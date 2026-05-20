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Munich Electrification zeigt den Einfluss von Batteriemanagementsystemen auf die Rendite von Großspeichern

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München (ots)

Auf der ees Europe rechnet der Münchner BMS-Spezialist vor, wie mehr Präzision bei Messtechnik die Kapitalkosten senkt und das Ertragspotenzial von BESS erhöht.

Auf der ees Europe (22.-25. Juni 2026, Messe München, Halle B2, Stand 190) zeigt Munich Electrification, wie Präzision über die Wirtschaftlichkeit von Utility-Scale-Batteriespeichern (BESS) entscheidet und wie Systemsicherheit sowie der Aspekt "Made in Europe" die Finanzierungs- und Versicherungskosten optimieren kann.

Mit sinkenden Zellkosten rücken Elektronik und Software ins Zentrum des Investoreninteresses. Genauigkeit der Zustandsbestimmung (State of Charge, State of Health und weitere) und Systemarchitektur beeinflussen direkt Investitionskosten, Rendite, Finanzierungskonditionen und Versicherbarkeit.

"Aus einem 100-MWh-Speicher lassen sich über 15 Jahre mehr als eine Million Euro mehr herausholen. Die Basis der Renditeoptimierung: präzise Zustandsbestimmung. Wir zeigen auf der ees Europe, wie leistungsstarke Algorithmen stationäre Speicher zur kalkulierbaren Ertragsmaschine machen und warum Messgenauigkeit bares Geld ist.", sagt Timo Völkl, CTO von Munich Electrification (ME).

Drei Hebel für die BESS-Wirtschaftlichkeit

ME identifiziert drei Wege, mit denen moderne BMS die Rentabilität steigern - berechnet am Beispiel eines 100-MWh-Großspeichers über 15 Jahre:

1. Geringere Anfangsinvestition durch optimierte Systemauslegung - Einsparung bis zu 500.000 EUR pro 100 MWh¹

Viele BMS-Hersteller tolerieren SoC-Schätzfehler von 5 % und erzwingen entsprechend große Sicherheitspuffer - verbaut wird Kapazität, die ungenutzt bleibt. Das ME BESS BMS für 1.500-V-Anwendungen erreicht mittels hochpräziser analoger Dual-Shunt-Sensorik eine SoC-Genauigkeit von ±2 % oder besser. Das ermöglicht, Sicherheitspuffer bei der Auslegung und somit Investitionskosten zu reduzieren.

2. Mehrumsatz durch mehr handelbare Energie - Ertragspotenzial ca. 65.000-130.000 EUR p. a. für ein 2-Stunden-System (50 MW / 100 MWh)²

Ungenaue Zustandsvorhersagen erfordern Sicherheitspuffer im Betrieb, die die handelbare Energiemenge einschränken, denn Fehlmengen bedingen im Energiehandel Vertragsstrafen. Die Software von ME nutzt adaptive Algorithmen zur präzisen Echtzeit-Zustandsermittlung - direkt im BMS, nicht erst nachgelagert wie bei Cloud-Analytik-Lösungen, die Fehler mit begrenzten Informationen versuchen zu korrigieren. Das Ergebnis ist eine hochfrequente Echtzeit-Datenbasis, die Handelsentscheidungen über EMS, SCADA und Handelsplattformen automatisch verbessert und die handelbare Energie maximiert.

3. Rendite-Maximierung durch aktive Energierückgewinnung - potenziell ca. 450.000 EUR Mehrumsatz über 15 Jahre

Passive Balancing-Ansätze leiten überschüssige Energie als Abwärme ungenutzt ab. Die aktive Balancing-Technologie von ME verteilt hingegen Energie in Echtzeit von stärkeren hin zu schwächeren Zellen. So werden Systeme nicht durch das "schwächste Glied" limitiert und die handelbare Energiemenge erhöht.

In Summe ergeben diese drei Hebel über 15 Jahre einen Mehrwert von mehr als 1 Mio. EUR pro 100 MWh.

Zusätzliche Vorteile des ME BMS

ME entwickelt und produziert seine BMS-Plattform vollständig in Europa. Das schafft Unabhängigkeit, mindert Compliance-Risiken und vermeidet, etwa bei geopolitischen Handelsbeschränkungen, den kostspieligen "Rip-and-Replace"-Komponentenaustausch.

Ergänzend zur funktionalen Sicherheit verfolgt ME einen konsequenten "Secure-by-Design"-Ansatz: Secure Boot, Secure Update, Secure Access und verschlüsselte Kommunikation sind in die Hardware integriert und nach höchsten Cybersecurity-Anforderungen entwickelt. Die daraus resultierende Sicherheitsarchitektur schafft - kombiniert mit hochpräzisen Zustandsdaten - nicht zuletzt eine belastbare Grundlage für Banken und Versicherer. Dies ist ein entscheidender Faktor für attraktive Finanzierungskonditionen und langfristige Projektstabilität.

Munich Electrification auf der ees Europe 2026

Auf der ees Europe (Messe München, 22.-25. Juni 2026), Europas größter Fachmesse für Energiespeichersysteme, beleuchtet Urs Kalt im Konferenzvortrag "Closing the Loop: How Next-Gen BMS Turns Monitoring Into Action" die strategische Bedeutung von Security-by-Design für kritische Energieinfrastruktur (22. Juni, 15:45-16:45 Uhr, ICM Raum 13B). Am Stand in Halle B2, Stand 190 informieren ME-Experten über BMS-Lösungen zur Optimierung von Investitionskosten, Rentabilität, Sicherheit und Lebenszyklus von Großspeichern.

Über Munich Electrification

Battery Management Made in Europe - die Munich Electrification GmbH (ME) entwickelt seit 2015 Batteriemanagementsysteme (BMS) für Elektromobilität und stationäre Großspeicher (BESS). ME deckt mit Hardware, Software und Sensorik das gesamte Spektrum ab - von Zellüberwachung und Strommessung bis zur funktionalen Sicherheit.

Im Automotive-Bereich sind ME-Systeme in Serienfahrzeugen führender OEMs im Einsatz. Die BMS-Plattform unterstützt Spannungen bis 1.000 V und ist auf schnelle Adaptierbarkeit an unterschiedliche Batterie-Architekturen ausgelegt. https://www.munichelectrification.com/automotive-battery-management-systems

Im BESS-Bereich adressiert ME Anwendungen bis 1.500 V DC - von Netzstabilisierung über Peak Shaving bis zur Integration erneuerbarer Energien. Hohe Messgenauigkeit und Remote-Monitoring ermöglichen Betreibern eine verlässliche Zustandsüberwachung über die gesamte Lebensdauer. https://www.munichelectrification.com/stationary-storage-bms

Mehr über das Unternehmen: www.munichelectrification.com

Bildmaterial https://www.munichelectrification.com/media-hub

Quellen

¹ Basierend auf EU-Systemkosten (EUR130-170/kWh installiert, Bloomberg NEF 2025) und einer Reduktion des SoC-Schätzfehlers um 3 Prozentpunkte (5 % -> < 2 %).

² Bandbreite abhängig von Marktbedingungen und Handelsmodell. Auf Basis veröffentlichter Branchenanalysen (Modo Energy, 2025) zum Zusammenhang zwischen SoC-Genauigkeit und Handelserlösen im Energiearbitrage-Markt.

³ Kombination aus Capex-Einsparung (~500.000 EUR) und kumuliertem Mehrumsatz über 15 Jahre. Konservative Schätzung; Versicherungs- und Finanzierungsvorteile nicht quantifiziert.

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