themen an einem Ort steuern, von der Vermarktung bis zur unabhängigen Prüfung ihrer Abrechnungen."

Hinter dem Tool steht ein einfacher Anspruch. Betreiber sollen den Markt besser verstehen, ihre Assets gezielter vermarkten und am Ende mehr aus ihren Erlösen herausholen. Synertics betreut derzeit Mandate mit einem Volumen von über 2,6 TWh in Märkten quer durch Europa, darunter Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Griechenland, von Onshore-Wind über Solar bis zu Batteriespeichern.

Am Vormittag des 23. Juni spricht Synertics auf der Bühne über die Profitabilität und Bewertung erneuerbarer Anlagen im deutschen Markt. Der Vortrag geht der Frage nach, wie Betreiber unter den aktuellen Marktbedingungen den Wert ihrer Portfolios sichern und steigern können, mit Beispielen aus der Direktvermarktung und dem deutschen Preiszonenumfeld.

Am Abend des 24. Juni lädt Synertics gemeinsam mit Ideals und Bird & Bird zu einem privaten Branchendinner in München. Hier treffen Betreiber, Investoren und Berater aufeinander, um über aktuelle Transaktionen und M&A-Entwicklungen im Energiesektor zu sprechen.

Wer SEMT aus der Nähe sehen möchte, findet Synertics während der drei Messetage am Stand C4.280I im Young-Innovators-Bereich. Mehr unter www.synertics.io.

Über Synertics

Synertics ist ein in München ansässiger Anbieter systematischer Energieanalytik. Das Unternehmen hilft Betreibern erneuerbarer Energien, den Markt zu verstehen, ihre Assets zu vermarkten und ihre Erlöse abzusichern. Im Synertics Energy Management Tool (SEMT) verbindet das Unternehmen Marktintelligenz, PPA Matchmaking und Erlösmonitoring für Onshore-Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekte in einer Plattform.

Original-Content von: Synertics GmbH, übermittelt durch news aktuell