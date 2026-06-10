SEICON Energy GmbH

Energiekosten im Mittelstand: Berliner SEICON Energy baut Energieplattform aus - Anleihe über bis zu 20 Mio. Euro fließt in Photovoltaik, Energievermittlung und Vergleichsportal

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Berlin (ots)

Die Berliner SEICON Energy GmbH finanziert den Ausbau ihrer Energieplattform für den deutschen Mittelstand über eine Unternehmensanleihe: Das Papier (ISIN DE000A46ZWV5) umfasst ein Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und ist bei fünf Jahren Laufzeit mit 7,50 % p.a. fest verzinst. Die Zeichnung läuft seit Anfang Juni und ist für Privatanleger ab 1.000 Euro möglich.

SEICON Energy, seit 2017 am Markt, deckt die Energiefrage für Unternehmen von mehreren Seiten ab: Der Berliner Anbieter vermittelt Strom-, Gas- und CO²-Verträge, errichtet schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbedächern und Freiflächen, strukturiert PV-Investments und plant für 2027 mit comparista ein digitales B2B-Vergleichsportal.

Der Emissionserlös wird zu etwa gleichen Teilen auf drei Felder verteilt: auf den Bau bereits beauftragter Photovoltaik-Anlagen, die SEICON bis zur Fertigstellung vorfinanziert, auf das Wachstum der Strom- und Gasvermittlung sowie auf den Aufbau von comparista.

Marktpotenzial

Der adressierte Markt ist erheblich: Laut DIHK (2025) sehen sich 63 Prozent der Industriebetriebe durch die Energiepreise benachteiligt. Gewerbestrom kostet im Schnitt rund 18 Cent je Kilowattstunde (BDEW 2025), während sich Strom aus eigenen Photovoltaik-Anlagen nach Unternehmensangaben für 9 bis 13 Cent je Kilowattstunde erzeugen lässt. Zugleich trägt nicht einmal jedes zehnte der rund 32.500 großen Gewerbedächer in Deutschland eine Photovoltaik-Anlage. Den Investitionsbedarf der Energiewende bis 2030 beziffern BDEW und EY auf 721 Milliarden Euro. Weitere Marktdaten sind auf der Anleihe-Seite unter www.seicon.energy/anleihe zusammengestellt.

"Der Mittelstand braucht Energielösungen, die verständlich, wirtschaftlich und umsetzbar sind. Genau darauf ist SEICON ausgerichtet", sagt Paul Herrmann, Gründer und Geschäftsführer der SEICON Energy GmbH. "Mit der Unternehmensanleihe schaffen wir die Grundlage, um unsere Plattform weiter auszubauen und die nächsten Wachstumsschritte konsequent umzusetzen."

Die Anleihe im Überblick

Verzinsung 7,50 % p.a. fest, Zinszahlung jährlich (erstmals 01.06.2027), Laufzeit 01.06.2026 bis 01.06.2031, Rückzahlung zu 100 %. Vom Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro entfallen bis zu 8 Mio. Euro auf das öffentliche Angebot auf Grundlage des BaFin-gestatteten Wertpapier-Informationsblatts (WIB) vom 18.05.2026 (Stückelung 1.000 Euro, Angebotszeitraum bis längstens 15.04.2027); bis zu 12 Mio. Euro sind für eine Privatplatzierung ab 100.000 Euro vorgesehen. Die Einbeziehung in den Open Market / Freiverkehr ist geplant. Die Zeichnung erfolgt digital; erforderlich ist ein Wertpapierdepot. Alle Unterlagen und Zeichnungsmöglichkeit unter: www.seicon.energy/anleihe

Über SEICON Energy

Die SEICON Energy GmbH mit Sitz in Berlin betreibt eine integrierte Energieplattform für den deutschen Mittelstand. Vier Geschäftsbereiche - Energiebeschaffung, Energieerzeugung, Energieinvestment und das digitale Vergleichsportal comparista - wirken als gemeinsame Wertschöpfungskette. Das Unternehmen betreut nach eigenen Angaben mehr als 275 aktive B2B-Bestandskunden und verfügt über eine Projektpipeline von über 500 MWp. SEICON positioniert sich als marktgetriebener Akteur im Energiesektor: nachfrageorientiert und sachwertbasiert. Weitere Informationen unter www.seicon.energy

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Allein maßgeblich für eine Anlageentscheidung ist das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattete Wertpapier-Informationsblatt (WIB) vom 18.05.2026 einschließlich der darin beschriebenen Risiken, kostenlos abrufbar unter seicon.energy/anleihe. Der Erwerb der Schuldverschreibungen ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

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