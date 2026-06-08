everyone energy GmbH

Digitaler Vertrieb für die Energiewende: everyone energy auf der The smarter E Europe 2026

München (ots)

Eine Plattform. Alle Technologien. Vom ersten Kontakt bis zum fertigen Angebot.

everyone energy präsentiert auf der The smarter E Europe 2026 (23.-25. Juni, Messe München) die Vertriebsplattform für Energiewende-Lösungen. Die modulare Softwarelösung digitalisiert und automatisiert den gesamten Vertriebsprozess - technologieübergreifend für PV, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Wallboxen. Zu den Kunden von everyone energy zählen bereits Energieversorger wie Lichtblick, Lösungsanbieter wie Senec oder Dienstleister wie die GLS Bank.

Energieversorger, Stadtwerke und Installationsbetriebe setzen die Plattform ein, um Kundenanfragen schneller zu qualifizieren, Projekte effizienter zu planen und Angebote in deutlich kürzerer Zeit zu erstellen - ohne manuelle Zwischenschritte.

Die Plattform im Überblick:

Energiewende-Berater: Automatisierte Erstberatung mit Wirtschaftlichkeitsanalysen und Exposés für über 20 Betriebsmodelle - für Privatkunden und Gewerbekunden, sowie Mieterstrom-Anfragen. Leads gehen nahtlos in die Projektkonfiguration über.

Automatisierte Erstberatung mit Wirtschaftlichkeitsanalysen und Exposés für über 20 Betriebsmodelle - für Privatkunden und Gewerbekunden, sowie Mieterstrom-Anfragen. Leads gehen nahtlos in die Projektkonfiguration über. FörderNavi: Aktueller Überblick über Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für PV, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox - als integriertes Vertriebsargument im Beratungsprozess.

Aktueller Überblick über Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für PV, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox - als integriertes Vertriebsargument im Beratungsprozess. Konfigurator: Automatische technische Auslegung, Modulplatzierung und individuelle Projektplanung direkt im Browser - nahtlos integriert in Beratung und Angebotserstellung.

Automatische technische Auslegung, Modulplatzierung und individuelle Projektplanung direkt im Browser - nahtlos integriert in Beratung und Angebotserstellung. AngebotsAssistent: Maßgeschneiderte Angebote in wenigen Minuten, auf Basis einer zentralen Produktdatenbank und flexibel anpassbarer Vorlagen.

Ergänzt wird die Plattform durch ein API-Produktportfolio und Professional Services für eine nahtlose in bestehende CRM-, ERP- und Vertriebssysteme.

Besuchen Sie everyone energy auf der The smarter E Europe 2026 in Halle C4 Stand 750B und erfahren Sie, wie Sie Ihren Energiewende-Vertrieb mit everyone energy skalieren.

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