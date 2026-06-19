Wickert Maschinenbau GmbH

Wickert Maschinenbau GmbH, die Stadt Landau und die IHK für die Pfalz fordern gemeinsam eine engere Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft zur Stärkung des Mittelstands in Deutschland

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Landau in der Pfalz (ots)

Wickert Maschinenbau GmbH und die Stadt Landau haben sich gemeinsam mit der IHK für die Pfalz für eine noch engere Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft ausgesprochen, um den Mittelstand zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland im internationalen Vergleich zu verbessern.

Im Rahmen eines Unternehmensbesuchs von Dr. Dominik Geißler, Oberbürgermeister von Landau in der Pfalz sowie Dominik Uhl, dem Regionalleiter Südpfalz der IHK Pfalz bei Wickert Maschinenbau in Landau betonte die geschäftsführende Gesellschafterin Stephanie Wickert: "Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland. Wir sind sehr dankbar für das konstruktive Zusammenwirken mit der Stadt Landau, die Unterstützung des Oberbürgermeisters Dr. Geißler und des zuständigen Wirtschaftsreferenten Martin Messemer sowie der zielorientierten Zusammenarbeit mit der IHK Pfalz. Gleichzeitig brauchen wir bundesweit endlich wieder verlässliche Rahmenbedingungen - und zwar verbindlich und schnell: Nur mit weniger Bürokratie, wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen und einer leistungsfähigen Infrastruktur können mittelständische Unternehmen auch künftig in Deutschland investieren, Arbeitsplätze sichern und Wachstum schaffen. Wickert ist seit 125 Jahren am Standort Landau in der Pfalz verwurzelt und bekennt sich klar zu Landau und der Region. Gleichzeitig ist ebenso klar: Wir brauchen eine umfassende Wirtschaftsreform, um den Standort Deutschland nachhaltig für die nächste Generation zu sichern."

Der Landauer Oberbürgermeister, Dr. Dominik Geißler bekräftige, wie entscheidend konkrete Maßnahmen und eine enge Kooperation von Politik und Wirtschaft für die Unternehmen in der Region sind: "Unternehmen wie Wickert Maschinenbau zeigen, wie viel Innovationskraft, Know-how und Zukunftspotenzial in unserem Wirtschaftsstandort Landau steckt. Als Stadt wollen wir dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen - von einer leistungsfähigen Infrastruktur über attraktive Gewerbeflächen bis hin zu schnellen und verlässlichen Verwaltungsprozessen. Mit der anstehenden Modernisierung und dem Ausbau der L 509 wird die Erreichbarkeit des Gewerbestandorts im Westen unserer Stadt noch einmal deutlich verbessert. Gleichzeitig denken wir den Wirtschaftsstandort Landau weiter: Gemeinsam mit der Universität prüfen wir derzeit neue Studienangebote in Landau, die noch stärker auf die

Bedarfe unserer Unternehmen zugeschnitten sind. Denn eine starke Wirtschaft braucht nicht nur gute Standorte und Verkehrswege, sondern auch gut ausgebildete Fachkräfte. Deshalb ist der regelmäßige Austausch mit unseren Unternehmen so wichtig. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen unserer Zeit anpacken und Landau als starken Wirtschaftsstandort weiterentwickeln."

Dominik Uhl, Regionalleiter Südpfalz bei der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, betont die Bedeutung einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik: "Die IHK Pfalz versteht sich als Impulsgeber für Wachstum, technischen Fortschritt und Erfolg im Standortwettbewerb. Daher setzen wir darauf, Netzwerke zu stärken und zu erweitern, um den Austausch zwischen Unternehmen, Institutionen und Politik zu fördern. Als IHK sind wir sehr aktiv in der Ausbildungsförderung und fordern gemeinsam mit Wickert Maschinenbau von der Bundesregierung Tempo bei den Themen Bürokratieabbau, wettbewerbsfähige Steuern und die Begrenzung der Sozialabgaben."

Die Vertreter von Wickert Maschinenbau, der Stadt Landau sowie der IHK Pfalz vereinbarten im Rahmen des Austauschs, den gemeinsamen Dialog zur Förderung der Wirtschaftskraft in der Region Landau kontinuierlich fortzusetzen.

Über Wickert Maschinenbau GmbH

Wickert Maschinenbau steht seit 125 Jahren für innovative High-Tech-Technologien, höchste Präzision und maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen. Wickert produziert branchenübergreifend hochautomatisierte Pressen und Anlagen, die die Vorgaben der Kunden passgenau und optimal erfüllen: Jede Anlage wird kundenspezifisch geplant und konzipiert, um den individuellen Anforderungen für sichere Maschinen und digital miteinander verbundene Maschinenparks optimal gerecht zu werden.

Das Spektrum der Wickert-Pressen reicht vom O-Ring bis zu hochkomplexen Bauteilen für die Pharma- und Medizinbranche, die Luftfahrt- und Mobilitätsindustrie und zunehmend auch für die Verteidigungs- und Rüstungsbranche. Wickert Maschinenbau handelt wirtschaftlich, verantwortungsbewusst und nachhaltig.

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