SEICON Energy GmbH

Wachstum braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen

SEICON Energy verstärkt Führungsteam zum 1. Juni 2026

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Mit Florian Wessely und Seda Ince baut das Unternehmen zentrale Bereiche in Operations, Sales und Direct Sales B2C gezielt weiter aus.

Die SEICON Energy GmbH verstärkt zum 1. Juni 2026 ihr Führungsteam: Florian Wessely übernimmt die Position des Chief Operating Officer und Seda Ince startet als Chief Sales Officer.

Mit den zwei Personalentscheidungen baut SEICON zentrale Unternehmensbereiche gezielt weiter aus. Im Fokus stehen insbesondere operative Steuerung, Vertriebsorganisation, datenbasierte Performance, Direktvertrieb sowie der Ausbau nachhaltiger Partnerstrukturen.

Das Unternehmen setzt damit seinen Wachstumskurs bewusst und strukturiert fort. Ziel ist es, interne Prozesse weiter zu professionalisieren, Verantwortlichkeiten klar zu stärken und die Grundlage für eine stabile Weiterentwicklung im Sinne von Kunden, Partnern und Investoren weiter auszubauen.

"Mit Florian Wessely und Seda Ince gewinnen wir zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten, die zentrale Bereiche unserer weiteren Entwicklung stärken. Unser Wachstum folgt einem klaren Anspruch: Wir wollen SEICON strukturiert, verlässlich und kundennah weiterentwickeln - mit starken Prozessen, klaren Visionen und einem Team, das Verantwortung übernimmt", sagt Paul Herrmann, CEO

Neue Verantwortung in Operations, Sales und Direct Sales B2C

Florian Wessely bringt umfassende Erfahrung aus Geschäftsführung, Vertrieb und operativer Unternehmenssteuerung mit. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem die P&T Technik GmbH, die BMPM AG, die Neckermann Strom GmbH sowie Preisvergleich.de. Als Chief Operating Officer verantwortet er bei SEICON künftig zentrale operative Themen. Dazu gehören Vertriebsprozesse und Organisation, KPI- und datenbasierte Steuerung, CRM- und Systemverantwortung, Forecasting, Planung sowie Performance-Management.

Seda Ince ist seit 2010 im Energievertrieb tätig und verfügt über langjährige Führungs- und Vertriebserfahrung im B2B- und B2C-Strom- und Gasvertrieb. Ihre beruflichen Stationen führten sie von der Freenet AG über die Energieagenten bis zuletzt zur ICS Business, wo sie als Vertriebsleiterin ein Team von 15 Mitarbeitenden verantwortete.

Als Chief Sales Officer wird sie bei SEICON die Vertriebsstrategie weiterentwickeln, Strukturen stärken und die nächste Wachstumsphase aktiv mitgestalten - mit Erfahrung, Marktverständnis und einem klaren Blick für Kundenbedürfnisse.

Wachstum mit Struktur und Kundennähe

Mit der Erweiterung des Führungsteams schafft SEICON zusätzliche Führungs- und Umsetzungskraft für die weitere Unternehmensentwicklung. Die neuen Rollen sollen dazu beitragen, Wachstum, Kundenorientierung und operative Exzellenz enger miteinander zu verbinden.

Für SEICON steht dabei nicht Wachstum um jeden Preis im Vordergrund, sondern ein bewusstes und strategisches Vorgehen. Das Unternehmen stärkt gezielt jene Bereiche, die für stabile Prozesse, verlässliche Partnerschaften und eine professionelle Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern entscheidend sind.

"Entscheidend ist für uns, Wachstum nicht nur quantitativ zu betrachten. Es geht darum, Strukturen zu schaffen, die langfristig tragen. Mit den neuen Kolleginnen und Kollegen gewinnen wir dafür wichtige fachliche und menschliche Verstärkung", ergänzt Paul Herrmann, CEO

Die SEICON Energy GmbH heißt Florian Wessely und Seda Ince herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Original-Content von: SEICON Energy GmbH, übermittelt durch news aktuell