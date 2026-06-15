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ITF e Tennis-Point rinnovano la Partnership globale

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Herzebrock-Clarholz (ots)

L’estensione della partnership rafforza l’impegno a sostegno della comunità tennistica globale.

La Federazione Internazionale Tennis (ITF) e Tennis-Point hanno annunciato oggi il rinnovo della loro partnership globale, ampliando ulteriormente l’accesso ad attrezzature da tennis di alta qualità per i giocatori di tutto il mondo. In base al nuovo accordo, Tennis-Point rimarrà il partner ufficiale globale dell’ITF per la vendita online di attrezzatura da tennis.

Fin dal lancio della partnership, Tennis-Point ha offerto un accesso dedicato ad attrezzature da tennis di alta qualità attraverso l’ITF x Tennis-Point Shop, proponendo vantaggi e sconti esclusivi a tutti i giocatori IPIN. L’estensione della partnership rafforzerà ulteriormente questa offerta, garantendo un accesso continuo a una gamma completa di prodotti, tra cui abbigliamento, calzature, racchette, corde, borse e palline.

Il presidente dell’ITF ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Tennis-Point dando seguito a una collaborazione di successo. Negli ultimi anni, questa collaborazione ha apportato benefici concreti alla comunità tennistica mondiale, contribuendo a rendere più accessibili attrezzature essenziali. Mentre continuiamo a collaborare con le 214 nazioni aderenti per far crescere e sviluppare il tennis in tutto il mondo, partnership come questa svolgono un ruolo chiave nel supportare giocatori e stakeholder a ogni livello di questo sport. Ringraziamo Tennis-Point per il costante impegno a sostegno della nostra missione.”

Andreas Otto, CEO di Tennis-Point, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con la Federazione Internazionale Tennis. La collaborazione si è dimostrata solida ed efficace, apportando un valore concreto ai giocatori ITF, alle federazioni nazionali e ai tornei di tutto il mondo. Rinnovando questo accordo, rafforziamo la nostra visione condivisa di rendere il tennis più accessibile e sostenibile. Non vediamo l’ora di consolidare i successi finora ottenuti e di continuare a supportare la comunità tennistica globale insieme all’ITF.”

I giocatori continueranno ad accedere all’ITF x Tennis-Point Shop tramite il proprio account IPIN, beneficiando di condizioni esclusive pensate per le esigenze dell’ecosistema tennistico internazionale.

Informazioni su Tennis-Point

Tennis-Point è uno dei principali specialisti omnicanale europei per gli sport con racchetta e la corsa. Operando con i marchi Tennis‑Point, Padel‑Point e Running‑Point, l’azienda offre attrezzature, abbigliamento e accessori per tutti i livelli di prestazione. Tennis-Point gestisce negozi online a livello internazionale, oltre a circa 30 punti vendita fisici in diversi paesi europei. La sede centrale dell’azienda si trova a Herzebrock-Clarholz, in Germania.

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