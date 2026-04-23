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Antigravity lancia "Project Eternal": un'iniziativa globale per preservare la memoria culturale attraverso il Gaussian Splatting

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Rome (ots)

A seguito della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, Antigravity annuncia oggi il lancio di Project Eternal. Questa iniziativa globale riunisce tecnologie di imaging avanzate, creator e istituzioni culturali per preservare digitalmente il patrimonio condiviso dell'umanità.

Project Eternal si basa su due missioni principali. La prima: preservare senza interferire. La documentazione tradizionale del patrimonio richiede spesso configurazioni invasive. Con il drone A1 da 249 g, Antigravity consente acquisizioni ad alta fedeltà con un impatto umano minimo, proteggendo i siti più fragili mentre vengono registrati con grande precisione.

La seconda: democratizzare la tecnologia. Combinando le rinomate videocamere panoramiche di Insta360 con il drone a 360° di Antigravity, il progetto crea un ecosistema aria-terra fluido per una cattura sferica completa in un unico passaggio. Per rendere la ricostruzione 3D avanzata accessibile a tutti, Antigravity collabora con Splatica, piattaforma leader nel Gaussian Splatting 3D. Insieme lanciano la più grande campagna UGC al mondo dedicata a questa tecnologia, offrendo 1.000 upload gratuiti di video fino a 10 minuti, permettendo così a chiunque di trasformare facilmente riprese a 360° in modelli 3D immersivi.

Nell'ambito del progetto, Antigravity collabora inoltre con CyArk per un progetto pilota in Italia volto alla creazione di modelli 3D ad alta fedeltà di Civita di Bagnoregio e Pompei. Conosciuta come la "città che muore", Civita di Bagnoregio rappresenta l'urgenza della conservazione di fronte all'erosione e al tempo, mentre Pompei, cristallizzata dalle ceneri vulcaniche, offre una testimonianza straordinariamente dettagliata della vita antica. Insieme evidenziano sia la fragilità sia il valore duraturo del patrimonio culturale.

Oltre alle collaborazioni istituzionali, Antigravity invita creator di tutto il mondo a partecipare. Influencer internazionali utilizzeranno il Gaussian Splatting per creare gemelli digitali di luoghi iconici, come teatri romani o l'isola di Jeju, condividendo i loro processi creativi sui social nelle prossime settimane.

Sarà inoltre lanciata una campagna UGC globale con il tema: "Quale luogo vorresti preservare per sempre?". Aperta agli utenti di droni e fotocamere panoramiche, l'iniziativa invita creator 3DGS, architetti, archeologi e appassionati a catturare luoghi significativi, generare modelli 3D tramite Splatica e condividere le proprie storie online. Una giuria di esperti nei campi della tecnologia, dell'arte e del patrimonio premierà i contributi più rilevanti.

Nel lungo termine, Project Eternal è destinato a evolversi in una piattaforma globale, capace di unire creator, tecnologie e comunità per preservare collettivamente la memoria del mondo prima che svanisca.

Link al press kit completo

Per maggiori dettagli visita: https://www.antigravity.tech

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