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Rudern im Home-Gym: Warum der Sommer die beste Zeit für Indoor-Training ist und welches Gerät passt

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München (ots)

Hitze, Regen und Heuschnupfen machen Outdoor-Sport im Sommer zur Geduldsprobe. Merach zeigt drei Rudergeräte mit unterschiedlichen Widerstandstechniken, die für jeden Trainingstyp passen

Rudern gehört zu den effektivsten Sportarten überhaupt: Laut English Institute of Sport (EIS) werden bis zu 86 Prozent der Muskulatur in einer einzigen Bewegung beansprucht. Dabei ist der Kalorienverbrauch hoch und die Gelenkbelastung gering. Gute Geräte, die lange dem Vereinssport oder gut ausgestatteten Studios vorbehalten waren, lassen sich heute komfortabel ins eigene Zuhause integrieren - und das mit Geräten, die sich platzsparend verstauen lassen, mit Trainings-Apps verbinden und optisch auch im Wohnzimmer eine gute Figur machen.

Der Sommer als Argument für Indoor-Training

Wer Rudern auf dem Wasser liebt, kennt die Einschränkungen: Nicht jeder hat ein geeignetes Gewässer in der Nähe, Vereinsboote sind oft ausgebucht, und der Sommer bringt seine eigenen Tücken. Temperaturen über 30 Grad machen intensiven Ausdauersport im Freien anstrengend bis gefährlich. Gewitterregen kann ein Training kurzfristig unmöglich machen. Und für die rund 15 Millionen Menschen in Deutschland, die unter Heuschnupfen leiden, ist die Pollensaison ein weiterer Grund, das Training nach drinnen zu verlagern.

Ein Rudergerät zuhause löst all diese Probleme und bietet gleichzeitig entscheidende Vorteile: kein Anfahrtsweg, kein fester Termin, kein Warten auf einen Platz. Das Training lässt sich flexibel in den Alltag integrieren, auch früh morgens oder spät abends.

Warum Rudern? Weil kaum eine andere Sportart so viel leistet

Rudern ist eine der wenigen Sportarten, die Kraft- und Ausdauertraining gleichzeitig verbinden. Und das bei minimaler Belastung für Knie- und Hüftgelenke. Das macht sie ideal für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Sportlerinnen und Sportler:

Ganzkörpertraining: Beine, Rücken, Schultern, Arme und Core arbeiten in jeder Zugbewegung zusammen

Gelenkschonend: Kein Aufprall, keine Stoßbelastung - ideal auch bei Knieproblemen oder nach Verletzungen

Hoher Kalorienverbrauch: Bis zu 400-800 kcal pro Stunde je nach Intensität

Koordination und Körperhaltung: Die Ruderbewegung schult Rhythmus, Gleichgewicht und eine aufrechte Haltung

Für alle Fitnesslevel: Das Widerstandsniveau lässt sich bei allen Geräten individuell anpassen

Drei Techniken, drei Gefühle: Welches Gerät passt zu wem?

Nicht jedes Rudergerät funktioniert gleich. Merach bietet drei verschiedene Widerstandsprinzipien an, mit je unterschiedlichem Trainingsgefühl, Geräuschpegel und Einsatzschwerpunkt. Ein Überblick:

Merach R50 - Luft-Rudergerät - Rudern mit Goldstandard

Für wen: Trainingsbegeisterte, die ein realistisches, intensitätsgesteuertes Rudergefühl suchen.

Das Merach R50 arbeitet mit Luftwiderstand: Ein 32-Blatt-Ventilator und 3,5 kg Schwungmasse erzeugen einen Widerstand, der sich automatisch der eigenen Zugkraft anpasst. Das heißt: Je kräftiger der Zug, desto mehr Widerstand, ganz ohne manuelle Einstellung. Dieses progressive Luftwiderstandssystem gilt im Leistungsrudern als "Goldstandard". Mit 10 stufenweise einstellbaren Widerstandsstufen, einer maximalen Belastbarkeit von 158 kg und einem Schienen-Demontagessystem für kompakte Lagerung ist das R50 ein Gerät, das mitwächst. Kompatibel mit der Merach App und Kinomap.

Merach R14 - Wasser-Rudergerät - Rauschendes Rudergefühl

Für wen: Alle, die das authentische Gefühl des Ruderns auf dem Wasser zuhause erleben möchten.

Das Merach R14 nutzt echtes Wasser als Widerstandsmedium: Ein 22-Liter-Polycarbonattank mit 12 Propellerblättern erzeugt ein Zugverhalten, das dem Gefühl auf dem Wasser sehr nahekommt. Der Wasserpegel bestimmt die Grundintensität in sechs Stufen, die Zugkraft passt den Widerstand dynamisch an. Der Rahmen aus FSC-zertifiziertem Holz gibt dem Gerät eine warme, möbelartige Ästhetik. Maximale Traglast: 150 kg. Kompatibel mit der Merach App und Kinomap.

Merach Q3 - Magnetisches Rudergerät - Leises Kraftpaket

Für wen: Alle, die leise trainieren möchten und dabei den vollen Funktionsumfang erwarten.

Das Merach Q3 arbeitet mit elektromagnetischem Widerstand: 16 Stufen, einstellbar per Display, kabellosem Griffknopf oder automatisch über die App. Der Betrieb läuft unter 40 dB, leiser als ein normales Gespräch. Das Q3 erzeugt seinen Strom beim Rudern selbst, ein integrierter USB-C-Port lädt nebenbei das Smartphone auf. Mit bis zu 55 kg Spitzenwiderstand und einer Traglast von 181 kg ist es das leistungsstärkste der drei Modelle. Der Rahmen aus FSC-zertifiziertem Massivholz, Aluminium und Stahl gibt ihm eine hochwertige Optik. Kompatibel mit Merach App, Kinomap, Apple Health und Google Fit.

Verfügbarkeit und Preise

Alle drei Modelle sind unter merachfit.de erhältlich.

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