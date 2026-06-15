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Mehmet Bayram von der Formilo GmbH: Digitale Formulare für mehr Effizienz für Bau & Handwerk

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Berlin (ots)

Bautagesberichte, Stundenzettel, Leistungsnachweise und Abnahmeprotokolle gehören in Bau- und Handwerksbetrieben zum Alltag. Trotzdem arbeiten viele Unternehmen noch mit Formularen, die längst nicht mehr zu ihren Prozessen passen. Die Folge: Fehler, Verzögerungen und unnötige Nacharbeit. Warum professionelle digitale Formulare für Handwerker heute weit mehr sind als reine Dokumente – und wie sie die Dokumentation im Handwerk grundlegend verbessern, erfahren Sie hier.

In vielen Bau- und Handwerksbetrieben laufen täglich zahlreiche Prozesse parallel. Mitarbeitende dokumentieren Arbeitszeiten, erfassen erbrachte Leistungen, halten Baustellenereignisse fest oder protokollieren Abnahmen. Die dabei entstehenden Informationen sind entscheidend für die Projektsteuerung, die spätere Abrechnung und eine lückenlose Nachweisführung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig, dass die dafür eingesetzten Formulare nicht mehr zu den aktuellen Anforderungen passen. Viele Vorlagen wurden vor Jahren erstellt und lediglich immer wieder übernommen. Papierformulare, Excel-Tabellen oder einfache PDF-Dateien prägen deshalb noch immer zahlreiche Dokumentationsprozesse. Was lange Zeit ausreichend erschien, führt heute zunehmend zu Medienbrüchen, unnötigem Verwaltungsaufwand und vermeidbaren Fehlerquellen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Geschwindigkeit, Transparenz und Datenqualität. Informationen sollen möglichst direkt vor Ort erfasst, vollständig dokumentiert und ohne zusätzlichen Aufwand weiterverarbeitet werden können. Genau an diesem Punkt geraten viele bestehende Lösungen an ihre Grenzen. Angaben fehlen, Daten müssen mehrfach übertragen werden und wichtige Informationen sind oft nur mit erheblichem Aufwand auffindbar. „Wer weiterhin auf ungeeignete Formulare setzt, der riskiert unvollständige Nachweise, Verzögerungen und unnötige Nacharbeit“, warnt Mehmet Bayram, Gründer und Geschäftsführer der Formilo GmbH.

„Der effektivste Weg aus diesem Kreislauf ist kein neues System, sondern ein besseres Werkzeug: ein Formular, das so gebaut ist, dass es im echten Arbeitsalltag funktioniert – auf der Baustelle, im Fahrzeug, beim Kunden“, erklärt Mehmet Bayram. Der studierte Informatiker mit Masterabschluss der Freien Universität Berlin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit professionellen Formularlösungen. Was ursprünglich mit interaktiven PDF-Formularen begann, entwickelte sich durch zahlreiche Projekte im Handwerksumfeld zu einer Spezialisierung auf digitale Datenerfassung, Dokumentation und formularnahe Softwarelösungen. Besonders die Zusammenarbeit mit Bauunternehmen, technischen Dienstleistern und Handwerksbetrieben zeigte ihm, wie stark die Qualität von Formularen den Unternehmenserfolg beeinflussen kann. Heute verfolgt Mehmet Bayram mit der Formilo GmbH das Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Dokumentationsprozesse einfacher, schneller und fehlerfreier zu gestalten. Statt Formulare lediglich optisch aufzubereiten, analysiert sein Team komplette Arbeitsabläufe und entwickelt daraus digitale Werkzeuge, die den Arbeitsalltag tatsächlich erleichtern.

Die Transformation: Vom Formular zur intelligenten Prozesslösung

Der Weg zu effizienteren Dokumentationsprozessen beginnt häufig deutlich früher, als viele Unternehmen vermuten. Viele Betriebe wissen zwar, dass ihre Formulare nicht mehr optimal zum Arbeitsalltag passen. Dennoch bleibt das Thema oft liegen – sei es aus Zeitmangel, wegen fehlender Zuständigkeiten oder weil der tatsächliche Aufwand unterschätzt wird. Dabei liegt das Problem häufig nicht in der Digitalisierung selbst, sondern darin, dass bestehende Formulare unverändert in eine digitale Form übertragen werden.

Die Formilo GmbH verfolgt deshalb einen anderen Ansatz: Bevor ein Formular umgesetzt wird, wird zunächst genau analysiert, wer es nutzt, auf welchen Geräten gearbeitet wird, unter welchen Bedingungen die Datenerfassung erfolgt und wie die erfassten Informationen später weiterverarbeitet werden sollen. „Wir sprechen mit unseren Kunden über jedes einzelne Feld. Oft zeigt sich dabei, dass viele Eingaben gar nicht notwendig sind oder deutlich einfacher erfasst werden können“, erläutert Mehmet Bayram. Auf dieser Grundlage entstehen individuelle Formulare, die sich an den tatsächlichen Arbeitsabläufen orientieren. Freitextfelder werden dort durch Dropdown-Menüs ersetzt, wo wiederkehrende Informationen ausgewählt werden können. Pflichtfelder verhindern unvollständige Angaben. Automatische Berechnungen sparen Zeit und reduzieren Fehler. Bilder-Uploads ermöglichen eine direkte Fotodokumentation, digitale Unterschriften beschleunigen Freigabeprozesse.

