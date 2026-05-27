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Wachstumsmarkt Batteriespeicher: energiva GmbH seit Jahresbeginn auch im BESS-Segment aktiv

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Düsseldorf (ots)

Die energiva GmbH ist seit Anfang dieses Jahres auch im Markt für Batteriespeicher (Battery Energy Storage Systems, BESS) tätig.

Das 2022 gegründete und bislang auf Photovoltaik-Projekte spezialisierte Unternehmen agiert dabei als Installationspartner für Speicherlösungen im Industrie- und Gewerbebereich sowie auf Freiflächen. Mit dem Schritt reagiert energiva auf einen der am stärksten wachsenden Teilmärkte der europäischen Energieinfrastruktur.

Der Bedarf an Speicherkapazität in Deutschland entwickelt sich rasant. Branchenanalysen - unter anderem von Fraunhofer ISE, der Bundesnetzagentur und BloombergNEF - zeichnen ein deutliches Bild: Die installierte Speicherleistung in Deutschland stieg von rund 11,6 GWh (2023) auf etwa 25 GWh (2025) und soll bis 2030 auf 100 bis 170 GWh anwachsen. Europaweit wird der Speicherbedarf bis 2030 auf über 200 GW geschätzt - bei einem heutigen Bestand von rund 14 GW. Parallel sinken die Kosten für Batteriezellen seit Jahren kontinuierlich. Für Unternehmen, die in diesem Markt frühzeitig operative Kompetenz aufbauen, entsteht damit ein erhebliches Wachstumsfenster.

Nach Einschätzung des Unternehmens steht der Markt für Batteriespeicher erst am Anfang einer langen Wachstumskurve. Wer jetzt die technische und operative Basis schaffe, baue sich eine Position in einer Infrastruktur auf, die in den kommenden Jahren strukturell knapp bleiben werde.

energiva verbindet im Speichergeschäft die Erfahrung aus der Realisierung von Photovoltaik- Projekten mit dem Aufbau von Kompetenz im BESS-Bereich. Im Industrie- und Gewerbesegment richtet sich das Angebot an Betriebe, die Eigenverbrauch optimieren, Lastspitzen reduzieren oder ihre Energieversorgung absichern wollen.

Dabei begleitet das Unternehmen die Errichtung größerer Speichereinheiten als Installationspartner - von der baulichen Vorbereitung bis zur technischen Inbetriebnahme. Speichertechnik und Photovoltaik werden dabei als technisch eng verbundene Felder verstanden; der Einstieg in den Speicherbereich gilt im Unternehmen als konsequente Weiterentwicklung des bestehenden Know-hows. energiva setzt auf etablierte Komponenten und arbeitet mit erfahrenen Technologiepartnern zusammen.

Der Markt für Batteriespeicher entwickelt sich schneller, als verfügbare Umsetzungskapazitäten mitwachsen. energiva positioniert sich in diesem Umfeld als verlässlicher Installationspartner für Industrie, Gewerbe und Projektentwicklung - und baut die eigene operative Basis in einem strukturell wachsenden Marktsegment kontinuierlich aus.

Sowohl Unternehmen mit konkreten Projektvorhaben als auch Interessenten, die vom rasanten Wachstum dieses Marktes wirtschaftlich profitieren möchten, sind eingeladen, sich über den unten angegebenen Unternehmenskontakt oder die Website an energiva zu wenden.

Jetzt Kontakt aufnehmen und Erstgespräch vereinbaren:

https://www.energiva-invest.de

Die energiva GmbH mit Sitz in Düsseldorf wurde 2022 gegründet und ist als führender Solaranbieter auf die Planung und Realisierung von Photovoltaik-Projekten spezialisiert. Seit Anfang 2026 agiert das Unternehmen mit der Sparte "energiva invest" zudem als EPC-Installationspartner im Markt für Batteriespeicher (BESS).

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