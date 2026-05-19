Tourismusverband Eugendorf

Neue Radwege verstärken Radnetz des Salzburger Flachgaus

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Eugendorf (ots)

Eugendorf startet 2026 mit sieben neuen Radwegen in die Bikesaison und positioniert sich als einer der vielseitigsten Rad-Hotspots im SalzburgerLand.

Mit gleich sieben neuen, ausgeschilderten Radrouten rund um Eugendorf wird das bestehende Netz 2026 gezielt erweitert und noch besser verknüpft – von der gemütlichen Familienrunde bis zur sportlichen Bergwertung. „Wir setzen ein starkes Zeichen: Eugendorf ist damit der perfekte Ausgangspunkt für den Radurlaub im SalzburgerLand“, betont die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Eugendorf Bettina Schmidt. „Wir verbinden die Mozartstadt mit den Seen des Salzkammerguts und dem Salzburger Seenland und schaffen noch mehr Möglichkeiten, die beeindruckende Landschaft rund um Eugendorf auf zwei Rädern zu erleben.“ Ob kurze Nachmittagsrunde oder ganztägige Entdeckertour: Die neuen Wege fügen sich nahtlos in das bestehende 600 Kilometer Routennetz ein und schaffen zusätzliche Varianten für Rennrad, Gravelbike, Mountainbike und E-Bike.

Vielfalt auf dem Sattel

Entlang idyllischer Seeufer, über sanfte Hügel oder auf anspruchsvollen Anstiegen – von Eugendorf aus kann man auf zwei Rädern sowohl ins Alpenvorland als auch ins Herz des Salzkammerguts starten. Die neu erschlossenen Touren sind so abwechslungsreich wie die Landschaft, durch die sie führen. So etwa die Stille-Nacht-Tour, die bis zur weltberühmten Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf führt oder die 60 Kilometer lange Tour ins Salzburger Freilichtmuseum, dem größten Museum Salzburgs. Ideal für Gravel-, Touren- und E-Biker ist die Route nach Hellbrunn mit den erfrischenden Wasserspielen und dem neuen „Sound of Music Salzburg“-Museum, das im Herbst 2026 eröffnet. Mit jeweils rund 65 Kilometern begeistert die Tour in die Salinenstadt Hallein. Die beiden MTB-Touren sind mit rund 460 bzw. 860 Höhenmetern ideal für eine sportliche Abend- oder Halbtagestour.

„Die neuen Radwege machen Eugendorf noch attraktiver und bringen Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste sicher aufs Rad“, unterstreicht Bettina Schmidt. „Vom Ortszentrum aus geht es entlang gut ausgebauter Radwege Richtung Salzburg, zu den Seen und in die umliegenden Gemeinden.“

Von der Berg.See.Radtour bis zum Gaisberg

Ein besonderes Highlight für Genussradler bleibt die Radtour von Eugendorf zum Mondsee und Irrsee, die von Eugendorf über die Ischlerbahntrasse, vorbei am Golfplatz, über Thalgau und entlang der Fuschler Ache bis zur Drachenwand am Mondsee führt. Wer Höhenmeter sammeln möchte, erweitert die Tour über Mondsee und Irrsee zurück nach Eugendorf oder nimmt die neuen MTB-Radtouren als Zubringer zu legendären Anstiegen wie den DaxLueg.

Radfreundliche Gastgeber und Service

In Eugendorf erwarten Radfans spezialisierte, radfreundliche Gastgeber mit sicherer Fahrradaufbewahrung, Werkzeug für kleine Reparaturen, E-Bike-Ladestationen und Waschmöglichkeiten für Zweiräder. Auch Tagesgäste profitieren: Für alle, die nur für eine Tour anreisen, stehen beim Hotel Santner 18 Parkplätze gegen Gebühr zur Verfügung, die bequem an der Rezeption gebucht werden können. Nach der Ausfahrt laden großzügige Wellness- und Spa-Bereiche in den Eugendorfer Gastbetrieben zum Regenerieren ein – perfekt, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen.

Genussmomente nach der Tour

Kulinarisch verwöhnen die Eugendorfer GenussWirte alle, die tagsüber im Sattel saßen. Regionale Küche, kreative Menüs und gemütliche Gaststuben bzw. Gastgärten sorgen dafür, dass Radgäste ihre Energiespeicher genussvoll wieder auffüllen können.

Die neuen Highlight-Routen Zu den Touren

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