Je nach Anforderung setzt die Formilo GmbH diese Lösungen als interaktive PDF-Formulare, Webformulare oder browserbasierte Anwendungen um. Besonders wichtig ist dabei die mobile Datenerfassung. Schließlich arbeiten Mitarbeitende auf Baustellen selten unter idealen Bedingungen. Regen, Schmutz, Zeitdruck und schlechte Lichtverhältnisse gehören häufig zum Alltag. Formulare müssen deshalb möglichst einfach, eindeutig und fehlertolerant gestaltet werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Weiterverarbeitung der Daten. Statt Informationen mehrfach abzutippen, können strukturierte Datensätze später in Buchhaltung, Projektmanagement, CRM- oder ERP-Systeme übernommen werden. Dadurch entfallen viele manuelle Zwischenschritte, bei denen Informationen mehrfach erfasst, übertragen oder nachträglich korrigiert werden müssen. Das reduziert nicht nur den Verwaltungsaufwand, sondern senkt auch die Fehleranfälligkeit im gesamten Prozess. So entstehen weniger Rückfragen, weniger Korrekturschleifen und deutlich effizientere Abläufe.

Neue Realität: Wenn Dokumentation zum Wettbewerbsvorteil wird

Sobald Unternehmen ihre Dokumentationsprozesse professionalisieren, verändert sich weit mehr als nur die Art der Datenerfassung. Informationen werden direkt dort erfasst, wo sie entstehen, wodurch Nachweise vollständiger vorliegen und Rechnungen schneller vorbereitet werden können. Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand für Nacharbeiten erheblich, da Sachbearbeiter deutlich seltener fehlende Angaben nachfordern oder Informationen nachträglich ergänzen müssen.

Besonders bei digitalen Leistungsnachweisen, digitalen Bautagesberichten und digitalen Abnahmeprotokollen wird dieser Nutzen schnell sichtbar. Durch strukturierte Eingaben entstehen nachvollziehbare und auswertbare Datensätze, die nicht mehr in einzelnen Dateien, E-Mail-Anhängen oder Papierordnern verstreut sind, sondern zentral und jederzeit verfügbar bleiben.

Formilo GmbH: Vom Einzeldokument zur zentralen Datenbasis

Mit dem geplanten Formularcenter geht die Formilo GmbH sogar noch einen Schritt weiter. Unternehmen sollen dort künftig ihre Formulare zentral verwalten, Datensätze durchsuchen und verschiedene Prozesse miteinander verknüpfen können. Statt Informationen in einzelnen Dateien, E-Mail-Anhängen oder verstreuten Ordnerstrukturen abzulegen, entsteht so eine zentrale Datenbasis, auf die alle relevanten Beteiligten zugreifen können. Auf diese Weise werden Informationen nicht nur leichter auffindbar, sondern auch für weitere Prozesse nutzbar.

Langfristig entsteht aus einzelnen Formularen ein zusammenhängendes System, das Auswertungen, Dokumentation und Prozesssteuerung deutlich vereinfacht. Dadurch verändert sich auch die Rolle der erfassten Daten. Sie dienen nicht mehr ausschließlich als Nachweis für bereits erledigte Arbeiten, sondern werden zunehmend zur Grundlage für Auswertungen, Prozessoptimierungen und automatisierte Abläufe.

KI und Spracheingabe als nächste Entwicklungsstufe

„Je besser Daten strukturiert erfasst werden, desto größer wird ihr Nutzen. Künstliche Intelligenz kann künftig Zusammenhänge erkennen, Berichte verbessern und Unternehmen dabei helfen, ihre Prozesse weiter zu optimieren“, erklärt Mehmet Bayram.

Darüber hinaus gewinnt die Spracheingabe zunehmend an Bedeutung. Statt Informationen mühsam einzutippen, sollen Mitarbeitende diese künftig einfach einsprechen können. Selbst anderssprachige Eingaben lassen sich dabei automatisch in professionell formulierte deutsche Berichte umwandeln. Gerade für Bau- und Handwerksbetriebe mit internationalen Teams eröffnet das neue Möglichkeiten, die Dokumentation einfacher, schneller und gleichzeitig qualitativ hochwertiger zu gestalten.

Fazit: Moderne Dokumentation als Grundlage für effiziente Prozesse und nachhaltiges Wachstum

Die Anforderungen an die Dokumentation im Handwerk werden in Zukunft nicht geringer. Auftraggeber verlangen nachvollziehbare Nachweise, gesetzliche Vorgaben nehmen zu und zugleich wächst der Druck, Prozesse wirtschaftlicher zu organisieren. Für viele Betriebe wird es daher immer wichtiger, Informationen vollständig, nachvollziehbar und ohne aufwendige Nachbearbeitung zu erfassen.

Parallel dazu entwickeln sich Formulare immer stärker zu digitalen Werkzeugen für die tägliche Arbeit. Sie erfassen Informationen direkt dort, wo sie entstehen, minimieren Fehler bei der Eingabe und schaffen die Grundlage für eine höhere Datenqualität sowie effizientere Abläufe. Die Formilo GmbH begleitet Bauunternehmen, Handwerksbetriebe, Trocknungstechniker und technische Dienstleister auf diesem Weg. Dabei entstehen keine Standardlösungen von der Stange, sondern individuelle Systeme, die sich an den tatsächlichen Arbeitsabläufen der jeweiligen Unternehmen orientieren. Von interaktiven PDF-Formularen über moderne Webformulare bis hin zu umfassenden Formularcenter-Lösungen entstehen individuelle Systeme für eine effiziente und zuverlässige Dokumentation. „Wer Formulare nur als notwendiges Übel betrachtet, verschenkt enormes Potenzial. Wer sie dagegen als digitale Arbeitswerkzeuge versteht, schafft die Grundlage für effizientere Prozesse, bessere Nachweise und nachhaltiges Wachstum“, fasst Mehmet Bayram zusammen.

Sie möchten Ihre Dokumentation auf der Baustelle digitalisieren und von den Vorteilen moderner Formularlösungen profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Mehmet Bayram von der Formilo GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

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