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Merach S29R2: Smart-Bike ohne Kabel und ohne Pflichtabo

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München (ots)

Das neue Merach-Bike erzeugt seinen Strom beim Fahren selbst und lässt sich über Zwift, Kinomap und die eigene App steuern, ganz ohne feste Steckdose.

Wer ein vernetztes Indoor-Bike kauft, zahlt in der Regel zweimal: einmal das Gerät, dann monatlich die Plattform. Das S29R2 von Merach läuft mit der eigenen Merach App, deren Grundfunktionen ohne Abonnement nutzbar sind, und ist darüber hinaus mit Zwift und Kinomap kompatibel. Was in dieser Gerätekategorie zusätzlich selten ist: einen Stromanschluss braucht es nicht. Das Bike erzeugt seinen Strom beim Fahren selbst.

Kein Kabel nötig

Möglich macht das ein eingebautes Generator-System: Die Tretbewegung erzeugt Energie, die Display und Elektronik versorgen. Das LCD-Panel erwacht mit der ersten Pedalumdrehung, zeigt Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorienverbrauch und die aktuelle Widerstandsstufe, und erfordert weder Stromanschluss noch Batterien. Wer trainieren will, stellt das Bike dorthin, wo Platz ist, ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Balkon, und fährt los. Transportrollen an der Front erleichtern das Umstellen.

Automatik statt Drehknopf

Der klassische Widerstandsknopf fehlt beim S29R2 an der üblichen Stelle. Er ist hier als mechanische Bremse und Schnellstopp ausgeführt; die eigentliche Widerstandsregelung läuft elektronisch über Tasten am Display oder automatisch über die App-Programme. Wechselt der Kurs im virtuellen Rennen die Steigung, passt das Bike den Widerstand in unter drei Sekunden an. In den sieben voreingestellten Automatikprogrammen geschieht das ohne jeden manuellen Eingriff.

Die Merach App bietet virtuelle Strecken in 2D und 3D und HIIT-Kurse. Wer die Plattformen Zwift oder Kinomap bereits nutzt, bindet das S29R2 dort ein. Google Fit und Apple Health werden ebenfalls unterstützt. Ein Pflichtabo für die Grundfunktionen gibt es nicht; erweiterte Kurse lassen sich optional dazu buchen.

Technische Eckdaten

Maximale Belastung 159 kg, Körpergröße 142 bis 193 cm, Lenker und Sattel jeweils vierfach verstellbar. 16 Widerstandsstufen, Betrieb laut Herstellerangabe unter 25 Dezibel. Integrierte Hantelablage, zwei Flaschenhalter, Smartphone-Halterung. Das S29R2 ist seit dem 26. April 2026 über merachfit.de erhältlich; UVP 659,99 Euro.

Verfügbarkeit und Preise

Das S29R2 ist seit dem 26. April 2026 über merachfit.de erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: UVP 659,99 Euro. Die Produktseite findet sich hier: https://merachfit.de/products/merach-s29r2-heimtrainer. Die Preise können auf Website und Amazon variieren.

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Über Merach

Merach ist ein Spezialist für smarte Home-Fitness-Geräte mit einem Sortiment aus Rudergeräten, Heimtrainern, Laufbändern und Crosstrainern. Die Marke gehört zu den meistverkauften im Heimbereich und belegte in den Kategorien Rudergerät, Ellipsentrainer und Heimtrainer mehrfach Platz eins. Als offizieller Partner des Trainingszentrums der General Administration of Sport of China stattet Merach seit 2021 die chinesischen Nationalmannschaften aus, zuletzt für die Olympischen Spiele in Tokio 2020, Peking 2022 und Paris 2024. Das Unternehmen wurde 2018 in Hangzhou, China, gegründet, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und liefert in mehr als 50 Länder. Mehr unter: merachfit.de.

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