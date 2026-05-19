OCTRION GmbH

OCTRION startet als neue Digitalisierungsgesellschaft der KIRCHHOFF Gruppe

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Siegen (ots)

Gebündelte Kompetenz für vernetzte Fahrzeuglösungen - erster internationaler Auftritt auf der IFAT 2026 in München

Mit der OCTRION GmbH hat Mitte Mai eine neue Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen, in der die KIRCHHOFF Ecotec ihre digitalen Kompetenzen zusammenführt, um sie systematisch weiterzuentwickeln. Die Digitalexperten von ViSy, KOCO und SCANTEC bündeln ihre Expertise unter einem Dach mit dem Ziel, neue Standards für digitale Lösungen in der Entsorgungsbranche zu etablieren.

Die Hardware ist bereit für die Zukunft - ihre volle Wirkung entfaltet sie jedoch erst durch intelligente Software. Genau hier beginnt die Geschichte von OCTRION - und die enge Verzahnung von Maschine und Software.

Die Mission: Next Level Digitalisierung und radikale Vereinfachung

Ein modernes Entsorgungsfahrzeug erzeugt pro Tour tausende Datenpunkte: GPS-Positionen, Hydraulikdrücke, Füllstände, Identnummern von Behältern oder Sicherheitsmeldungen der Kameraassistenz. Die Herausforderung besteht darin, diese Daten so aufzubereiten, dass sie für Fahrer und Disponenten intuitiv nutzbar werden und den Betreibern wie Kommunen und Entsorgungsbetrieben einen 24/7 Überblick und Service ihrer Fahrzeugflotte zu ermöglichen.

Rafael Kutz, CEO von OCTRION, beschreibt den Ansatz so: "Unsere Aufgabe ist die radikale Vereinfachung: Wir verwandeln enorme Datenmengen und komplexe Datenflüsse in eine einfache, intuitive Bedienung für den Nutzer - damit Technik unterstützt und nicht überfordert."

OCTRION überwindet marktübliche Insellösungen und schafft eine einheitliche cloudbasierte Plattform, die alle Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellen integriert, miteinander verknüpft und in konkrete Anwendungen überführt, die die gesamte Entsorgungstour abdecken.

Dazu gehören die Einsatzplanung der gesamten Fahrzeugflotte, eine effiziente und umweltschonende Tourenplanung, Service und Wartung der einzelnen Fahrzeuge sowie KI-basierte Assistenzsysteme für die Sicherheit der Müllwerker und zur Analyse der Müllreinheit. "Wir bündeln unsere Expertise genau dort, wo sie den größten Impact hat: in der intelligenten Vernetzung von Maschine, Mensch und Umwelt", sagt Markus Fick, CTO von OCTRION.

Die "digitale Rechte Hand" des Kunden

Trotz aller Technologie steht für OCTRION der Mensch im Mittelpunkt. Die Software soll die Fahrer entlasten und kommunalen Betrieben helfen, effizienter und nachhaltiger zu arbeiten, indem sie unnötige Fahrten vermeidet und den Energieverbrauch optimiert. OCTRION versteht sich dabei als Enabler, der Software durch digitale Lösungen so optimiert, dass die Hardware ihre volle Stärke ausspielen kann.

CPO Dr. Bojan Ferhadbegovic sieht darin den eigentlichen Wert von OCTRION: "Wir verstehen uns als die digitale rechte Hand unserer Kunden, die komplexe Prozesse greifbar macht und dafür sorgt, dass Innovation einen echten Nutzen im Alltag stiftet: die Abläufe vereinfacht und beschleunigt, die Kosten senkt und die Verfügbarkeit der Maschine erhöht."

Die digitalen Lösungen von OCTRION konzentrieren sich auf drei zentrale Anwendungsfelder:

Sicherheit: KI-gestützte Kamerasysteme erkennen Personen und Objekte im Gefahrenbereich und unterstützen den Fahrer im täglichen Einsatz. In kritischen Situationen werden Lifter und Fahrzeug automatisch gestoppt.

KI-gestützte Kamerasysteme erkennen Personen und Objekte im Gefahrenbereich und unterstützen den Fahrer im täglichen Einsatz. In kritischen Situationen werden Lifter und Fahrzeug automatisch gestoppt. Qualität: Betriebs- und Leistungsdaten schaffen Transparenz über Prozesse und ermöglichen eine fundierte Bewertung von Fahrzeug- und Aufbauperformance.

Betriebs- und Leistungsdaten schaffen Transparenz über Prozesse und ermöglichen eine fundierte Bewertung von Fahrzeug- und Aufbauperformance. Flottenblick: Ein zentrales Dashboard bündelt alle relevanten Informationen und stellt sie für Disponenten und Betreiber übersichtlich zur Verfügung.

Die Systeme sind dabei so konzipiert, dass sie sich in bestehende Flotten integrieren lassen und mit den Anforderungen der Kunden wachsen.

Erster internationaler Auftritt auf der IFAT 2026

Anfang Mai 2026 präsentierte sich OCTRION erstmals auf der IFAT in München einem internationalen Fachpublikum. Der Messeauftritt markiert den operativen Start des Unternehmens und zeigt die technologische Ausrichtung anhand konkreter Anwendungen.

Die Vision ist klar: OCTRION soll sich als Standardplattform für digitale Lösungen in der Entsorgungsbranche etablieren - als digitale DNA der KIRCHHOFF Gruppe und als verlässliche Schnittstelle zwischen Fahrzeug, Mensch und Infrastruktur. Die Zukunft der Entsorgung ist digital, sie ist vernetzt und sie trägt ab sofort einen Namen: OCTRION.

Über OCTRION

OCTRION ist die Digitalisierungsgesellschaft der KIRCHHOFF Ecotec. Das Unternehmen entwickelt und integriert digitale Lösungen für Nutzfahrzeuge mit Schwerpunkt auf Entsorgungs- und Kommunaltechnik. Ziel ist die intelligente Verbindung von Fahrzeug, Daten und Anwendung zu einem durchgängigen System - als digitale DNA der Gruppe.

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